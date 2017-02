»Wir fordern eine reguläre Anstellung«

Foto: GEW

Das Goethe-Institut will an seinen zwölf deutschen Niederlassungen ab sofort keine Sprachlehrer mehr auf Honorarbasis einstellen, wodurch mit einem Mal Hunderte Betroffene ohne Job dastehen. Anlass ist eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung, DRV, ob es sich bei den Kräften um Scheinselbständige handelt. Haben Sie daran Zweifel?

Wir erleben seit mehr als zehn Jahren, dass die Arbeitsgerichte von Honorarlehrkräften in der Weiterbildungsbranche sagen, diese hätten keinen Arbeitnehmerstatus und seien als Selbständige zu betrachten. Dagegen sind die Rentenversicherung sowie auch Sozialgerichte vereinzelt zum entgegengesetzten Ergebnis gelangt. Eine Prognose im Fall des Goethe-Instituts kann daher niemand abgeben. Man muss abwarten, wie das Verfahren ausgeht.

Aber Sie haben eine Meinung, was den Fall angeht?

Generell sind wir der Auffassung, dass Lehrkräfte im Weiterbildungsbereich regulär als Arbeitnehmer zu beschäftigen sind statt prekär auf Honorarbasis. Das gilt natürlich auch für das Goethe-Institut, und zwar unabhängig von der aktuellen Situation.

Unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute dort?

Die Honorarkräfte erhalten in der Regel Verträge für die Dauer der Sprachkurse, also für zwei, vier oder acht Wochen. Die Bezahlung ist durch das Institut festgelegt und bewegt sich seit Juli 2016 zwischen 35 und 37 Euro pro Unterrichtsstunde, Vor- und Nachbereitung inbegriffen. Urlaubsgeld, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Beschäftigungssicherung – alles Fehlanzeige. Dabei arbeiten viele der Betroffenen schon sehr lange und überwiegend bzw. ausschließlich für das Goethe-Institut.

Weil nach ausgelaufenem Vertrag gleich der nächste folgt?

Genau. Daraus folgt für uns, dass sie mindestens arbeitnehmerähnlich tätig sind und in gleichem Maße sozial schutzbedürftig wie Festangestellte. Laut Paragraph 12a im Tarifvertragsgesetz kann man für diese Beschäftigten Tarifverträge abschließen. So ließe sich beispielsweise regeln, dass der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge für die Betroffenen abführt. Genau das haben wir dem Goethe-Institut wiederholt vorgeschlagen. Der Vorstand des Goethe-Instituts will darüber aber nicht mit sich reden lassen, geschweige denn verhandeln.

Wie sehr baut das Institut auf diese Billigarbeitskräfte?

Nach unseren Schätzungen geht es um 450 Honorarkräfte, die 80 Prozent der Unterrichtseinheiten in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache abdecken. Den Rest erledigen Festangestellte. Es ist seit Jahren Usus, dass diese, sobald sie ausscheiden, durch Honorarkräfte ersetzt werden. Noch in den 1990er Jahren stellten letztere lediglich 30 Prozent des Lehrpersonals.

Unterscheidet sich die Tätigkeit der Regulären von jener der Honorarkräfte?

In wesentlichen leisten beide Gruppen die gleiche Arbeit, sie geben denselben Unterricht in denselben Kursen, führen dieselben Prüfungen durch. Der einzig relevante Unterschied besteht darin, dass die Honorarlehrer netto etwa halb soviel verdienen wie die Festangestellten.

Was könnte passieren, wenn die Rentenversicherung dem Treiben ein Ende setzt?

Dann kommen erhebliche Nachzahlungen auf das Goethe-Institut zu. Noch größere Sorge macht uns aber, dass der Betrieb schon jetzt wegen der geschassten Lehrkräfte bedroht ist. Nach unseren Kenntnissen werden derzeit nur noch 40 Prozent der Kurse durchgeführt. Sollte sich das über Monate hinziehen, wäre das finanziell kaum zu verkraften. Die Inlandsinstitute finanzieren sich vor allem über Sprachkurse. Wir sehen die Gefahr, dass wegen der wegbrechenden Einnahmen dann auch die Festangestellten ihre Arbeit verlieren könnten.

Welchen Ausweg sehen Sie?

Wir fordern, dass möglichst viele der Honorarkräfte eine reguläre Anstellung erhalten, um so die wirtschaftliche Grundlage der Institute zu wahren und die berufliche Existenz der Beschäftigten zu sichern. Das muss aber schnell passieren, denn aktuell werden Sprachlehrkräfte wegen der Flüchtlingssituation stark nachgefragt. Das immerhin ist eine gute Nachricht für die Betroffenen – aber nicht für das Goethe-Institut. Denn die Leute könnten schon sehr bald weg sein.