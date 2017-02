»Café Filou« kämpft um seine Existenz

Anwohner hängen Transparente mit Solidaritätsbotschaften für das »Café Filou« aus ihren Wohnungen (Berlin Kreuzberg, 10. Februar) Foto: Stefan Boness/IPON

Einige hundert Menschen protestierten am Sonntag mittag gegen die Verdrängung des »Café Filou« aus dem Berliner Stadtteil Kreuzberg. Es handelte sich bei den Teilnehmenden hauptsächlich um Anwohner und in der Nähe ansässige Gewerbetreibende. Auf der Kundgebung, die direkt vor dem Café stattfand, zeigten sie sich mit den Betreibern des Geschäfts solidarisch. Viele waren mit Schildern gekommen, auf denen etwa »Filou bleibt« oder »Filou first« zu lesen war. Im Stadtteil Kreuzberg hatten sich zuletzt Vermieterkündigungen gegen Gewerbetreibende gehäuft (siehe jW vom 11./12. Februar).

Zusammen mit Nadja Wagner betreibt Daniel Spülbeck seit gut 15 Jahren das Bistro in der Reichenberger Straße. Eine Zeitspanne, in der das »Filou« für viele Anwohner zum festen Anlaufpunkt wurde. Doch nun wurden Wagner und Spülbeck die Kündigung ausgesprochen, zum August sollen sie die Räumlichkeiten übergeben. Vorausgegangen war ein Wechsel des Eigentümers: Das Haus einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft war vor acht Jahren verkauft worden und ging an die Londoner Geschäftsleute Charles Skinner und David Evans.

Skinner und Evans hätten auf ihn wie »nette, verständnisvolle Kerle« gewirkt, sagte »Filou«-Betreiber Spülbeck bereits am Freitag vor einer Woche zu junge Welt. Zwar seien das »englische Upper-Class-Typen aus der Londoner City, Mitte 50«, gewesen, aber eben sympathisch. Mittlerweile meint Spülbeck aber, das Auftreten beider sei reine Berechnung gewesen. Sie hätten das »Filou« nicht aufschrecken wollen, denn die Londoner seien mit der Sanierung des Nebengebäudes beschäftigt gewesen. Die Kündigung sei dann ein Schock gewesen.

Begründet worden sei sie damit, dass das Café nicht mehr ins Stadtbild passe. Es sei nicht mehr schick genug. Tatsächlich spricht auch Spülbeck von Wasserschäden, die das Haus erlitten hätte. Beim Betrachten des Cafés fallen dem Besucher zudem Risse in den Wänden auf. Mehrfach hätten sie als Betreiber um eine Genehmigung gebeten, Sanierungsarbeiten anzuleiern, sagte Spülbeck gegenüber junge Welt. Doch die nötigen Ausbesserungen seien von den Eigentümern immer wieder aufgeschoben worden. Statt dessen war das Nachbarhaus saniert worden.

Spülbeck befürchtet, dass die Räume der kleinen Kiezbäckerei in teuer vermietete Wohnungen umgewandelt werden. Und er mutmaßt, dass hinter dem Rauswurf noch ein anderes Motiv steckt: Die Hausbesitzer planen angeblich die Einrichtung eines eigenen gastronomischen Betriebs im Nachbargebäude. Die Kündigung des »Filou«, so Spülbeck, diene auch dazu, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Eine Stellungnahme der Eigentümer, um die jW gebeten hatte, war am Sonntag nicht mehr zu erhalten.

Mit rechtlichen Mitteln sei der Kampf gegen die Kündigung aussichtslos, so Spülbeck. Dennoch wolle er sich nicht vertreiben lassen. Mit öffentlichem Druck sollen Charles Skinner und David Evans zum Einlenken gebracht werden. »Die nachbarschaftliche Unterstützung für uns ist enorm.«

Gelinge es aber nicht, das Café zu erhalten, stünden sowohl er wie auch Wagner vor dem Nichts. Auch drei Angestellte müssten einen neuen Job finden. Bezahlbare Räumlichkeiten gebe es in der Umgebung nicht. An den Rand Berlins, wenn nicht gar nach Brandenburg, zu ziehen, komme nicht in Frage.