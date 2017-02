Die sechs neuen Methoden der Ausbeutung

Foto: Elijah Nouvelage/Reuters

Endlich sagt es mal jemand. »Digitalisierung und Industrie 4.0« sind »keine subjektlosen Sachzwänge, sondern ein Projekt derer, die sich – Betonung auf ›sich‹ – etwas davon versprechen«. Bereits für diesen Satz ist die Broschüre von Stephan Kaufmann lesenswert, die im Januar unter dem Namen »Digitalisierung, Klassenkampf, Revolution« erschien. Auf etlichen Kongressen zum selben Thema wurde Zuhörern bislang das Gegenteil vermittelt; die Frage danach, welche Klasse die Digitalisierung vorantreibt, blieb meist ausgespart. Leider gilt das gerade für Veranstaltungen, die von den Gewerkschaften ausgerichtet wurden.

Es seien die Unternehmen, die sich die neue Technik zunutze machen. »Für die Lohnabhängigen dominieren die Risiken.« Beide Feststellungen stellt Kaufmann seinem Text voran. In der Folge untersucht er, was sich das Kapital von den neuen Prozessen verspricht: hauptsächlich eine Senkung der Personalkosten. Der zunehmende Einsatz von Computertechnik und die Vernetzung der Produktion vermittels der Rechner gebe den Unternehmen gleich sechs Möglichkeiten an die Hand, bei den Beschäftigten zu kürzen.

Erstens könne »Arbeitskraft durch eine Maschine ersetzt« werden, der Lohn des Arbeiters entfalle entsprechend. Zweitens ermöglichten es Crowdworkingplattformen den Konzernen, Aufträge online auszuschreiben – Tausende oder mehr Personen bewerben sich dann um dieselbe Arbeit, nur der günstigste erhält sie. »Kostensparend« könne sich drittens auswirken, dass es sich in diesem Fall nicht um regulär Beschäftigte handelt, die Tätigkeiten absolvieren, sondern formal um Soloselbständige. Regelungen zu Arbeitszeit, Kündigungsschutz oder die Lohnfortzahlung entfallen.

»Viertens können die Unternehmen komplexe Aufgaben in einfache Teilaufgaben zerlegen, was die Qualifikationsanforderungen an die Arbeitnehmer und -nehmerinnen senkt und damit ihren Preis.« Vorteilhaft sei – fünftens – auch, dass die Produktion gänzlich an Marktschwankungen angepasst werden könne: »Gearbeitet wird nur noch, wenn Aufträge da sind.« So gelinge es dem Kapital, jene Zeit zu reduzieren, in der die Beschäftigten zwar bezahlt werden, aber ohne Arbeit sind. Demselben Zweck diene auch die vermehrte Überwachung der Angestellten, die diese zu ständiger Betriebsamkeit anhalten soll. Schließlich, sechstens, hielten Smartphones oder E-Mails die Beschäftigten gar dann zur Arbeit an, wenn sie eigentlich freihaben sollten.

Detailliert schildert Kaufmann, wie vermittels der Digitalisierung auch der Konkurrenzkampf der Unternehmen untereinander verschärft wird. Zwar eröffneten die oben beschriebenen Methoden einem Konzern zunächst Vorteile gegenüber Mitbewerbern. Sobald diese aber auf dieselben Kniffe zurückgriffen, schwinde der Vorsprung – dann sei eine noch rigidere Auspressung der Beschäftigten nötig.

Auch komme es auf seiten der Industrie zu einer weitgehenden Abhängigkeit von den IT-Konzernen, die die Infrastruktur bereitstellen. Sichtbar werde das etwa beim Streit, ob Volkswagen ein Autozulieferer für Googles selbstfahrende Mobile ist oder Google Technikzulieferer für die Fahrzeuge von VW. »Daraus erwächst der Kampf der verschiedenen Kapitalfraktionen um die Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette: Volkswagen rüstet seine IT-Abteilung auf, Google erwirbt Autohersteller.« An dieser Stelle würden dann die jeweiligen Nationalstaaten ihre Unternehmen stützen.

All diese Passagen weisen auf den Kampf hin, den die Linke gegen das Klassenprojekt Digitalisierung wird führen müssen. Wichtig ist auch Kaufmanns hinweis, dass ein neuer Beschäftigtenbegriff (bei ihm: »Arbeitnehmerbegriff«) nötig ist, der auch Clickworker und Soloselbständige umfasst. Fragwürdig ist hingegen sein Vorschlag, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Interessanterweise zeichnet sich die entsprechende Passage als einzige dadurch aus, dass der Autor in ihr seine ansonsten deutlich an Klassen gebundene Analyse nicht anwendet.