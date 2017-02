»Freie Räume werden nicht mehr vermietet«

Schöner Ausblick: Das Hochhaus Wintergartenstraße ist hinter den Figuren vom Mende-Brunnen auf dem Augustusplatz zu sehen (Leipzig, 21. August 2016) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Bildfunk

Mieterinnen und Mieter der städtischen Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, LWB, haben deren Geschäftsführung und Aufsichtsrat einen offenen Brief geschrieben. In ihm kritisieren die Bewohner die »stille Entmietung« der LWB-Wohnhäuser im Süden Leipzigs. Was ist damit gemeint?

Die städtische LWB entmietet diese Häuser in den Stadtteilen Connewitz und der Südvorstadt, die ungefähr 340 Wohneinheiten umfassen, keineswegs aggressiv. Sie ekelt also Mieterinnen und Mieter nicht gezielt heraus, wie es auch oft passiert. Sie vermietet aber frei werdende Wohnungen nicht mehr. In vielen dieser Häuser leben zwar auf einer Etagenhälfte noch Menschen, auf der anderen ziehen aber keine neuen Nachbarn mehr ein. Der Leerstand in verschiedenen Wohneinheiten beträgt zwischen zehn und 80 Prozent. Mieterinnen und Mieter befürchten dahinter eine Strategie: die Mieter sollen langsam wegziehen, die Häuser werden leer, und die Wohnungen werden danach, wenn sie saniert sind, teurer vermietet. Die Verantwortlichen der LWB hatten geäußert, bei ihren Sanierungsvorhaben kooperativ vorgehen zu wollen. Was sie tatsächlich tun, spricht eine andere Sprache.

Seit wann beobachten die Mieter dieses Vorgehen?

Offenbar ist das »stille Entmieten« seit mehreren Jahren im Gange. Aufmerksamkeit dafür gab es aber erst im vergangenen Jahr, weil Mieterinnen und Mieter begonnen hatten, sich zu organisieren und im Stadtrat Fragen dazu zu stellen. Sie kritisieren die Intransparenz der LWB, weil sie kaum Informationen und Antworten gegeben hat. Immer mehr Leute ziehen aus, mitunter gab es Angebote für Ersatzwohnungen zu komfortablen Bedingungen. So werden bestehende Hausgemeinschaften zunehmend aufgelöst.

Was genau meinen die Bewohner, wenn sie die Mieterselbstverwaltung fordern?

In diesen Häusern lebt eine bunt gemischte Nachbarschaft: Ältere, Junge, Arbeiter, Akademiker, Künstler und viele Leute, die in prekären Jobs arbeiten müssen. Sie haben kein Interesse an einer teuren Vollsanierung, sind aber bereit, zum Erhalt sozialverträglichen Wohnraums durch ihre eigenen Fähigkeiten beizutragen und bei Instandsetzungen selbst anzupacken. Sie wollen den Verlust dieser preisgünstigen Wohnungen nicht hinnehmen. Ein Mieter berichtete, zu zweit für eine Wohnung 4,30 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, kalt. Ein Rechenbeispiel: Wäre die Wohnung etwa 50 Quadratmeter groß – also zwei eher kleine Zimmer, Küche, Flur und Bad –, würde die Kaltmiete 215 Euro betragen. So günstige Mieten sind auf dem Wohnungsmarkt schwer zu finden.

Gibt es weitere Ideen für die Selbstverwaltung?

Die Häuser sind im Eigentum der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das soll auch so bleiben. Die Hausgemeinschaft könnte aber beispielsweise einen Verein gründen, der solidarisch agiert. Hat jemand zeitweise zuwenig Geld, um seine Miete zu zahlen, fliegt er nicht aus der Wohnung. Andere Bewohner könnten zusammenlegen, ihm das Geld vorlegen, solange bis er wieder zahlungsfähig ist. Sie wollen unbedingt in den Sanierungs- und Renovierungsprozess einbezogen und daran beteiligt werden. Und sie bestehen darauf, Informationen von der LWB zu erhalten.

Wie haben sich diese fast 100 Mieterinnen und Mieter zusammengefunden, die den offenen Brief verfassten?

Nachdem Leute in den Häusern erkannt hatten, dass sie von der schleichenden Entmietung bedroht sind, hatten sie sich miteinander vernetzt. Gerade im Stadtteil Connewitz haben viele Erfahrungen mit politischer Organisierung, nicht nur im Bereich Wohnen. Deshalb haben sie nun einen Brief an die LWB verfasst, der nicht konfrontativ ist. Sie wollen die städtische Wohnungsbau-Gesellschaft an ihre Zusagen der Vergangenheit erinnern: Früher hieß es, bei Sanierungsmaßnahmen werde man behutsam und kooperativ vorgehen.