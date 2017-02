Systematische Plünderung

Gefahr für die Anwohner – in Nigeria kommt es aufgrund von Anschlägen sowie schlechter Wartung immer wieder zu Lecks in den Ölpipelines (undatierte Aufnahme aus der Nähe von Goi in Ogoniland) Foto: EPA/MARTEN VAN DIJL

nur über knapp 7,6 Prozent der bekannten Erdölreserven der Welt. Es liegt damit weit hinter dem Mittleren Osten (47,7 Prozent), Mittel- und Südamerika (19,4 Prozent), Nordamerika (13,7 Prozent) sowie Europa und Eurasien (9,1 Prozent). Unter den afrikanischen Staaten rangieren Angola, Libyen, Nigeria und Südsudan vorn. Bei Erdgas ist Afrikas Rolle noch geringer; das könnte sich nach den großen Erdgasfunden vor acht Jahren vor den Küsten Mosambiks und Tansanias in einer Tiefe von 500 bis 1.500 Meter unter dem Meeresgrund ändern. Die entsprechenden Statistiken werden von Jahr zu Jahr korrigiert, gibt es doch aufgrund von besserer Fördertechnik immer neue Zahlen. Seit 1980 nahmen allein die weltweiten Erdölreserven auf Grundlage der genannten Faktoren um 150 Prozent zu.

Die Rohstoffressourcen des afrikanischen Kontinents bildeten nach zum Teil langen Jahren des Befreiungskampfes und der Erlangung der Unabhängigkeit die Basis für ehrgeizige Pläne. Erreicht werden sollte ein rascher wirtschaftlicher Aufstieg afrikanischer Länder hin zu europäischem Niveau, gepaart mit einer dynamischen Entwicklung von Bildung und Wohlstand. Es kam anders.

Wohlfeile Erklärungen dafür fanden sich rasch. Rassistische Kräfte sahen darin den Beweis dafür, dass Afrika wohl besser auf ewig unter kolonialer Herrschaft geblieben wäre. In den 1980er Jahren wurde anhand zahlreicher Daten nachgewiesen, dass Einkünfte aus Rohstoffen den Wechselkurs einer Landeswährung erhöhten – zum Schaden für das verarbeitende Gewerbe und dessen Wettbewerbsfähigkeit – bis hin zur Deindustrialisierung. Das Steigen des Wechselkurses machte zudem Zinsen billiger und verführte so zu hoher Kreditaufnahme. Fallende Rohstoffpreise führten dann rasch in eine immer stärker wachsende Verschuldung. Wissenschaftler stellten in mehreren Studien einen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein vieler mineralischer und fossiler Rohstoffe auf der einen Seite und niedrigem Wirtschaftswachstum, hohem Export, Vernachlässigung von Bildung und Gesundheitswesen, weit verbreiteter Korruption und kriegerischen Konflikten auf der anderen Seite fest. Ein paar Jahre später einigten sich Politik und Wissenschaft in westlichen Ländern auf den von dem britischen Ökonomen Richard Auty geprägten Begriff »Ressourcenfluch«.

»Ressourcenfluch«

Im »Wahrig – Deutsches Wörterbuch« von Brockhaus wird der Begriff »Fluch« als Strafe, Unheil oder böse Verwünschung definiert. Mit »Ressourcenfluch« sind die verschiedenen negativen Folgen gemeint, die der Reichtum an natürlichen Ressourcen für ein Land haben kann. Zwingend oder kausal gab es diese Zusammenhänge ganz offensichtlich nicht, wie die Beispiele rohstoffreicher Industriestaaten sowie aufstrebender asiatischer Staaten beweisen. So legten mehrere Länder Fonds aus den Öleinnahmen an, den weltgrößten übrigens trotz vergleichsweise bescheidener Vorkommen und Einnahmen Norwegen. Dennoch hielt man bezogen auf Afrika an dem Begriff lange fest, als passe er gut zu dem »schwarzen«, aus westlicher Sicht unterentwickelten Kontinent mit seinen Schamanen und Naturreligionen.

