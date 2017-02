»Null Toleranz gegen FGM«

Diese jungen Leute wurden 2016 von Charlotte Weil (2. v.l.) und Idah Nabateregga (Mitte) zu sogenannten Change Agents ausgebildet, unter ihnen auch die in Guinea geborene Tiranke Diallo (2. v.r.) Foto: Terre des Femmes

Tiranke Diallo ist Anfang 30 und in Deutschland aufgewachsen. Geboren ist sie in Guinea, und dort wird sie in Kürze auch ihre Tätigkeit als »Change Agent« aufnehmen, wie sie am Montag im Haus des Bundesfamilienministeriums in Berlin berichtete. Ihr Anliegen: Familien, insbesondere Frauen, darüber zu informieren, was Genitalverstümmelung bei den betroffenen Mädchen anrichtet. Denn in dem westafrikanischen Land werden noch immer bei 90 Prozent der Frauen die Klitoris und/oder Teile der Schamlippen verstümmelt – und viele von ihnen wollen, dass auch ihre Töchter dem grausamen Initiationsritual unterzogen werden. Zugleich wüssten die meisten nicht, dass viele Beschwerden, unter denen sie selbst leiden, auf den Eingriff zurückzuführen sind: etwa starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und beim Wasserlassen, Gewebewucherungen im Genitalbereich und daraus resultierende Inkontinenz. Hinzu komme ein erhöhtes Risiko, bei der Geburt eines Kindes zu sterben. Außerdem seien viele Fälle von Unfruchtbarkeit auf die Beschneidung und durch sie bedingte Infektionen zurückzuführen, sagte Diallo.

Ihr Wissen will die junge Frau nun auch in ihr Herkunftsland tragen – und Menschen überzeugen, diese Tradition hinter sich zu lassen. Diallo arbeitet bereits seit zehn Jahren im Verein »Mama Afrika« mit, den ihre Mutter in Berlin gründete und der Ende 2014 in Kankan, der drittgrößten Stadt Guineas, einen Kindergarten für Kinder armer Eltern eröffnet hat. Dort werden schon die Kinder selbst über »Female Genital Mutilation«, kurz FGM, so der internationale Terminus für die Praxis, informiert. Fachkräfte suchen zudem das Gespräch darüber mit den Eltern. Derzeit engagiert sich Diallo in Berlin in den Gemeinschaften von Migranten aus afrikanischen Ländern gegen FGM. Gemeinsam mit fünf anderen jungen Leuten hat sie im vergangenen Jahr eine von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes (TdF) angebotene Fortbildung zum »Change Agent« absolviert.

TdF war gemeinsam mit dem Familienministerium Veranstalterin einer Tagung in Berlin aus Anlass des Internationalen Tages gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar. Die Organisation nennt ihn inzwischen rigoroser »Null-Toleranz-Tag« gegen FGM. Das Ministerium veröffentlichte am Montag seinerseits eine »Empirische Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland«. Danach leben aktuell rund 47.300 Frauen und Mädchen in der Bundesrepublik, die den Eingriff bereits erlitten haben. Die Zahl sei seit Ende 2014 im Zuge der Aufnahme vieler Flüchtlinge um etwa ein Drittel angestiegen. Zudem seien 1.500 bis 5.700 vor allem aus dem Irak, aus Ägypten, Äthiopien und Eritrea stammende Mädchen von dem »furchtbaren Verbrechen« bedroht, sagte Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Ministerium.

Um die Verbreitung hierzulande zu schätzen, haben die Autoren der Untersuchung die Zahl der in Deutschland lebenden Frauen aus Ländern, in denen FGM praktiziert wird, ermittelt. Außerdem berücksichtigten sie die prozentuale Verbreitung im Herkunftsland. Um das Risiko für Mädchen zu berechnen, gingen sie in einem Szenario davon aus, dass FGM in der zweiten Generation nicht mehr praktiziert wird. In einem weiteren nahmen sie an, dass das Ritual unvermindert beibehalten wird. Das Ministerium setze auf »Aufklärung, Prävention und Strafverfolgung«, sagte Kleindiek. Unter anderem habe sich die Bundesregierung im Dezember auf eine Änderung im Passgesetz geeinigt. Danach kann Eltern, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie mit ihrer Tochter ins Herkunftsland reisen könnten, um eine »Ferienbeschneidung« durchführen zu lassen, der Pass entzogen werden. Die Gesetzesnovelle befindet sich nach Angaben von Kleindiek derzeit in der parlamentarischen Beratung und soll im Frühjahr in Kraft treten.

Bereits seit 2013 kann FGM explizit als »schwere Körperverletzung« nach dem deutschen Strafgesetzbuch geahndet werden, auch wenn sie im Ausland vorgenommen wird. TdF-Geschäftsführerin Christa Stolle verwies auf das universelle Menschenrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, das unter keinen Umständen verletzt werden dürfe. TdF engagiert sich zusammen mit anderen europäischen Organisationen nicht nur bei der Ausbildung von »Change Agents«, sondern auch bei Aufklärung und Information, letzteres durch Einrichtung der Wissensplattform »United to End FGM«. Sie soll in neun Sprachen vor allem Fachkräfte aus Gesundheitswesen, Justiz, Bildung, Sozialdiensten und Kinderschutzinitiativen mit Informationen für die Praxis versorgen.