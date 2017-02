Bauernprotest

Griechische Bauern haben am Dienstag im Zentrum Athens gegen die Kürzungspolitik der Regierung Alexis Tsipras demonstriert. Landwirte blockierten zudem den 15. Tag in Folge mit ihren Traktoren den Grenzübergang zu Mazedonien. Die Landwirte fordern die Rücknahme mehrerer von den Gläubigern Griechenland verordneter und durch die Syriza-Regierung umgesetzter Maßnahmen. So wurden Besteuerung und Rentenbeiträge der Bauern erheblich erhöht, der ermäßigte Preis für Diesel wurde abgeschafft. (dpa/jW)