Inzwischen haben auch einige Staaten z. B. Lateinamerikas bewiesen, dass ein ressourcenbasiertes Wachstum mit intelligenten Sozialprogrammen verknüpft und in solide Wirtschafts- und Finanzpolitik eingebettet werden kann. Das veranlasste Christian von Haldenwang vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik bereits 2012 zu der Aussage: »Entscheidend für den gemeinwohlorientierten Umgang mit Ressourcen sind Transparenz sowie die Existenz institutioneller Checks and Balances im politischen System. Um einen entwicklungsförderlichen Kontext herzustellen, müssen nationale und internationale Anstrengungen ineinandergreifen. Hierin liegt eine wesentliche Aufgabe der Industrieländer, die mehr als bisher dazu beitragen können, dass Naturressourcen verantwortlich eingesetzt werden.« Wichtig sei es, Anreize für die Diversifizierung zu schaffen und einen Teil der Rohstoffeinnahmen zu sparen. Eine zentrale Herausforderung bestehe zudem in der richtigen Verteilung – in der Gesellschaft, im Staatsgebiet und zwischen den Generationen (wegen der Endlichkeit der Ressourcen). »Derartige Maßnahmen können aber nur greifen, wenn auch auf internationaler Ebene mehr Anstrengungen unternommen werden, Rohstoffmärkte und angegliederte Finanzströme zu regulieren und internationale Rohstoffunternehmen weltweit gültigen Regeln zu unterwerfen«, so Haldenwang.

Das aber, was in den afrikanischen Öl- und Gasstaaten seit langem stattfindet, ist eine systematische Plünderung. Genau wie die Opfer kann man auch die Nutznießer beim Namen nennen. Die Plünderung begann im 18. Jahrhundert, als es zunächst um Gold und Diamanten ging, um Sklaven und um Palmöl, und sie setzte sich fort im 20. Jahrhundert mit dem Ölboom. Riesenkonzerne übernahmen, unterstützt von IWF und Weltbank, das Geschäft der ehemaligen Kolonialstaaten. Das Zerstörungswerk der Rohstoffindustrien ist heute bereits an vielen Stellen zu besichtigen.

In John Perkins’ Buch »Bekenntnisse eines Economic Hitman – unterwegs im Dienst der Wirtschaftsmafia« (2004) kann man nachlesen, wie die US-Regierung extra dafür ausgebildete »Berater« in Entwicklungsländer schickte, um dortige Regierungen mit perfiden Tricks zu überdimensionierten kreditfinanzierten Projekten zu überreden und sie schließlich in die Abhängigkeit von den USA und ihren Finanzinstitutionen zu treiben. Aber nicht nur die USA zwangen afrikanischen Staaten höchst zweifelhafte Vorhaben auf, deren Ziel nie der Wohlstand vor Ort, sondern immer der in den Industriestaaten war. Es ist kaum anzunehmen, dass sich diese Methoden bei schwindenden Ressourcen verändert haben. Im Gegenteil: Der Kampf um die Bodenschätze dieser Welt ist seit Perkins’ Einsatzzeiten eher schärfer geworden, und das nicht nur durch neue Player wie China auf dem internationalen Rohstoffmarkt.

Erdöl als politischer Trumpf

Gewiss bleibt aber auch: Der sogenannte Ressourcenfluch ist kein Naturgesetz, kein unabänderliches Schicksal; auch nicht in Afrika. Wenn durch internationale und nationale Nichtregierungsorganisationen mehr Transparenz eingefordert und hergestellt wird – sowohl bei den Exporteuren als auch den Importeuren –, wenn entsprechende Gesetze verabschiedet und durchgesetzt werden, kann der Sumpf der Korruption trockengelegt und die neokoloniale Ausbeutung zumindest reduziert werden. Im Moment ist die Welt davon weit entfernt.

Als die USA 2003 den Irak überfielen, ging es nicht um Terroristen und gefährliche Waffen, es ging um Öl und den Sturz Saddam Husseins zugunsten eines vom Westen installierten Regimes. Als französische, britische und kanadische Kampfjets 2011 zu einem Militärschlag gegen Libyen ausholten, ging es um Öl und um den Sturz Muammar Al-Ghaddafis zugunsten der schon länger vom Ausland geförderten Rebellen im Lande. Die Folgen waren in beiden Fällen verheerend. Letztlich »verdankt« die Welt die Terrorgruppe Islamischer Staat und ihre Ausbreitung diesen Interventionen. Auch die Zunahme des Islamismus in Afrika gilt als eine Konsequenz der Destabilisierung Libyens.

