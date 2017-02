Merkantilismus à la Merkel

Warum nicht gleich eine Mauer bauen? Bundeskanzlerin Angela Merkel in Beijing (30. August 2012) Foto: David Gray/Reuters

Empört war die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 16. Januar in Köln vor die Presse getreten. Klar distanziere sie sich von den Plänen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der tags zuvor erklärt hatte, Zölle auf Autoimporte erheben und das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union TTIP beerdigen zu wollen. Mit Blick auf Trumps Wirtschaftspläne hatte Merkel gesagt, einige würden im Protektionismus Auswege suchen. Dabei hätten die Staaten die Finanzkrise durch Offenheit und Zusammenarbeit bewältigt. An die deutschen Konzernchefs gerichtet – sie redete in der Industrie- und Handelskammer zu Köln – sagte sie: »Ich bitte Sie, nicht aus kurzfristigen Opportunitätsgründen von dem abzuweichen, was wir als grundlegend richtige und erfolgreiche Prinzipien erkannt haben.«

Bleibt die Frage: Was interessiert Merkel ihr Geschwätz von gestern? Am Dienstag abend berichtete dpa über ein Schreiben der Regierungen in Berlin, Paris und Rom an die EU-Kommission. Brüssel werde darin aufgefordert, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, der »ein stärkeres Vetorecht zum Schutz von Hightechfirmen« vorsieht. Merkel ist stärkste Verfechterin des Protektionismus. Schon im Oktober hatte die Bundesregierung einen ähnlichen Vorschlag in Brüssel zur Diskussion gestellt. Erklärter Feind ist China. Nachdem der dortige Küchengeräteproduzent Midea im vergangenen Jahr den schwäbischen Roboterhersteller Kuka übernommen hatte, hatte der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) bereits gegrummelt: »Man muss aufpassen, dass man jetzt kein Chinesen-Bashing macht«, sagte er am 31. Mai in Berlin. »Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es ein alternatives Angebot aus Deutschland oder Europa gibt, bei dem die Eigentümer die Wahl haben.« So lautete damals die sanfte Variante. Künftig soll Freihandel untersagt werden. »Ziel ist es, dass Deutschland und andere europäische Staaten mehr Möglichkeiten haben, im Einzelfall Übernahmen zu prüfen und ggf. zu unterbinden«, zitierte dpa nun aus dem jüngsten Schreiben. Dabei solle es um Übernahmen gehen, die »unfair« seien, »weil sie zum Beispiel mit Hilfe von staatlichen Geldern erfolgen oder weil sie ganz gezielt wichtige Technologien aus Deutschland aufkaufen«. Benötigt werde »ein zusätzlicher Schutz, der auf wirtschaftlichen Kriterien beruht«. Oft habe hinter den Käufern der chinesische Staat gestanden. »Dadurch ist der Käufer in der Lage, mehr Geld für das Unternehmen zu zahlen und sich so einen Vorteil zu verschaffen«, so die Bundesregierung.

Zwar sei Deutschland als Exportnation weiterhin für offene Märkte, sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Matthias Machnig (SPD) am Dienstag gegenüber dpa, und die Bundesregierung unterstütze Investitionen ausländischer Unternehmen. »Sie müssen aber auch zeigen, dass es um Investitionen am Standort Deutschland geht, diese nicht staatlich getrieben sind und dabei marktkonforme Finanzierungen vorliegen.« Darauf müsse besonders bei Schlüsselindustrien geachtet werden. »Das ist ein Anliegen, das wir zusammen mit Frankreich und Italien in Europa etablieren wollen«, so Machnig. Bislang kann die Bundesregierung nach dem Außenwirtschaftsgesetz in bestimmten Fällen Firmenübernahmen durch ausländische Investoren verbieten, vor allem wenn es um Militär- und Sicherheitstechnik geht. »Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die bestehenden Möglichkeiten nicht ausreichen«, wird nun in einem Papier des Wirtschaftsministeriums festgehalten. Es habe zahlreiche Übernahmen durch chinesische Käufer gegeben, die sich von den bislang üblichen Aufkäufen unterschieden hätten, weil Beijing Geld und Einfluss geltend gemacht habe. »Diese Übernahmen betrafen Unternehmen, die technologisch bzw. in ihrem Spezialbereich führend auf dem Weltmarkt sind.« Einer Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens Ernst & Young vom 25. Januar zufolge haben chinesische Firmen im vergangenen Jahr 68 Konzerne in Deutschland übernommen. Dafür seien insgesamt 12,6 Milliarden US-Dollar geflossen.

Ob die deutschen Kapitalisten von Merkels Initiative begeistert sein werden? Kuka konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Aufträge im Rekordwert von 3,4 Milliarden Euro verbuchen, berichtete das Handelsblatt am Mittwoch. Dies entspreche einem Zuwachs von mehr als 20 Prozent. »Wir lassen ein äußerst erfolgreiches und ereignisreiches Jahr hinter uns«, sagte Vorstandschef Till Reuter, der die Übernahme durch den chinesischen Investor trotz vielfacher Bedenken der Politik unterstützt hatte. »Wir bleiben auf unserem globalen Wachstumskurs.«