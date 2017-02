Kein Arzt in Sicht

Weißkittel im Ausstand: Seit Wochen haben die Mediziner in Kenia ihre Arbeit niedergelegt (Nairobi, 26.1.2017) Foto: REUTERS/Thomas Mukoya

Kenias Ärzte sind derzeit eher auf Twitter als im Krankenhaus zu finden. Seit dem 4. Dezember streiken die Mediziner. Sie fordern das Inkrafttreten eines bereits im Jahr 2013 mit der Regierung ausgehandelten Abkommens, das ihnen deutliche Gehaltserhöhungen und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen garantieren sollte. Doch umgesetzt wurde die Vereinbarung bisher nicht, die Fronten sind verhärtet. Die Justiz droht den Führern der Medizinergewerkschaft KMPDU inzwischen gar mit Haftstrafen. Seit Montag vermitteln nun der Gewerkschaftsbund COTU und Kenianische Menschenrechtskommission KNCHR in dem Konflikt.

Um über die Zustände in den Krankenhäusern des Landes zu informieren, veröffentlichen Ärzte seit Mitte Januar ihre Erfahrungen im Internet. Die Palette reicht von fehlenden Gummihandschuhen und Medikamenten bis zu einem Krankenwagen, der nicht verfügbar war, weil ein Regierungsangestellter sich damit auf den Weg zum nächsten Markt gemacht hatte. »Die Regierung erkennt die wichtige Rolle an, die Ärzte im öffentlichen Leben spielen, und engagiert sich für kontinuierliche Reformen, um den Herausforderungen im Gesundheitssektor zu begegnen«, hatte ein Sprecher von Staatspräsident Uhuru Kenyatta bereits Anfang Januar in einer Pressemitteilung erklärt. Die Realität sieht anders aus: Knapp 10.000 Ärzte sind in Kenia registriert, statistisch gesehen kümmert sich jeder von ihnen um etwa 4.500 Menschen. Da jedoch nicht alle Mediziner auch praktizieren und zudem die Versorgung in den teuren Privatkliniken wesentlich besser ist, hat die arme Mehrheit der Bevölkerung gar noch wesentlich geringere Chancen, im Ernstfall schnell einen Arzt zu Gesicht zu bekommen. Zum Vergleich: In Deutschland kommt ein Arzt auf knapp 300 Einwohner, in Kuba gar auf nur etwa 160. Auf der sozialistischen Karibikinsel wollte Kenias Regierung kürzlich Mediziner anheuern, um die Entlassungsdrohungen gegen die eigenen streikenden Ärzte zu untermauern, verwirklicht wurde das Vorhaben aber bisher nicht. Statt dessen leidet auch Kenia unter der Abwanderung von Medizinern in reiche Industrieländer.

Doch nicht nur der rabiate Umgang mit den Ärzten, denen ein Gericht den Ausstand untersagt hatte, steht einer Lösung des Arbeitskonflikts im Wege. Das Grundproblem der Regierung Kenyatta ist, dass sie sich die vor nunmehr bald vier Jahren vereinbarten Einkommensverbesserungen kaum leisten kann. Das Einstiegsgehalt sollte demnach von 127.000 kenianischen Schilling (1.140 Euro) auf umgerechnet 2.900 Euro angehoben werden, Spezialisten sollten eine Verdopplung ihrer Saläre auf bis zu 8.500 Euro monatlich erhalten. Kenia ist mit über 50 Prozent seines Bruttosozialprodukts verschuldet. Den Ärzten bietet der Staat auch deshalb nun lediglich noch eine Gehaltserhöhung um durchschnittlich 40 Prozent an. »Die Regierung glaubt, dass dies im Kontext ihrer Verpflichtungen, die Finanzen des Landes ordentlich zu verwalten, ein vernünftiges Angebot ist«, hieß es dazu Anfang Januar aus dem Büro des Präsidenten. Doch auch in besagter Verwaltung hapert es: Wie ein interner Untersuchungsbericht aus dem vergangenen Jahr zeigte, entwendeten hochrangige Bedienstete des Gesundheitsministeriums allein im Finanzjahr 2015/2016 umgerechnet fast 50 Millionen Euro aus dem Etat.

Derweil beharrt die Staatsführung darauf, dass das 2013 abgeschlossene – und von ihr selbst unterschriebene – Abkommen nicht korrekt beim Arbeitsgericht registriert worden und damit hinfällig sei. Die Ärzte weisen dies als Hinhaltetaktik zurück. Eine Einigung scheiterte aber auch an immer wieder geänderten Angeboten, die KMPDU fordert daher die Absetzung der staatlichen Verhandlungsführer. Am Dienstag haben der Gewerkschaftsbund und die Menschenrechtskommission zumindest einen neuen Lösungsvorschlag präsentiert. Demnach sollen zunächst alle Gerichtsprozesse gegen die Streikenden eingestellt werden und beide Parteien ihre Verhandlungsbereitschaft schriftlich erklären. Eine Einigung in der Gehaltsfrage ist indes noch immer in weiter Ferne. Wer auf das staatliche Gesundheitssystem angewiesen ist, bleibt ohne Versorgung.