Aus dem Lande selbst kamen dieser Tage anscheinend positive Nachrichten. Die Erdölproduktion, die nach dem Sturz Ghaddafis stark eingebrochen war, hat sich in den vergangenen Monaten verdreifacht. Wurden im Sommer 2016 noch weniger als 200.000 Fass Rohöl (1 Barrel = 159 Liter) pro Tag gefördert, so sind es nach Angaben der Nationalen Erdölgesellschaft (NOC) jetzt wieder 700.000. Von den 1,6 Millionen Fass vor den Angriffen 2011 ist man damit noch immer weit entfernt, aber die sogenannte Einheitsregierung unter Ministerpräsident Sarradsch ist optimistisch und erwartet in Kürze bereits 900.000 Fass.

Diese stabile Produktion verdankt sie einem ihrer Gegner, dem selbsternannten Feldmarschall Khalifa Haftar. Das mag ihr nicht gefallen. Aber immerhin lässt Haftar zumindest vorerst auch den Westen des Landes und die dort sitzende Regierung von der Förderung des Öls in den von ihm beherrschten Gebieten und dem Ölexport profitieren. Anerkannt hat Haftar die »Einheitsregierung« nie. Es steht zu erwarten, dass er seine Kontrolle über die Ausfuhr des begehrten Rohstoffs bei Verhandlungen über die Verteilung der Macht in Libyen unter den diversen rivalisierenden Gruppen ausnutzen wird. Sarradsch und der UN-Sondergesandte Martin Kobler haben bereits erkennen lassen, dass sie eine Einbindung Haftars in die Regierung für denkbar halten. Ob ihm das genügt, wird sich herausstellen.

Im Moment profitiert Libyen davon, dass die OPEC das Land nicht zur Drosselung seiner Ölförderung genötigt hat, um die Aussichten auf dessen wirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden. Aber wenn es um Kapazitätssteigerungen geht, ist Libyen auf die Kompetenz internationaler Erdölfirmen wie Halliburton, Schlumberger u. a. angewiesen. Sie beobachten die Lage momentan noch vom Ausland aus. Während des Krieges hatten sie sich zurückgezogen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Nachricht von Mitte Januar, wonach Haftar auf dem vor Syrien liegenden Flugzeugträger »Admiral Kusnezow« Verhandlungen über russische Militärbasen in Libyen geführt hat. Aus Moskau gab es dazu keine Bestätigung. Theoretisch kann es auch um Ölförderung und russische Expertise auf diesem Gebiet gegangen sein. In jedem Fall stünde Russland in Libyen wie jüngst in Syrien kampfentschlossenen Islamisten gegenüber.

Kriegsfinanzierung

Kritisch ist die Lage auch in Südsudan. Das Land könnte bald gezwungen sein, seine Erdölförderung einzustellen. Vor der Erlangung der Unabhängigkeit von Sudan 2011 kamen aus dem Süden fast 75 Prozent der damals geförderten Gesamtmenge von einer Million Barrel pro Tag. Das Land ist nach 2011 aufgrund innerer bewaffneter Konflikte nie zur Ruhe gekommen. Wer die Waffen liefert und so Mitverantwortung für die vielen Toten und den desolaten Zustand des Staates trägt, bleibt unklar. Bezahlt werden sie jedenfalls mit Einnahmen aus dem Öl. Die nicht zuletzt von den USA unterstützte Idee, mit der Schaffung eines neuen Staates Südsudan ein an Öl reiches afrikanisches Musterland zu schaffen, ließ sich nicht realisieren; die Hoffnung der Bevölkerung, durch die Trennung des afrikanischen Südens vom arabischen Norden endlich Frieden zu erlangen, auch nicht.

Südsudans Erdöl wird auf dem Weg zum Abnehmer in Pipelines durch den benachbarten Sudan gepumpt, wofür das Binnenland Südsudan an Khartum 22,50 Euro pro Barrel Transitgebühren zahlen muss. Hinzu kommen die Förderkosten. In Zeiten eines hohen Ölpreises blieb dem jungen Staat dennoch ein Gewinn, jetzt macht er hohe Verluste. Ein Produktionsstopp würde die Wirtschaft des Landes in die Knie zwingen, sagt Amed Hassan El-Jack, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Khartum. Sie ist ohnehin unterentwickelt. Die Ölexporte machen nahezu 60 Prozent des BIP aus. Das ist seit 2011 nach Angaben des IWF um 50 Prozent zurückgegangen.

