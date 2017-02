Besuch beim Vasallen

Foto: Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz via REUTERS

Auf ihrer Tour durch die Hauptstädte wichtiger EU-Staaten war die Bundeskanzlerin am Dienstag zu Gast in Warschau. Kernthema ihrer Gespräche mit Staatspräsident Andrzej Duda, Ministerpräsidentin Beata Szydlo und dem Vorsitzenden der regierenden Partei PiS, Jaroslaw Kaczynski, war die Zukunft der Europäischen Union. Konkrete Vereinbarungen wurden von den Treffen nicht erwartet.

Im Bekenntnis zum einheitlichen Binnenmarkt und zu den »europäischen Grundfreiheiten« (freier Waren-, Kapital- und Personenverkehr) weiß sich Angela Merkel mit ihren Gastgebern einig. Keinen Streit gibt es auch bezüglich des antirussischen Kurses der EU und darin, an den Sanktionen gegen Moskau festzuhalten. Bei der von Merkel nach der Wahl Donald Trumps ausgegebenen Marschrichtung einer stärkeren Militarisierung der EU geht Polen sogar über die deutsche Position hinaus. PiS-Chef Kaczynski hat eine atomar bewaffnete EU als wünschenswert, aber gegenwärtig nicht realisierbar bezeichnet.

Differenzen gibt es, was den Grad der künftigen Integration der EU-Staaten angeht. Polen will die EU-Verträge neu aushandeln und Kompetenzen in die nationalen Parlamente zurückholen. Vor allem das System der doppelten Mehrheit bei Abstimmungen – also der Mehrheit sowohl der Mitgliedsländer als auch der durch sie repräsentierten EU-Bürger – soll fallen, das Prinzip der Einstimmigkeit dafür zurückkehren. Als größte Bedrohung wird in Polen das Konzept eines »Europas mehrerer Geschwindigkeiten« wahrgenommen. Denn die polnische Politik ist sich im klaren, dass Polen in diesem Fall nicht Teil des inneren Kerns der Entscheider wäre – schon deshalb, weil es nicht zur Euro-Zone gehört.

Bilaterale Probleme werden derzeit auf beiden Seiten heruntergespielt. So hat die Kanzlerin bisher Äußerungen zur Demontage von Rechtsstaat und Gewaltenteilung in Polen vermieden. Für Irritationen sorgte in Warschau, dass Angela Merkel zum Abschluss ihres Besuches auch die Chefs der Oppositions­partei »Bürgerplattform« (PO) und der Bauernpartei PSL treffen will. Kaczynski revanchierte sich, indem er sich in einem Interview mit der FAZ seinerseits in den deutschen Wahlkampf einmischte: Angela Merkel sei »für uns das Beste«. Dem SPD-Kandidaten Martin Schulz warf er prorussische Positionen vor; außerdem habe Schulz zugelassen, dass das Europaparlament etwa in der Geschlechterpolitik liberale Positionen vertrete.