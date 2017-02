Produzierte Machtverhältnisse

Recht ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Protest gegen rassistische Polizeigewalt (St. Louis, USA, 14. März 2015) Foto: Jim Young/Reuters

Bescheiden bezeichnet Hermann Klenner sein bei Papyrossa erschienenes Buch zu »Recht, Rechtsstaat und Gerechtigkeit« als »Einführungsbändchen«. Eine arge Untertreibung. Es handelt sich um einen rechtstheoretischen Essay, um eine geistreiche Abhandlung eines marxistischen Rechtsphilosophen mit Weltrang, Sprachgewalt und enzyklopädischem Wissen, der seit mehr als 65 Jahren über diese Themen nachdenkt und publiziert.

Klenner beginnt seine komprimierte Rechtstheorie mit Exzerpten aus juristischen Texten. Er zitiert die Norm zum Mord im Codex Ur-Nammu, der mit 4.100 Jahren ältesten schriftlichen Rechtssammlung der Welt. Der Text zur Trennung der richterlichen Gewalt von den gesetzgebenden und ausführenden Gewalten in der Virginia Bill of Rights von 1776 wird ebenso wiedergegeben wie die Regelung über die Zuständigkeit des 1998 gebildeten Internationalen Strafgerichtshofes für das »Verbrechen der Aggression«. Die 26 Exzerpte sind für ihn Beispiele, an denen er immer wieder die verschiedenen Aspekte, das Wesen, das System, die Strukturen und Funktionen des Rechts verdeutlicht. Am Schluss bringt Klenner eine »Marx-Engels-Anthologie zur Natur des Rechts« von 1842 bis 1890.

Für ihn hat es nichts mit »Juristenschelte« zu tun, dass es einen allgemein anerkannten formalen und materiellen Rechtsbegriff nicht geben kann. Dies resultiert aus der Rolle des Rechts als Ordnungselement in den seit Jahrtausenden sich herrschaftsförmig organisierenden Gesellschaften. Das »reflektierende Begreifen juristischer Sachverhalte und Kategorien, deren Entstehungs-, Entwicklungs- und Verwirklichungsbedingungen einschließend«, habe sich in einem historischen Prozess »sich voneinander abstoßender und sich auch gegeneinander entwickelnder Auffassungen« entwickelt. Aus Gewohnheitsrecht sei dabei Gesetzesrecht geworden. Dieses sei keine bloße Summe, sondern ein »mehr bis minder wohlstrukturiertes System von Rechtsnormen, ein Rechtssystem«. Letztlich sind es die durch die Produk­tions­weise bestimmten Machtverhältnisse, »die aus den subjektiven Absichten und Einsichten des Gesetzgebers objektives Recht« werden lassen.

Die von Karl Marx begründete Zäsur im Rechtsdenken bestehe darin, dass dieser »in der inneren Gegensätzlichkeit der Gesellschaft, ihrem Selbstwiderspruch, das Wesen des Rechts erkannte.« Anliegen von Klenner auch in diesem Buch ist es, über drei sich daraus ergebende »Fundamentalattribute des Rechts« im Detail aufzuklären: über dessen Flexibilität, Normativität und Funktionalität. Recht ist »Produziertes, aber auch Produzierendes«. Es spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse wider. Es regelt diese Verhältnisse. Es wirkt als Mittel von Macht. Es ist Maß der Macht. Es ist aber keine Alternative zur Macht. Es vermag »das Unrecht nicht zu verhindern, höchstens einzudämmen«.

Klenners Gedanken zu »Gerechtigkeiten« im letzten Kapitel beginnen mit einer Skizze der über Jahrtausende hinweg unternommenen, voneinander jeweils abweichenden Versuche, Gerechtigkeit zu definieren. Es gebe herrschende und davon abweichende Meinungen. Eine allgemein anerkennungsfähige Auffassung darüber, worin denn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten bestehen, könne es ebensowenig geben wie beim Rechtsbegriff. Der Selbstwiderspruch der Klassengesellschaft bedinge »Zwietracht im Streit« und nicht »Eintracht«. Es bleibe dennoch die Frage nach einem »gültigen Maß für die Bewertung von Recht und Unrecht«. Seine Analyse des Denkens über Gerechtigkeit und der normativen Fixierung dieses Begriffs offenbart, dass dessen Gebrauch und Missbrauch als »Leerformel« bei der Legitimitätsbeschaffung für Präventivkriegsunternehmen, als »Lieblingsphrase auch aller Parteien« eindeutig im Vordergrund steht. »Jedenfalls scheint ›Gerechtigkeit‹ von Haus aus ein Schleusenbegriff zu sein, durch keinen Inhalt beschwert, doch bereit, jedweden Inhalt aufzunehmen.« Aber er präzisiert: »Was jedoch logisch nichts besagt, kann psychologisch sehr viel und vor allem vielerlei bedeuten.«

Klenner übersieht nicht, dass Gerechtigkeit auch »eine Parole für eine Gesellschaft ohne Herren und Knechte, für eine ›Gerechtigkeit von unten‹« ist. Einen eigenen Gerechtigkeitsbegriff bringt er im vorliegenden Buch dennoch nicht. Forderungen etwa nach einem »gerechten Lohn« sind für ihn absurd. In Erwartung einer bevorstehenden Revolution hätten Marx und Engels »Gerechtigkeitsforderungen innerhalb der bestehenden Gesellschaftsforma­tion unterbewertet.« Aber Theorien als Spielwiese für Gerechtigkeitsvisionen oder als Konzepte hin zu immer mehr Gerechtigkeit im Zuge einer evolutionären Transformation sieht er kritisch. Gerechtigkeitsforderungen hätten ihren Sinn als Mobilisierungsmittel gegen die als ungerecht bewerteten Gesellschafts- und Rechtsverhältnisse, um »im eigenen Erleben« die eigenen Interessen zu erkennen und dafür zu kämpfen.