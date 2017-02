Erst schießen, dann reden

Flatterband wichtiger als Erste Hilfe: Der von einem Polizisten angeschossene Obang A. A. liegt am 1. Februar auf dem Bürgersteig in Hamburg St. Georg Foto: screenshot / Jay Hamadou via youtube

Hamburg, Stadtteil St. Georg, am 1. Februar: Ein schwer verletzter Mann liegt auf dem Bürgersteig. Vier Zivilpolizisten stehen um den Angeschossenen herum, heben einen Gegenstand vom Tatort auf. Etwa ein Dutzend Polizisten in Uniform halten Passanten auf Abstand. In Youtube-Videos ist dokumentiert, dass der Mann mindestens fünf Minuten daliegt, ohne dass Erste Hilfe geleistet wird. Das Flatterband zu spannen ist wichtiger. Augenzeugen sprechen von mindestens einer Viertelstunde, bis sich Rettungssanitäter um Obang A. A. kümmern. Seither liegt er ohne Bewusstsein im Krankenhaus St. Georg. Sobald er aufwache, sei mit dem Haftbefehl zu rechnen, so Nana Frombach, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Dienstag zu jW. Zum Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung sagt sie nichts. Laut Polizeiangaben habe der Verletzte einen Zivilbeamten mit einem Messer angegriffen und letzterer einen Schuss ins Bein des Mannes abgegeben.

Ein Fall, der Fragen aufwirft. Nicht nur, weil erneut mindestens eine Polizeikugel auf einen Flüchtling abgefeuert wurde, erst im November gab es ein Todesopfer aus Afghanistan. Der Betroffene vom letzten Mittwoch sei betrunken gewesen, mehrmals von dem Polizisten kontrolliert worden, dann habe dieser dreimal mit zeitlichen Abständen geschossen, erklärten mehrere Augenzeugen gegenüber jW. Ali Ahmad von der Organisation »Lampedusa in Hamburg« am Dienstag: »Das wirkt wie ein rassistischer Übergriff, nicht wie eine Notwehrsituation«. Anwälte behaupten zudem, der Tatort könne manipuliert worden sein.

Im Kabinett soll heute ein Gesetzentwurf des Justizministers eingebracht werden. Angriffe auf Beamte werden künftig schärfer geahndet, Haftstrafen gibt es bald schon für kleine Vergehen. Doch welche Rechte haben die Opfer von Polizeigewalt? Nur wenige Beamte werden angeklagt, verurteilt wird nur ein Bruchteil. Lilia Monika Hirsch von der Opferberatung »Victim Veto« weist auf langwierige Verfahren und das »Einstellungsverhalten« der Justiz hin: »Die meisten Betroffenen glauben nicht mehr an den Rechtsstaat«, erläutert sie am Dienstag.

Einer, der zu seinem Fall nichts mehr sagen kann, war ein junger Berliner aus Hohenschönhausen. Er ist tot. Auf den 25jährigen wurde in seiner Wohnung einen Tag vor dem Hamburger Vorfall geschossen. Auch er soll ein Messer in der Hand gehabt haben, psychisch krank gewesen sein. »Drei Polizisten waren in der Wohnung, es fielen mehrere Schüsse«, so der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, zu jW. Wieviele es waren und wer geschossen hat, sei Gegenstand von Ermittlungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass psychisch kranke Menschen in Berlin von Polizeikugeln tödlich getroffen wurden. 20 Beamte in der Hauptstadt testen nun seit Montag den Taser, eine Elektroschockwaffe mit 50.000 Volt. Sie soll Todesopfer verhindern, doch Kritiker bezweifeln deren propagierte Wunderwirkung. »Die Hemmschwelle der Polizei für Waffengebrauch wird herabgesetzt, zudem wird es Kollateralschäden geben, die wir bisher nicht kannten«, so Rafael Behr von der Polizeiakademie Hamburg zu jW und spricht Todesfälle von Herzkranken an. Behr prophezeit einen möglichen »Spillover-Effekt«: Wo früher Pfefferspray eingesetzt wurde, sei nun der Taser dran. Die Methode, verbal zu deeskalieren, werde hingegen oft nicht mehr angewandt.

Die Gruppe »Lampedusa in Hamburg« jedenfalls steht hinter ihrem Mitglied Obang A. A. Am Steindamm soll am heutigen Mittwoch um 17 Uhr eine Demonstration für ihn stattfinden – unter dem Motto »Black Lives Matter«.