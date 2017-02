»Solidarität ist unsere einzige Chance«

Foto: screenshot web/der stachel leipzig

Sie haben zusammen mit anderen Linken den »Leipziger Stachel« gegründet. Worum geht es?

Als überparteiliche Gruppe mit einem Kern von etwa einem Dutzend Leuten treffen wir uns seit Mitte 2016. Unser Ziel ist linke Straßenarbeit. Dafür drucken wir einmal im Monat den »Leipziger Stachel«, ein kleines Infoblatt mit Artikeln zu Themen, die das Leben von Arbeitern und Erwerbslosen betreffen. Wir organisieren Verteilaktionen in verschiedenen Stadtteilen. Dort reden wir mit Menschen über ihre Probleme, linke Ideen und Selbsthilfemöglichkeiten. Inzwischen bieten wir auch monatliche Bildungsveranstaltungen an.

Wo bleibt da eigentlich die Linkspartei und die größere linke Szene, die es in Leipzig gibt?

Sie kochten und kochen zu sehr ihr eigenes Süppchen, haben es versäumt, mit Unzufriedenen und Abgehängten zu sprechen. So haben sie an Glaubwürdigkeit verloren und den Rechten das Feld überlassen – nicht nur in Sachsen. Die AfD und Pegida nutzten das natürlich und mobilisierten mit schlichten Parolen teils Tausende. Statt mit Aufklärung reagierten Linke darauf nur mit Gegenprotesten. Es reicht aber nicht zu rufen, die AfD sei doof oder »Nazis raus«. Ich denke sogar, fehlende linke Argumente haben die Rechten noch gestärkt. Die suhlen sich jetzt in ihrer Opferrolle als »arme Attackierte«.

Und Sie wollen Pegida- und AfD-Anhänger zurückholen?

Nicht alle, aber durchaus jene, die dort hingehen, weil sie niemand anderen auf der Straße sehen. Diese ganze fremdenfeindliche Stimmungsmache ist für viele verwirrend. Selbst Massenmedien bauschen jede Straftat auf, sobald sie von einem Nichtdeutschen begangen wurde, und hetzen mit Begriffen wie »Asylbetrüger«. Wir agieren mit Fakten, Argumenten, Aufklärung. Uns bleibt nichts anderes übrig: Wir müssen die Menschen abholen, wo sie stehen – wenn nötig, mit linkem Populismus.

Linken Populismus fordert auch Sahra Wagenknecht.

Das wünschen sich noch viel mehr Linke. Wir haben vergangenes Jahr mit Interessierten festgestellt, dass es gute Ansätze gibt. Aber es fällt Linken schwer, ihre Wohlfühlecke zu verlassen. Ein »Bedenkenträger« reicht oft aus, um Aktionen zu blockieren. Wir sind uns hingegen ziemlich einig, dass wir »die da unten« erreichen müssen. So haben wir einfach angefangen.

Wie gehen Sie mit rechten Meinungen um?

Die begegnen uns natürlich. Aber in der Regel sind sie recht undifferenziert. Da ist viel Wut. Ich versuche zuzuhören, den Gesprächspartner ernst zu nehmen, um Probleme zu erkennen. Dann gilt es, ruhig zu argumentieren und aufzuklären. Besonders in Vierteln, wo viele Arme wohnen, sind die Menschen eher wütend auf Politiker, Behörden oder Chefs, als rassistisch. Von dort weht ihnen ja jede Menge Sozialchauvinismus entgegen. Wir wollen begreiflich machen, dass Solidarität unsere einzige Chance ist.

Was haben Sie bisher erreicht?

Inzwischen kommen Menschen auf uns zu, die schon auf den neuen »Stachel« gewartet haben. Viele sympathisieren mit uns. Mein Wunsch wäre, dass sich in vielen Städten solche Gruppen bilden und sich vernetzen. Einheimische sollten ihre Mitbürger am besten verstehen. Das ist nötig, um sie abzuholen. Wenn ich hier in Leipzig frustrierten Leuten, die in der DDR gelebt haben, sage, dass ich unsere gemeinsame Geschichte verstehe, weil ich sie selbst erlebt habe, hören sie eher zu. Es ist ja etwas völlig anderes, ob ein Parteifunktionär daherkommt oder eine, die zwar studiert hat, dann aber, wie viele hier, gezwungen war umzuschulen. Einfache Arbeiter nehmen sie viel ernster als Gutverdiener, die nie erlebt haben, wovon sie reden.