Zwischen 65 und 85 Prozent der Öleinnahmen gehen an die afrikanischen Regierungen, die den Ölkonzernen die Fördererlaubnis erteilen. In Nigeria waren das in den ersten zehn Jahren des Jahrtausends jährlich – je nach Ölpreis – zwischen 20 und 60 Milliarden Dollar (2011). Wieviel genau davon in den Taschen des ehemaligen Präsidenten Goodluck Jonathan und seiner politischen Freunde verschwand, ist nicht bekannt. Offensichtlich ist dagegen, dass es für wichtige Investitionen in die nigerianische Infrastruktur, in den Umweltschutz, in Bildung und an anderer Stelle gefehlt hat.

Als zweitgrößter Ölförderer in Afrika hat auch das mit 186 Millionen Menschen bevölkerungsreichste Land des Kontinents unter dem über Jahre um 50 Prozent gefallenen Ölpreis gelitten. Nach einer Zeit stetigen und stabilen Wirtschaftswachstums (2007 bis 2010) machte sich die starke Abhängigkeit vom Öl (der Ölsektor ist für ca. 75 Prozent der Staatseinnahmen und 90 Prozent der Exporterlöse verantwortlich) negativ bemerkbar; es ging bergab. Das Land ist inzwischen auf teure Benzineinfuhren angewiesen, denn die eigenen Raffinerien sind marode. In den fetten Jahren nichts für die Diversifizierung der Ökonomie getan zu haben, wird jetzt bestraft. Bis zu 50 Prozent der Einnahmen aus dem Ölexport sollen in der Vergangenheit in private Taschen geflossen sein. Beides will das 2015 gewählte Staatsoberhaupt, Ex-General Muhammadu Buhari, ändern. Kurzfristig ist das aus finanziellen, aber auch einer Reihe anderer Gründe nicht möglich. So ist die Ölförderung infolge von Anschlägen auf Anlagen und Pipelines durch militante Gruppen im Nigerdelta auch noch gesunken. Nach einem Wachstum des BIP von fast sieben Prozent 2014 wird 2016 ein Schrumpfen um etwa zwei Prozent erwartet.

Als Buhari die Wahlen gewann, hoffte die Bevölkerung vor allem auf ein konsequentes Vorgehen gegen die Korruption, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen angesichts einer dramatischen Jugendarbeitslosigkeit, auf Investitionen in die Infrastruktur und bessere Stromversorgung. Größere Erfolge gegen die islamistische Boko Haram im Nordosten des Landes rangierten auf einem hinteren Platz. Aber ausgerechnet jetzt fehlt das Geld für Investitionen, weshalb Buhari bereits über Steuererhöhungen und die Rückführung von Geldern nachgedacht hat, die frühere Regierungen illegal ins Ausland verbracht haben. Wenn letzteres gelänge, wäre das ein Präzedenzfall für andere afrikanische Staaten.

Die Regierung beabsichtigt, die bisher übliche Abfackelung des bei der Ölförderung anfallenden Gases zu beenden; bei der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr hat sie dies im Umweltinteresse zugesagt. Sie plant außerdem eine erhebliche Ausweitung der Förderung von Gas und seiner Verflüssigung. Eine Westafrikapipeline bis nach Ghana wurde gebaut, die diesen Markt für nigerianisches Erdgas erschließen soll. Eine Transsaharapipeline über Niger nach Algerien ist ebenfalls im Gespräch, um den europäischen Markt zu versorgen.

Milliarden verschwunden

Anders als in Nigeria wird in Angola Öl ausschließlich unter dem Meeresboden gefördert. An diesem Ressourcenreichtum partizipieren auch dort nur wenige Menschen trotz hoher Steigerung der Wirtschaftsleistung. Die wichtigste Ölförderregion sind die Küstengewässer vor der angolanischen Provinz Cabinda. Dennoch gehört diese Exklave im Nachbarstaat Kongo zu den ärmsten Regionen des Landes. Immerhin hat die seit der Unabhängigkeit regierende Volksbewegung für die Befreiung Angolas (MPLA) in den Jahren nach Ende des Bürgerkrieges in den Wiederaufbau investiert. Deutliche Bemühungen um eine Diversifizierung der Wirtschaft sind erkennbar. 2012 gründete Angola einen Staatsfonds. Anders als in Norwegen wurde er jedoch nicht komplett vom Etat getrennt und das Geld in Zukunftsprojekte investiert. Statt dessen verschwanden in Angola Milliarden. Wohin, darüber könnte vermutlich der Sohn des Präsidenten, José Filomena dos Santos, der die Leitung des Fonds innehatte, Auskunft geben.

