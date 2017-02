Misslungene Ehrenrettung

Auch die »Brave new world« der technikverliebten Optimierung fußt auf entfremdeten Verhältnissen Foto: Albert Gea/Reuters

Während Rechtspopulisten nicht trotz, sondern auch wegen aller linksliberaler Empörung über die Aushöhlung unserer demokratischen Werte immer neue Wahlerfolge erringen, verbittet sich Sahra Wagenknecht jeden Vorwurf des Stimmenfangs bei der AfD. Gleichzeitig soll es geschehen, dass die Frage »wozu Dialektik?« wieder außerhalb der betonverschalten Elfenbeintürme gestellt wird: Der parallele Siegeszug von Demeter und Amazon hat hellhörig gemacht. Denn das esoterische Versprechen auf Reinheit und die »­Brave new world« der technikverliebten Optimierung fußen gleichermaßen auf entfremdeten Verhältnissen; von ihnen zu reden muss daher mehr wollen, als Sonntagspredigt und Montagsdemagogie. Seit jeher stellt Entfremdung das lebensweltliche Sprungbrett bereit, um die Alternativlosigkeit von Dialektik aufzuzeigen: Wer mit dieser nichts anfangen kann, unterliegt jener noch. Rückwärtsgewandte Schüsslersalzkonsumenten und work-life-balancierte Zukunftsfetischisten halten es blendend miteinander aus, solange nur die nörgelnde Gegenwartsdiagnostikerin mit ihrem Beharren auf einer zugleich materiell und normativ ausgestatteten Kritik der privaten Sinngebungsfeier fern bleibt. Dass Entfremdung zum faschistischen Kernphantasma der Überfremdung oder zur existenzphilosophischen Abstraktion von der Unmöglichkeit einer vollen Authentizität verzerrt werden kann, bekräftigt nur, dass sie ein wohldefiniertes Kennzeichen der warenförmigen Gesellschaft und somit ein anthropologischer und sozialwissenschaftlicher Grundbegriff bleibt, ohne dessen Durchdringung revolutionäre Praxis nicht in Gang kommen kann. Um dem Dilemma ihrer verächtlichen und liebhaberischen Verharmlosung entkommen zu können, muss Entfremdung als historische Bedingung, aber selbst bedingte Geschichte gelesen werden.

Diese Diagnose liegt auch den im Laika-Verlag erschienenen Analysen des emeritierten britischen Philosophieprofessors Sean Sayers zugrunde, die sich bereits mit dieser Programmatik verdient machen. Auch in ideologiekritischer Sicht könnte das zentrale Anliegen der leider repetitiven Aufsatzsammlung nicht dringlicher sein. Nicht genug, dass sich der real existierende Klassenantagonismus nicht für die neoliberalen bis postoperaistischen Verkündungen eines Endes der Weltgeschichte interessiert: Eine Entfremdung vom Begriff der Entfremdung hat sich breitgemacht. Das windschiefe Entweder-Oder spiegelt sich im Überbau wider. Sayers’ von Andreas Förster übersetzte Aufsätze führen vor Augen, dass die frankophonen wie anglophonen »Säuberungen« des Marxismus (vom deutschen Sonderweg, der bekanntlich nur die Kritik des Scharfrichters verdient, ist wie stets zu schweigen) zur Vereinseitigung neigen, die für die Proletarier aller Länder fatal sich auswirkt. Die von Louis Althusser zeitweilig vertretene These eines erkenntnistheoretischen Bruchs in Marx’ Schaffen, derzufolge man Marx in einen jungen, noch nicht zu sich gekommenen Humanisten und den nicht mehr dialektisch räsonierenden Entdecker überzeitlicher Strukturen aufspalten müsse, harmoniert pervers sowohl mit der umgekehrten Einschätzung Adornos, der orthodoxe Marxismus habe (wiederum aus wesentlichen Gründen) sein utopisches Potential verleugnet, als auch mit der positivistischen Naivität, der Wirtschaftstheoretiker habe sich aus biographischem Zufall teils in Prophetie, teils in Szientismus verzettelt. Einerlei: die dialektische Reflexionsart muss haften. Das Kind des historischen Materialismus wird dann mit dem fortschrittsoptimistischen Bade des 19. Jahrhunderts mal nach links (der studentenbewegte Radikalismus), mal nach rechts (der Reformismus der Sozialdemokratie) ausgeschüttet.

