Hungeralarm in Somalia

Neuer Präsident von Somalia: Mohamed Abdullahi Farmajo Foto: AP/Farah Abdi Warsameh

In großen Teilen Somalias droht eine neue Hungerkatastrophe. Ihre Folgen könnten, wenn die »internationale Gemeinschaft« nicht sehr schnell ausreichend Geld für Hilfsaktionen zur Verfügung stellt, ähnlich schwerwiegend werden wie 2011. Damals starben in Somalia ungefähr 260.000 Menschen, die Hälfte davon Kinder. Von der gegenwärtigen akuten Krise, die hauptsächlich durch Mangel an Regen ausgelöst wurde, sind auch die Nachbarregionen im südöstlichen Äthiopien sowie im nördlichen und östlichen Kenia betroffen.

Die wesentlichen Tatsachen sind schon seit mehreren Monaten bekannt. Dass Berichte darüber gerade jetzt in den Medien erscheinen, ist Ergebnis koordinierter Alarmmeldungen, die von der UNO und privaten Hilfsorganisationen immer wieder veröffentlicht werden, um auf die Lage aufmerksam zu machen und auf die Regierungen der reichsten Länder Druck auszuüben.

Dürrekatastrophen brechen über die Bevölkerung nicht plötzlich herein. Sie bauen sich im Laufe von ein oder zwei Jahren allmählich und phasenweise auf, sind also mit heutigen technischen Mitteln gut zu beobachten und zu prognostizieren. Die folgende Kurzdarstellung beruht auf einer Veröffentlichung der Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) vom 16. Januar.

In Somalia folgte auf eine unterdurchschnittliche Frühjahrsregenzeit zwischen April und Juni 2016 eine sehr schwache Winterregenzeit zwischen Oktober und Dezember. In weiten Teilen des Landes fielen weniger als 40 Prozent der üblichen Regenmenge. Für manche Provinzen war 2016 das trockenste Jahr seit 2001 oder sogar seit 1985. Das Ergebnis sind schlechte Ernten und ein beginnendes Sterben der Nutztiere, vor allem Ziegen und Rinder. Die Preise der wichtigsten Grundnahrungsmittel sind um 50 Prozent, zum Teil auch um bis zu 90 Prozent gestiegen. Viele Menschen sind zudem gezwungen, einen Teil ihres geringen Einkommens für den Kauf von Trinkwasser auszugeben. Die FSNAU schätzt, dass die Zahl der Menschen, die Nahrungshilfe bräuchten, von etwa 1,14 Millionen im Herbst 2016 inzwischen auf drei Millionen gestiegen ist.

Lokale Medien berichten, dass bereits Zehntausende Familien auf der Flucht sind. Das ist eine hochgefährliche Phase, deren Eintreten durch präventive Maßnahmen verhindert werden müsste, denn auf diesen oft viele Tage währenden Märschen sind vor allem die Kleinkinder in Lebensgefahr. Nach Angaben der UNO brauchen 360.000 akut unterernährte Kinder dringend Nahrung und medizinische Behandlung. 71.000 dieser Kinder werden bereits als lebensgefährlich unterernährt bezeichnet.

Die »internationale Gemeinschaft« zu verstärkten Hilfsleistungen zu drängen, wird eine vordringliche Aufgabe des neuen somalischen Präsidenten sein, der am Mittwoch von beiden Häusern des Parlaments gewählt wurde. Der 55jährige Mohamed Abdullahi Farmajo erhielt im zweiten Wahlgang 184 von 328 Stimmen, was seinen letzten Konkurrenten, Amtsinhaber Scheikh Scharif, zur Aufgabe veranlasste.

Farmajo hat den größten Teil seines Lebens in den USA gearbeitet, wo er auch seine Studienabschlüsse in Geschichte und Politischen Wissenschaften machte. Er besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft, was in Somalias Elite eher normal als selten ist. Viele kehren in ihre Heimat nur zurück, um ein politisches Amt anzutreten. Von Farmajos 21 Konkurrenten haben mindestens 16 ebenfalls einen ausländischen Pass. Der neue Präsident soll Anhänger der US-Republikaner sein.

Die Wahl hätte schon im August 2016 stattfinden sollen. Sie musste jedoch mehrmals verschoben werden, weil sich die Bildung des Parlaments schwierig gestaltete. Die 275 Abgeordneten und 54 Senatoren wurden nicht gewählt, sondern von Clans und anderen Interessengruppen ernannt. In vielen Fällen soll es zu Stimmenkauf und Einschüchterung von Gegnern gekommen sein.