Die Erlöse aus Öl und Gas machen in Angola weniger als 40 Prozent der Staatseinnahmen aus. Ein Antikorruptionsgesetz dämmt die Bestechung ein, sie ist öffentlich geächtet. Eine unabhängige Kontrolle gibt es jedoch nicht, weshalb Nichtregierungsorganisationen mehr Transparenz fordern, um auf diesem Wege letztlich eine gerechtere Verteilung der Gewinne zu bewirken. Im August diesen Jahres stehen Wahlen an.

Noch vor dem Wahltermin will Staatspräsident José Eduardo dos Santos, der zugleich Regierungschef, Oberkommandierender der Streitkräfte und Vorsitzender der Regierungspartei MPLA ist, zurücktreten. Als mögliche Nachfolgerin im Präsidentenamt wurde zuletzt seine älteste Tochter Isabel gehandelt, die als die reichste Frau des Kontinents gilt. Die Milliardärin steht der nationalen Erdölfirma Sonangol vor. Auch Sohn Tenu war im Gespräch. Die Führung der MPLA aber soll nach Informationen des Staatsradios nach dem Rücktritt von dos Santos Verteidigungsminister Joao Lourenço übernehmen. Für die weitere Entwicklung des Landes wird entscheidend sein, wie friedlich dieser Wechsel an der Spitze funktioniert und welchen Einfluss er auf die verschiedenen politischen Kräfte im Land haben wird, das erst seit 2002 in Frieden lebt.

Grundsätzlich in Frage gestellt wurde die Ölförderung in Afrika außer von Umweltaktivisten nie, obwohl sie seit Jahrzehnten nicht nur Natur zerstört, sondern bereits zu Konflikten bis hin zum Bürgerkrieg geführt hat und immer wieder führt. Eine Ursache besteht darin, dass trotz eines existierenden Verteilungsschlüssels, nach dem die Gewinne auf Bundeshaushalt, Landesregierungen und lokale Verwaltungen aufgeteilt werden sollen, kaum Geld in die Förderregionen zurückfließt oder zumindest floss. Beispiele wie Nigeria, Südsudan und andere zeigen, dass eine Ölförderung in politisch derart instabilen Regionen grundsätzlich fragwürdig ist und einzig den Ölkonzernen und den Importeuren dient, nicht aber den Ländern und ihrer Bevölkerung, denen die Reichtümer in der Erde gehören.

Zuerst gilt es daher, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen – international und national. Eine Handhabe dafür liefern Erkenntnisse aus der Klimaforschung, wonach Ressourcen und eine im Sinne des Klimaschutzes erlaubte Nutzung weit auseinanderklaffen. Nach den Daten des jüngsten Weltklimaberichts haben wir für die Zeit bis 2050 nur noch ein Budget von 870 bis 1.240 Gigatonnen Kohlendioxid. Nur wenn wir global in diesem Emissionsbereich bleiben, gibt es eine Chance, die Erwärmung auf zwei Grad bis 2100 zu begrenzen. Welche Konsequenzen dieses Budget für die künftige Nutzung von Öl, Gas und Kohle haben muss, haben die britischen Forscher Christophe McGlade und Paul Ekins vom University College London 2015 untersucht.

Klima

Das Ergebnis: Wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht werden soll, dann müssen 30 Prozent aller Ölreserven, 50 Prozent aller Gasreserven und sogar 80 Prozent aller Kohlereserven bis 2050 ungenutzt im Boden bleiben. »Damit beleuchten McGlades und Ekins’ Ergebnisse klar das Verteilungsproblem des Klimaschutzes«, konstatieren Michael Jakob und Jérôme Hilaire vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einem begleitenden Kommentar. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sitzen auf riesigen Vorkommen von fossilen Brennstoffen, die sie bisher kaum genutzt haben. In diesen Ressourcen sehen sie eine Chance, sich wirtschaftlich und technisch zu entwickeln. Doch soll der Klimaschutz greifen, dürften sie diese Chance nicht nutzen. Nach Ansicht von Jakob und Hilaire lässt sich das nur bei angemessener Entschädigung durchsetzen.

Das enthebt afrikanische und andere Schwellenländer nicht der Notwendigkeit, auch die nationalen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dabei geht es um eine transparente, auf rechtlichen Grundsätzen aufgebaute und professionell gemanagte öffentliche Verwaltung; um Umweltgesetze mit eindeutigen und unantastbaren Standards inklusive Verfahren zu Umweltfolgeabschätzungen; um die Anwendung des bestehenden Landrechts; um unabhängige Gerichte, vor denen betroffene Bürger ihr Recht einklagen können und Fehlverhalten öffentlicher Amtsträger angemessen sanktioniert wird; um eine massive Reduktion der Korruption und um Politiker, die der Allgemeinheit gegenüber verantwortlich sind und nicht ihren partikularen Interessen dienen.

