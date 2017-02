Mit Kratzfuß

Ein Brandenburger Ikarus, innerlich zerrissen Foto: Monika Rittershaus

Schon zweimal hat Claus Peymann mit Heinrich von Kleist den Regieolymp erklommen, in Stuttgart gelang es 1975 mit dem »Käthchen«, in Bochum 1982 mit der legendären »Hermannschlacht«, die 1987 ans Burgtheater übernommen wurde. Doch das ist lange her. Nun ist der »Prinz von Homburg« sein letztes Stück als Intendant des Berliner Ensembles.

Ein schwarzes, angekipptes Rondell füllt die Bühne. Eine flache Horizontlinie umsäumt die märkische Landschaft. Am hinteren Rand erhebt sich vom Bühnenkreis ein grüner Laserstrahl und greift kühn in die Höh’. Diesen strahlenden Steig erobert der Brandenburger Ikarus kurz vor der Schlacht, von Ruhm und Ehre träumend. Danach beginnt das Unheil Homburgs. Ungehorsam und ohne Order preschte der Prinz mit seinen Reitern kühn voran. Sie rangen rasch und wütend die Schweden nieder. Doch Staatenlenker Friedrich verachtet diesen Sieg, ist zornig übers eigenmächtige Handeln. Das muss bestraft werden.

Jedoch sind Kurfürst und Prinz nicht allein. Prinzessin Nathalie hat sich in den Recken von Fehrbellin verliebt. Sie will den Kurfürsten von der Versöhnung von Gefühl und staatlicher Ordnung überzeugen. Doch sie scheitert. Der Kurfürst bekommt vom schwankenden, mal lebensgierigen, mal ehrenhaften Homburg die korrekte Antwort: Er, der Staatenlenker, hat sich ans Recht gehalten. Homburg bestätigt reflexhaft-ritterlich die aristokratische Ordnung: Ihm gehört der Tod. Menschliche Regungen, Gnade und Vergebung erscheinen als weiblicher Luxus. Doch das Offizierskorps himmelt seinen Helden an. Es erfleht seinen Freispruch per Bittschrift und riskiert den Tod für Meuterei.

Jede Figur sucht ihren Platz, folgt ihren Regungen und entscheidet sich dagegen. Beim Schlussbild im Garten trägt der Todgeweihte eine Augenbinde. Bevor es dunkel wird, läuft dem preußischen Liebespaar, Nathalie und Homburg, die rote Suppe aus dem Mund und erinnert an den Freitod von Heinrich und Henriette 1811. Peymann verweigert das Happy-End bei Kleist. Es gibt keinen Lorbeerkranz von Nathalie und keine Rufe: »In den Staub mit allen Feinden Brandenburgs«, statt dessen erklingt ein fröhlicher Cat Stevens vom Band: »And if you want to be free, be free.«

Die Welt, die Menschen sind immer noch zerrissen, der Kampf für gemeinsames Glück und die Überwindung von Entfremdung geht weiter, jeden Tag, aber mit schöner Pop-Sauce.

Insgesamt ist das alles ganz ordentlich gestrafft, durchgestellt und fein ausgeleuchtet (Bühne: Achim Freyer). Die alte Schauspielriege aus Kaminski, Antoni, Schubert und Schönfeld funktioniert. Die jungen Spieler bleiben blass. Das ist fatal. Der Auftritt Peymanns beim Premierenapplaus dagegen ist perfekt. Mit einem eleganten Kratzfuss dankt er Homburg und dem Ensemble. Vor dem Publikum verneigt er sich mit Händen vorm Gesicht, bevor er winkend von der Bühne hüpft. Nach fast 18 Jahren hätte es zum Abschied schon etwas mehr »unglaubliche Kraft« von der Bühne sein können.

Zum Abschied des großen Posers hat sein Team auf mehr als 500 Seiten die schönsten Interviews, Briefe und Rezensionen zusammengetragen: »Mord und Totschlag. Ein Theaterlebensbuch«. Die Crew aus Chefdramaturgin/Lebensgefährtin, Dramaturgin, Pressebetreuer und Geschäftsführerin kennt ihren Intendanten. Sein »Theaterkerker« wird wunderbar dokumentiert und ausgeleuchtet. Ein Foto aus dem Direktionszimmer zeigt die Redaktion mit Peymann im trauten Kreis.

Angefangen hat Peymann an der Studiobühne der Universität Hamburg, seine wichtigsten Stationen waren die Schaubühne in Berlin, das Staatstheater in Stuttgart, das Schauspielhaus Bochum, das Burgtheater und das Berliner Ensemble.

Peymann war immer ein streitbarer Theatermacher, Statuskünstler, ein linker Anarchist und Bürger. Sein Maß ist die Menschlichkeit, und sein Medium ist das Theater. Eng verbunden mit Autoren wie Peter Handke und Thomas Bernhardt, provozierte er mit seinem Theater, mischte sich ein und prägte die politische Kultur der Bundesrepublik. Seine Geschichte als Theatermann ist ein Brennglas der politischen Konfrontation.

Sein Start als Rebell, der mit Handkes »Publikumsbeschimpfung« die Beziehung zwischen Bühne und Publikum neu definierte, ließ sich nicht ewig reanimieren. Heute versteht er sich schon mal als Ermöglicher, freut sich über Wilson-Inszenierungen am Berliner Ensemble. Immer wieder gelang es ihm, großartige Regisseure zu fördern. Zu den vielen Episoden, Briefen, Fotos hat Peymann auch ein paar private Dinge beigesteuert. Natürlich sind viele Elogen und Preisreden aufgenommen worden, die Peymann am Seitenrand fröhlich aus der Jetztzeit kommentiert. Immer leicht und kokett, bleibt Peymann selbst in der eigenen Kommentierung unterhaltsam. Auch als perfekter Interviewdarsteller geht es mit seiner Emotion immer mal wieder durch. Ein Opfer dieser Ausfälle sind die Kritiker, die er obsessiv verfolgte. Die Frage, ob das Berliner Ensemble der von Peymann versprochene »Reißzahn« im Berliner Regierungsviertel war, kann man zum Ende seiner Intendanz getrost verneinen.

Der Epilog der Peymann-Hommage endet mit einem Zitat vom unverstandenen Freund Heiner Müller: »Alle verlassen das brennende Haus / bis auf Claus, der schaut raus.« Müller war hier mal Intendant. Es folgen ein Foto von Claus am Meer und ein Inszenierungskatalog. Die Lektüre macht auf alle Fälle Spaß. Sie bestätigt alle Liebhaber dieses Mediums. Peymanns Pose, mit großartigem Theater die Welt zu verändern, ist einfach zu schön, um wahr zu sein.