Dos Santos zieht die Strippen

Angolas Präsident José Eduardo dos Santos wird bei den Parlamentswahlen nicht erneut als Spitzenkandidat der regierenden Volksbewegung für die Befreiung Angolas (MPLA) antreten. Angekündigt hatte der 74jährige dies schon im März vergangenen Jahres, am vergangenen Freitag präsentierte er nun im Rahmen einer Sitzung des MPLA-Zentralkomitees in der Hauptstadt Luanda seinen Nachfolger. Dritter Präsident Angolas soll der bisherige Verteidigungsminister João Manuel Lourenço werden. Dos Santos, der Angola seit 37 Jahren regiert, bleibt jedoch MPLA-Vorsitzender.

Der Langzeitstaatschef zieht sich damit keinesfalls von der Macht zurück. Der in der Sowjetunion ausgebildete Erdölförderungsingenieur bestimmt in seiner Rolle als Chef der Regierungspartei weiterhin über die Aufstellung von Kandidaten für die Parlamentswahlen, zudem entscheidet er über die Besetzung von Leitungsposten in Armee und Polizei. Dos Santos, der Angola seit der Befreiung von der portugiesischen Kolonialherrschaft durch einen bis 2002 andauernden, 27jährigen Krieg geführt hat, wird somit von der Führungsfigur zum Strippenzieher.

»Er setzt einen Nachfolgeplan um, demzufolge Familienmitglieder die Kontrolle über entscheidende Finanz­institutionen haben«, erklärte Darias Jonker, Afrika-Direktor der US-Politberatungsfirma Eurasia Group, dem südafrikanischen Militärportal Defence Web. Dos Santos wolle »hinter dem Thron« einen Teil der Macht behalten. Das Personal hat er schon entsprechend gewählt: Sein Sohn José Filomeno dos Santos steht seit 2013 dem staatlichen Investitionsfonds vor, der ein Volumen von umgerechnet 4,7 Milliarden Euro hat. Und Tochter Isabella dos Santos, laut Forbes mit einem Vermögen von mehr als drei Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) reichste Frau Afrikas, ist seit Juni 2016 Vorstandsvorsitzende des halbstaatlichen Ölkonzerns Sonangol. Die 43jährige leitet zudem ein Firmenimperium, das sich vor allem über die Telekommunikations-, Medien-, Finanz- und Energiewirtschaft erstreckt, sowohl in ihrem Heimatland als auch in Portugal.

Von der einst marxistischen Ausrichtung der MPLA ist kaum etwas übriggeblieben, die Lücke zwischen Arm und Reich ist in Angola gigantisch. Obwohl das Land zweitgrößter Erdölförderer Afrikas ist, lebt rund ein Drittel der Bevölkerung noch immer unterhalb der Armutsgrenze. Ein Programm, das daran etwas ändern könnte, ist kaum in Sicht. Erst Ende Januar lobte der Internationale Währungsfonds (IWF) die angolanische Wirtschaftspolitik, die Resultat seiner eigenen »Beratung« sei. Gepriesen hat der IWF insbesondere die Anstrengungen zur Diversifizierung der Wirtschaft. Wieweit es damit her ist, zeigte sich jedoch in der jüngsten Ölpreiskrise, die Angola umgehend in wirtschaftliche Schwierigkeiten stürzte.

Dass sich an der vor allem den Eliten dienenden ökonomischen Ausrichtung unter einem neuen Präsidenten Lourenço Wesentliches ändert, ist wenig wahrscheinlich. Der 62jährige Exgeneral, der wie dos Santos in der Sowjetunion studiert und an dessen Seite im Befreiungskampf gedient hat, gilt als enger Vertrauter des Präsidenten. Beobachter halten ihn jedoch immerhin für integer. Lourenço sei »einer der wenigen angolanischen Generäle und Politiker, die keiner Verwicklung in große Korruptionsskandale verdächtigt werden«, konstatierte die Deutsche Welle am Freitag.

Sein Aufstieg an die Staatsspitze ist Formsache. Seit einer Verfassungsreform aus dem Jahr 2010 wird der Präsident in Angola nicht mehr direkt, sondern vom Parlament gewählt, eine MPLA-Mehrheit gilt als sicher. Bei den letzten Wahlen 2012 kam die Regierungspartei auf 71,9 Prozent der Stimmen. Ein deutlicher Sieg ist zu erwarten, zumal die Opposition gespalten ist und niemand in ihren Reihen hat, der der Regierung auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Dos Santos braucht sich also um eine geordnete Übergabe, die er seiner Aussage vom vergangene Freitag nach selbst leiten will, keine Sorgen machen. »Die wirkliche Nachricht«, so fasste es Gary van Staden vom Politikberatungsinstitut NKC African Economics gegenüber Defence Web zusammen, »ist, dass Dos Santos bleibt«.