All das ist bei den geplanten Öl- und Gasförderungen in Afrikas großen Seen – dem Tanganjika- und dem Malawisee – das Problem. Wissenschaftler aus 17 Ländern haben im November 2016 in einem im Fachblatt Science publizierten offenen Brief auf die damit verbundenen Risiken aufmerksam gemacht. Nicht nur die Fische, sondern auch rund zehn Millionen Menschen, die rund um die Seen leben, sie als Nahrungs- und Trinkwasserquelle nutzen, wären bei einer Ölkatastrophe bedroht. Ein kompletter Wasseraustausch würde 7.000 Jahre dauern. Als weiteres Problem sehen die Autoren die politische Instabilität der Region an. Die Gefahr von Sabotageakten und bewaffneten Konflikten sei groß. Sollten die Förderpläne realisiert werden, dann sei es nicht mehr die Frage, ob, sondern wann es zu einer Katastrophe kommt. Welchen Schaden bereits kleinere Lecks in der Umwelt anrichten können, kann man in Nigeria sehen.

Auch den Fischern und den Bauern Mosambiks bereitet ein Projekt vor der Nordküste des Landes große Sorgen, seit 2010 im Rovuma-Becken das große Erdgasfeld »Windjammer« in 1.463 Meter Wassertiefe gefunden wurden. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schätzte 2013 die Ressourcen auf insgesamt 5,2 Billionen Kubikmeter. Mosambik könnte zum drittgrößten Flüssiggas-Produzenten der Welt aufsteigen. Bauern mussten dafür ihr Land aufgeben, denn gebraucht werden Flächen im Meer genauso wie an Land, wo neben riesigen Aufbereitungsanlagen auch Straßen und ein Flugplatz entstehen. Die Landbevölkerung wurde bislang miserabel entschädigt. Zum Teil wissen die Bauern nicht, wo und ob sie anderswo die Cashewnüsse und andere Nahrungsmittel für den eigenen Bedarf und den mosambikanischen Markt werden anbauen können. Anabela Lemos von der Nichtregierungsorganisation Justiça Ambiental nennt das Landraub. Ihrer Meinung nach ignoriert die Regierung in den Deals mit US-amerikanischen, indischen, chinesischen und europäischen Firmen jegliche Risiken für die Umwelt und die sozialen Strukturen der ländlichen Bevölkerung. »Gemeinden kennen ihre Rechte nicht, und wenn sie sie kennen und nein sagen, ändert das auch nichts«, sagt Lemos. Die Fischer beklagen, dass ihr Fang zurückgegangen ist. Die durch die Bohrungen im Meer verursachten Erschütterungen verscheuchten die Fische. Statt mit 200 Kilogramm komme er jetzt oft nur mit 40 oder 50 Kilo Fisch nach Hause, klagt einer von ihnen. Von dem US-amerikanischen Unternehmen Anadarkos in Auftrag gegebene Studien widersprechen solchen Aussagen. Die Bohrungen hätten angeblich keinen Einfluss auf den Fischbestand.

2018 will Mosambik erstmals Gas in dieser Region fördern. Bis zur vollen Förderleistung werden noch Jahre vergehen. Was das Gas dann kosten wird und ob die Erlöse ausreichen werden, den Schuldenberg zu tilgen, den Mosambik sich für das Vorhaben aufgeladen hat, steht in den Sternen. Alle Prognosen des IWF für die Rentabilität beruhen auf Annahmen, und nicht einmal diese wurden veröffentlicht. Sicher ist dagegen ein riesiges Investitionsvolumen, das Mosambik, bisher eines der ärmsten Länder der Welt, durch Kredite finanzieren muss. Schon im Herbst 2016 ließ die Regierung wissen, dass die Schulden des Landes inzwischen bei 130 Prozent des BIP angekommen sind. Am Ende, so die Einschätzung von Jürgen Kaiser von www.erlassjahr.de – einem Bündnis, dass sich für die Entschuldung einsetzt – müsse aber die Streichung eines Teils der Schulden für das dann immer noch arme Mosambik stehen. Und ganz gewiss nicht nur für Mosambik.