Wer jedoch von den Feuerbachthesen, der Kritik der politischen Ökonomie oder der Ersten Internationale redet, darf nicht von ihrem Zusammenhang schweigen: Die philosophische Grundlage der Aufhebung der Philosophie bei Marx lässt sich mit Sayers’ Rekonstruktion des Arbeitsbegriffs einsehen, die sich entsprechend auf die Lektüre der »Pariser Manuskripte« konzentriert. Diese dienen als Relais zwischen Linkshegelianismus, wissenschaftlichem Sozialismus und Parteiarbeit und belegen eine entscheidende Kontinuität, denn in der Tat verzichtet der Autor des »Kapitals« zunehmend auf das Wort, nicht aber das Konzept der Entfremdung. Nicht Wege, aber Wegweiser zu finden, um weder auf ideelle, deskriptive oder praktische Angelpunkte verzichten zu müssen, gelingt in Sayers’ Koordinatensystem.

Dessen frappierender Mangel jedoch ist das Fehlen einer sei es bloß kursorischen Beschäftigung mit den Grundbegriffen der Dialektik selbst, die schließlich stets mit ihren jeweiligen Gegenständen verflochten sind. Die zugrundegelegte schlichte Standardfolklore von dialektischem Denken als widerspruchsgetriebenem Dreischritt von These, Antithese und Synthese erweist dem Unterfangen der Aktualisierung gerade der revolutionstheoretischen Dimension einen Bärendienst. Die berühmte Metapher vom materialistischen Auf-die-Füße-Stellen der Dialektik wird als einfache Inversion verstanden. Sayers teilt bei aller Abgrenzung zum angelsächsischen Durchschnittsdiskurs die formalistischen Vor-Urteile eines »Analytic philosophers«. Eklatant springt die Gefahr ins Auge bei der stiefmütterlichen Thematisierung der Rechtsprechung im Kommunismus. Der welt- und menschschaffende Bruch mit der Natur, den die bislang noch unfrei auftretende Arbeit erzeugt, und die Negation dieser Negation in der freien Assoziation, wiederholt lediglich die Erbsündenrhetorik von der Rückkehr in die wahre Identität: Die antitotalitaristischen Einwände von Popper bis Lyotard gegen den Marxismus als einer großen Erzählung von der endgültigen Emanzipation des Menschengeschlechts, die auf gutgemeinte Tyrannei und Rückschritt hinter den offenen Pluralismus hinauslaufe, haben somit leichtes Spiel. Hier rächt sich der ausstehende Dialog etwa mit der Kritischen Theorie über den Warenfetischismus.

Prägnanz findet Sayers immer dann, wenn er zeitgenössische Scheindebatten entlarvt. Die Polemik gegen den angeblich »produktivistischen« Arbeitsbegriffs Marxens im Voluntarismus Negris/Hardts und in der idealistischen Kommunikationstheorie Habermas’, das übertriebene Lob von Kontemplation oder Lust in klassischer Ethik und Utilitarismus, liberalistische und kommunitaristische Sozialphilosophie werden in ihrer inadäquaten Symmetrie augenscheinlich. Es nimmt nicht wunder, dass in den mehr spekulierenden, zunehmend schlagwortgesättigten Sondierungen, etwa über das Schicksal des Eigentums im Übergang zum Kommunismus, die Konsistenz abnimmt. Sayers’ Interventionen, die zumal in ihrer nüchternen, aber engagierten Geste gefallen, leiden nicht zuletzt an ihrer unklaren Adresse: in Stil und vorausgesetztem Kenntnisstand tendenziell zu akademisch für den Laien, in wissenschaftlicher Hinsicht zu vorläufig, bisweilen dünn nicht erst für das fortgeschrittene Studium.