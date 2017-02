Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende von VW, Ferdinand Piëch (13. Mai 2014) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der einstige Aufsichtsratsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, Ferdinand Piëch, erhebt schwere Vorwürfe gegen mehrere seiner früheren Kollegen. Die Mitglieder des Kontrollgremiums sollen schon Monate vor dem offiziellen Bekanntwerden des Abgasskandals von den Manipulationen gewusst haben. Der Aufsichtsrat wies die Anwürfe am Mittwoch abend zurück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärt, er habe vor September 2015 von nichts gewusst. Damals hatte Volkswagen auf Druck von US-Behörden öffentlich mitgeteilt, dass bei Millionen Dieselfahrzeugen eine Betrugssoftware installiert war.

Die Staatsanwaltschaft Braun­schweig erklärte am Donnerstag, nicht gegen die VW-Aufsichtsräte zu ermitteln. Bei den Staatsanwälten habe Piëch ausgesagt, Weil und weitere Aufsichtsräte hätten bereits Anfang März 2015 von Hinweisen auf Abgasmanipulationen in den USA erfahren. Das hat am Mittwoch Bild am Sonntag (BamS) vorab berichtet. Piëch belastete demnach das damalige Aufsichtsratspräsidium, dem neben Weil auch Betriebsratschef Bernd Osterloh, der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber und Anteilseigner Wolfgang Porsche angehörten.

Der Volkswagen-Aufsichtsrat erklärte kurz nach Bekanntwerden des Berichts der BamS, Piëch habe eine ähnliche Darstellung bereits im Frühjahr 2016 im Zuge interner, unabhängiger Untersuchungen gegeben. Die Kanzlei Jones Day habe dies eingehend überprüft und als »unglaubwürdig« eingestuft. Sämtliche betroffene Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums hätten »unabhängig voneinander alle Behauptungen (…) klar und nachdrücklich als falsch zurückgewiesen«.

Weil erklärte, es habe »im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise an mich gegeben, Volkswagen nehme unzulässigerweise Einfluss auf Schadstoffwerte«. Er habe davon erst am 19. September 2015 erfahren. »Jede anderslautende Darstellung ist schlichtweg falsch.« Weil sitzt in seiner Funktion als Ministerpräsident des VW-Großaktionärs Niedersachsen seit 2013 im Aufsichtsrat des Konzerns. (AFP/jW)