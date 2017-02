Gelbe Erbsen mit Garam Masala

In »Mein wunderbarer Waschsalon« (GB 1985) von Stephen Frears kümmert sich Omar (Gordon Warnecke) um seinen alkoholkranken Vater. Der war einst in Pakistan ein angesehener Journalist, nun leben die beiden in einem heruntergekommenen Stadtteil von London. Omar hat sein Studium abgebrochen, um eine Aushilfsstelle bei seinem Onkel in einer Autowerkstatt anzunehmen. Wenn er nicht gerade die Zehennägel seines Vaters schneidet, putzt er Autos oder schreibt Rechnungen für den Onkel, der es geschafft hat in der neuen Welt, wie man so sagt. Für einen anderen Verwandten, dem man den Reichtum schon an den polierten Fingernägeln ansieht, darf er den Drogenkurier spielen. Das sind die drei Rollen, die damals wie heute für Migranten in der westlichen Welt vorgesehen sind: armer Intellektueller, tüchtiger Arbeiter, windiger Drogendealer. Omar passt aber in keine dieser Sparten. Und schwul ist er auch noch.

Er trifft Johnny (Daniel Day-Lewis) wieder, einen ehemaligen Schulfreund. Die beiden verlieben sich, unter schwierigen Umständen. Johnny läuft mit einer rechtsradikalen Truppe mit, die gern in der Nacht Ausländer jagt, sonst eigentlich nichts zu tun hat. Das neue Liebesglück wird mit einem abgewrackten Waschsalon gekrönt. Omars Onkel überlässt seinem Neffen das vorerst wenig lukrative Geschäft. Aber die beiden Jungs machen ein richtiges Schmuckstück daraus, was nicht allen gefällt. Teile der pakistanischen Verwandtschaft möchten ihren Teil des Kuchens, die rechtsradikale Truppe verprügelt Johnny als Verräter. Der Film zeigt jede Menge Probleme auf, die entstehen, wenn es wenig Perspektiven, aber viele Vorurteile gibt. Dennoch ist er auch eine Komödie – und zwar eine der besten der achtziger Jahre. Stephen Frears gelang damit der internationale Durchbruch, und Hanif Kureishi wurde für sein Drehbuch für den Oscar nominiert. Von ihm stammte auch schon das Theaterstück, auf dem der Film basiert.

Gekocht wird in einer pakistanischen Familie natürlich gut und gesund, Pakistan ist neben Indien das Reich der Gemüsegerichte und Dals. Wir picken uns pikant gewürzte gelbe Erbsen mit Garam Masala aus dem großen Angebot heraus: 200 g geschälte gelbe Erbsen in einer Schüssel mit warmem Wasser bedecken und zwei Stunden einweichen. Dann abgießen und abtropfen lassen. Die Erbsen in einen Topf mit einer Knoblauchzehe und einem kleinen Stück Ingwer (geschält) geben und mit einem Liter Wasser bedecken. Aufkochen, abschäumen und einen TL Kurkumapulver einrühren. Ca. eine Stunde bei kleiner Hitze köcheln lassen, bis die Erbsen weich sind. Ab und zu umrühren. Zwei Knoblauchzehen schälen und klein würfeln. Eine frische Chilischote längs halbieren, entkernen und fein hacken. Zwei Tomaten häuten, vierteln, entkernen und grob hacken. Zwei EL Ghee in einem Topf erhitzen. Einen TL Senfkörner und einen halben TL Kreuzkümmel zufügen und kurz anrösten. Tomaten untermischen und drei bis vier Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Dann die Erbsen untermischen. Mit Salz, einem TL braunem Zucker und einem TL Garam Masala abschmecken und in eine Servierschüssel umfüllen.