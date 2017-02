Linke in Hochstimmung

Die Schweizer votierten am Sonntag gegen die sogenannte Unternehmenssteuerreform III (Obersaxen, 12.2.2107) Foto: Benjamin Manser/Keystone via AP

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Sonntag in Bern bot: Während Christian Levrat, Präsident der Sozialdemokratischen Partei (SP), sich in Siegerpose warf, machten Rechtsbürgerliche und Unternehmer lange Gesichter. Damit, dass die sogenannte Unternehmenssteuerreform III (USR III) eine derartige Bruchlandung erleiden würde, hatten die wenigsten gerechnet. Bis kurz vor den Abstimmungen hatte sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen abgezeichnet. Schlussendlich waren es 59,1 Prozent der Stimmberechtigten, die am Sonntag ein Nein einlegten und damit dem Vorhaben, neue Steuerprivilegien für Unternehmen zu schaffen, vorläufig einen Riegel vorschoben.

Die Vorlage, die von Regierung und Parlament ausgearbeitet worden war, hatte insgesamt acht Instrumente vorgesehen, mit denen die Kantone die Konzerne künftig steuerlich hätten »entlasten« können. Geplant war unter anderem eine geringere Abgabe auf Patente sowie ein höherer Steuerabzug für Aufwände im Bereich Forschung und Entwicklung. Weiter hätten künftig 1,1 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr aus der Bundeskasse an die Kantone fließen sollen, damit diese die Gewinnsteuern für Unternehmen hätten senken können. Wieviel dieses Gesamtpaket unter dem Strich gekostet hätte und wer dafür aufkommen sollte, sagte die Regierung nicht. »Alle werden von einem Ja profitieren«, meinte Finanzminister Ulrich »Ueli« Maurer von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) statt dessen.

Das sah die Mehrheit der Abstimmenden nun aber anders. »Die Leute wussten, dass die Vorlage sie sehr teuer zu stehen kommt«, erklärte Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), am Sonntag gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF. Lamparts Berechnungen zufolge hätten die Steuergeschenke für Unternehmen künftig bis zu vier Milliarden Schweizer Franken pro Jahr gekostet. Einbußen, die aus Sicht der Gewerkschaften zu Lasten der Bevölkerung gegangen wären, entweder durch Kürzungen bei staatlichen Leistungen oder durch höhere Einkommenssteuern für Beschäftigte.

Die Befürworter der USR III – allen voran der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, die rechtspopulistische Unternehmerpartei SVP und die FDP – zeigten sich am Sonntag indes wenig erfreut. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes und SVP-Abgeordneter, bezichtigte die Gegner der Vorlage einer »Angstkampagne«. Die Unternehmer selbst hatten die Bevölkerung davor gewarnt, dass ein Nein am Sonntag zum Wegzug von Konzernen und deshalb zu Arbeitsplatzverlusten führen könnte. Im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung forderte Bigler am Sonntag die Regierung dazu auf, dem Parlament nun rasch eine neue Vorlage in Sachen Unternehmensbesteuerung vorzulegen.

Nötig ist dies tatsächlich. Denn neben der Vielzahl an Bevorzugungen, die in der USR III für Konzerne vorgesehen waren, gab es eine einzige, die hätte gestrichen werden sollen: die »ermäßigte Besteuerung« für sogenannte Statusgesellschaften wie Holdings. Die EU und die OECD verlangen seit Jahren die Aufhebung dieses Privilegs. Weil dies nun weiterhin in Kraft ist, wird das Tauziehen um die Besteuerung von Konzernen in der Schweiz bald in eine neue Runde gehen.

Ein andere langjährige Diskussion hat am Sonntag indes ein Ende genommen – und auch dort durfte das linke Lager jubeln: Mit 60,4 Prozent sprachen sich die Stimmbeteiligten dafür aus, dass sich Angehörige ausländischer Familien, die bereits in der dritten Generation in der Schweiz leben, künftig einfacher einbürgern lassen können. Nach dem Votum am Sonntag wird für die sogenannte Enkelgeneration der Weg zum Schweizer Pass somit kürzer und kostengünstiger. Die Schweiz verfügte bislang über eines der schärfsten Einbürgerungsregime Europas.

Wäre es nach der SVP gegangen, hätte das auch so bleiben sollen. Mit einer großangelegten Plakatkampagne hatte sie gegen das Vorhaben mobil gemacht. Darauf zu sehen war eine »Burkaträgerin«, ein beliebtes Angstsymbol der Rechtspopulisten. Belohnt wurde die Partei dafür aber nicht mit einem Abstimmungssieg, sondern mit Erheiterung: Schließlich ist der Großteil der 25.000 Menschen, die von den neuen Einbürgerungsbestimmungen profitieren werden, italienischer Abstammung. Dennoch sei die Burkakampagne »hervorragend« und richtig gewesen, ließ SVP-Nationalrat und Kampagnenleiter Andreas Glarner am Sonntag verlauten. Den Grund für die Abstimmungsschlappe sah Glarner in etwas anderem: bei den Eingebürgerten, die am Sonntag mitbestimmen konnten.