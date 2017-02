Länder begehren auf

Ankunft im Bürgerkriegsland: Abgelehnte Asylbewerber nach ihrer Landung in Kabul, Afghanistan, im Dezember Foto: REUTERS/Omar Sobhani

Es gibt keine Sicherheit in Afghanistan. So lautet nicht nur die Einschätzung von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband oder Amnesty International, sondern auch die der UNO. Die Anzahl der in Afghanistan verletzten und getöteten Zivilisten hat 2016 einen neuen Höchststand erreicht. Am Montag teilte die UNO mit, dass allein im vergangenen Jahr dort 11.418 Zivilisten getötet oder verletzt worden seien. Etwa ein Drittel der Opfer, insgesamt 3.512, waren Kinder. Damit stieg deren Zahl um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Verletzten stieg um sechs Prozent auf 7.920 Menschen.

Anschläge, die der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) zugerechnet werden, hätten sich im Vergleich zu 2015 sogar verzehnfacht, hieß es seitens der UNO. War der Angriffskrieg gegen Afghanistan von den Alliierten, allen voran den USA und Deutschland, einst damit begründet worden, die Lebenssituation der Frauen verbessern zu wollen, fällt die Kriegsbilanz in der Realität verheerend aus. So wies die UNO am Montag »besorgt« darauf hin, dass die Anzahl der gezielt ermordeten Frauen um 25 Prozent gestiegen sei. Unter den Opfern befänden sich viele Menschenrechtsaktivistinnen.

Trotz der steigenden Opferzahlen durch den IS und die Taliban – ebenso wie durch häufig brutal agierende afghanische »Sicherheitskräfte« – will die deutsche Bundesregierung auch weiterhin nach Afghanistan abschieben lassen. Im Gegensatz zur Regierungskoalition weigert sich mittlerweile jedoch eine Reihe von Bundesländern, diesen Willen zu vollziehen. Das stieß am vergangenen Sonnabend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übel auf. Die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung, vorerst auf die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan zu verzichten, sei nach ihrer »festen Überzeugung« nicht in Ordnung, sagte sie auf einem Parteitag des CDU-Landesverbandes in Neumünster. Merkel betonte erneut, dass es in Afghanistan Regionen gebe, in denen man relativ sicher leben könne. Jedoch hatte die Bundesregierung die von der Linksfraktion gestellte Frage, um welche Regionen es sich dabei denn konkret handele, bisher selbst nicht beantworten können. Nach Schleswig-Holstein und Berlin meldeten nun auch Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Zweifel an der von Merkel postulierten Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan an und verzichten daher vorerst auf Abschiebungen dorthin, berichten Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). Dies gelte jedoch nicht für vermeintliche Straftäter oder sogenannte Gefährder.

Hingegen zeigte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einmal mehr als rechter Hardliner. Er forderte eine »nationale Kraftanstrengung« zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und sprach sich für »mehr Rückführungen« aus. Zugleich erneuerte der Innenminister laut der Rhein-Neckar-Zeitung (Freitagausgabe) seine Forderung nach »Ausreisezentren« an Flughäfen.

Bereits im Oktober hatte das Bundesinnenministerium, nachdem es ein »Rückführungsabkommen« mit Afghanistan geschlossen hatte, die Bundesländer aufgefordert, konsequent abzuschieben. Daraufhin kam es im Dezember und im Januar zu jeweils einer Sammelabschiebung vom Flughafen Frankfurt am Main ins Kriegsgebiet. Bundesweit gingen mehrere tausend Menschen aus Protest dagegen auf die Straße. Flüchtlingsorganisationen und Antirassisten mobilisieren für kommenden Sonnabend in verschiedenen bundesdeutschen Städten zu einem Aktionstag gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Sie wollen unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Rostock, Nürnberg, Wiesbaden, Trier und Erfurt demonstrieren. Pro Asyl fordert auf seiner Internetseite einen »Abschiebestopp und faire Asylverfahren für Afghaninnen und Afghanen«. Ähnlich äußerte sich Oliver Ongaro von der Düsseldorfer Flüchtlingsorganisation »Stay!«. »Abschiebungen in ein Kriegsland sind menschenrechtlich nicht zu verantworten. Dagegen werden wir immer wieder auf die Straße gehen«, stellte er am Montag auf eine jW-Anfrage hin klar.