Der Fluch des Midas

Noch dürfen sie sich selbst beklatschen, denn keiner stört sie: Kapitalvertreter bei der Eröffnung der Londoner Börse (10. November 2016) Foto: REUTERS/Peter Nicholls

Der US-Ökonom Michael Hudson war einer von wenigen, die die Finanzkrise von 2008 voraussehen. Wer seine Analysen kennt, durfte auf »Der Sektor« gespannt sein – und wird auf keiner Seite enttäuscht. Allgemeinverständlich und umfassend schildert Hudson, wie der »Managerkapitalismus« seit den 70er Jahren immer weitere Zweige der globalen Wirtschaft unter seine Kontrolle brachte, um noch für die letzte menschliche Regung, bei der größten Katastrophe einen Gewinn einzutreiben. Funktionierende Unternehmen werden zerschlagen, Gemeingüter geplündert, Staaten und Menschen in den Ruin getrieben. Es ist ein »jahrhundertelanger Krieg«, schreibt Hudson. Das Finanzkapital hat, heißt es an einer Stelle, wie ein Schatten vom Körper der Wirtschaft Besitz ergriffen. Es hat Politik, Justiz, Medien hinter sich gebracht. Seinen Wortführern ist gelungen, das neoliberale Dogma als alternativlos darzustellen.

Ziel der klassischen Volkswirtschaftslehre sei es gewesen, produktives Kapital von unproduktivem zu unterscheiden. Vermögen und Einkünfte von Rentiers wie Großgrundbesitzern sollten beschnitten und kleingehalten werden, Finanzkapital dem Ausbau der Industrie zugute kommen. Das wurde nie erreicht. Statt dessen verbreiteten die Neoliberalen die Illusion, als ob der aus Privatbanken, Investoren und Versicherungen bestehende »Sektor« selbst produktiv wäre, was sich in den astronomischen Bezügen der Bankmanager widerspiegelt. Zwar erzeugen Finanzoperationen lediglich Buchwerte – dennoch gelten sie als unverzichtbar. »Killing The Host« (Den Wirt tötend) heißt entsprechend Hudsons Buch im Original: Wie ein Parasit dem Wirt täusche das Finanzkapital vor, die Wirtschaft bedürfe seiner. Allerdings ist seine Vorherrschaft ebenso selbstzerstörerisch wie der Wunsch des Königs Midas, alles, was er berühre, möge sich in Gold verwandeln, woran er bekanntlich zu verhungern drohte.

Das Bild vom »Parasiten« mag irritieren. Das ändert nichts an der kriminellen Energie, mit der das Finanzkapital vorgeht. Ein Beispiel ist Argentinien. Hudson beschreibt, wie sogenannte Geierfonds argentinische Staatsanleihen zum Spottpreis kauften, um dann mit Hilfe der US-Justiz ihren ursprünglichen nominellen Wert plus Zinsen einstreichen zu können. Dabei geht es nicht um ökonomische Prinzipien oder die moralische Pflicht, Schulden zu begleichen: Das zeigt die Ukraine, bei der die gleichen USA, die gegenüber Argentinien unerbittlich waren, auf einen Schuldenschnitt drangen – gegenüber Russland. Doch auch die Vorzeigeunternehmen der US-Wirtschaft sind vor den Raubzügen des »Sektors« nicht gefeit, wie Hudson am Beispiel der Firma Apple nachzeichnet.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Hudson dem Thema der Schulden, die heute phantastische Dimensionen erreicht haben. Statt gestrichen zu werden, wie es ohne weiteres möglich wäre, dienen sie zur Rechtfertigung sozialen Kahlschlags, einer gigantischen Umverteilung von unten nach oben, wie sie historisch einmalig ist. Im alten Mesopotamien seien Kredite ursprünglich von den Tempeln vergeben worden. Damit niemand an den Schulden zugrunde ging wie gegenwärtig Griechenland, wurden sie regelmäßig in einem »Jubeljahr« gestrichen. Einen solchen allgemeinen Erlass fordert Hudson. Die Begründung aller Globalisierungsgegner für einen weltweiten Schuldenschnitt: Sein Buch liefert sie. Sonst sei eine Schuldendeflation, eine neue Große Depression die Folge: Schulden behalten ihren Wert, Zinsforderungen bleiben bestehen. Um sie zu bedienen, wird der Schuldner gezwungen, alles fortzugeben, und büßt jede Möglichkeit wirtschaftlicher Konsolidierung ein. Vom Sparzwang ausgenommen bleibt Rüstung. Kriege ließen bereits im Mittelalter mächtige Bankhäuser entstehen. Schließlich haben sie auch die USA in die Abhängigkeit des Finanzsektors geführt. Es war unter Präsident William Clinton, dass zu Zeiten des »New Deal« eingeführte Bankenregulierungen wieder abgeschafft wurden, die dem Siegeszug der Finanzoligarchen im Wege standen.

So finster Hudsons Vision einer »Wiederkehr der ursprünglichen Akkumulation« und einer »neofeudalen Herrschaft«, so bescheiden auf den ersten Blick seine Mahnung, nicht aus den Augen zu verlieren, worauf aller »Reichtum der Nationen« gründet. Kurz, auf dem Schweiß der Arbeit. Linke sähen nicht, dass die »Globalisierung«, Zusammenschlüsse wie die EU oder die Währung »Euro« nicht dem Frieden und der Überwindung des Nationalismus dienen, sondern Kapitalinteressen. Griechenlands Syriza-Regierung aber, die bis zuletzt meinte, die »Troika« lasse mit sich reden, worauf ihr mit »eisigem Schweigen« und einer Erhöhung der Forderungen geantwortet wurde, sei allem Internationalismus zum Trotz Solidarität, die diesen Namen verdiente, verweigert worden. In der Hölle lässt es sich bekanntlich nicht gemütlich atmen, geschweige denn bequem einrichten. Es ist Zeit, die Kategorien wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.