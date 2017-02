Streikbrecher gesucht

Der Kaffee bei Starbucks hat für die Beschäftigten einen bitteren Nachgeschmack (Warschau, 14. April 2009) Foto: Peter Andrews/Reuters

Der Streik in der deutschen Systemgastronomie zeigt offenbar erste Wirkungen. Die linkssozialdemokratische polnische Partei »Razem« hat am Mittwoch ein Schreiben veröffentlicht, das die Chef­etage der deutschen Abteilung von Starbucks an die geschätzten »Partner« in den polnischen Lokalen der Gruppe geschickt hat. Das vom Personalchef Ingo Gugisch und den beiden Regionaldirektoren Linda Bornschier und Michael Müller gezeichnete Schreiben ruft Arbeitskräfte mit »Grundkenntnissen des Deutschen« und »EU-Staatsangehörigkeit« auf, sich zu kurzfristigen »Aushilfseinsätzen« in den Niederlassungen des Nachbarlandes zu melden. Man respektiere ja durchaus das Demonstrationsrecht der Beschäftigten, schleimt es in dem Brief, den die polnischen Beschäftigten per Mail erhielten. Aber »wir sind verpflichtet, unseren Kunden jederzeit und in jedem Café Weltklasseservice zu bieten«. Und das geht natürlich vor.

Nicht eben Weltklasse sind die Konditionen, mit denen Starbucks Streikbrecher aus Polen locken will. Die betroffenen deutschen Franchisenehmer würden den üblichen Stundenlohn von 8,84 Euro »plus Tagegeld für Dienstreisen« zahlen sowie für die Unterbringung sorgen. Das ist auf dem Papier ungefähr doppelt so viel, wie die Leute in Polen verdienen würden. Aber so naiv zu glauben, dass man mit amtlichen Tagessätzen in Höhe des vom deutschen Finanzamt anerkannten »Verpflegungsmehraufwands« in Höhe von 24 Euro am Tag einen Aufenthalt in Deutschland finanzieren könnte, dürften eigentlich zwölf Jahre nach dem EU-Beitritt auch polnische Beschäftigte nicht mehr sein. Doch der Starbucks-Mitarbeiter, der das Schreiben an die Öffentlichkeit brachte, formulierte in einer Mail an jW, er sei skeptisch, wie weit das Gefühl seiner Kolleginnen und Kollegen für internationale Solidarität gehen werde. Wahrscheinlicher sei, dass das Angebot von ein paar Euro mehr Interessenten finden werde.

Zu einem direkten Interview war die Person aus Sicherheitsgründen nicht bereit. Polnische Arbeitsverträge stecken im Regelfall voller Verbotsklauseln, sogenannte Geschäftsgeheimnisse gegenüber Außenstehenden offenzulegen. Darunter kann auch eine derartige Rundmail fallen, wenn man es bösartig genug interpretiert. Und viele Beschäftigte gerade in Branchen wie der Gastronomie haben in Polen nicht einmal feste Arbeitsverhältnisse, sondern nur Jobs auf Werkvertragsbasis, so dass ihre Kündigung noch einfacher ist.

Geschäftsgrundlage des relativen Erfolgs von Polen innerhalb der EU ist das seit 1990 niedriggehaltene Lohnniveau. Die Beschäftigten werden insofern von den Regierungen als Geiseln ihrer volkswirtschaftlichen Kalkulationen gehalten. In der seit dem Systemwechsel von sämtlichen Kabinetten widergekäute neoliberale Propaganda heißt es seit Jahren stereotyp: Alle Versuche westeuropäischer EU-Staaten, örtliche Mindestlöhne auch für Leiharbeiter und Entsandte aus Osteuropa vorzuschreiben, seien ein »Schlag gegen die Polen«. De facto wäre es nur ein Nadelstich gegen das Geschäftsmodell polnischer Unternehmen. Die Stimmungsmache verfängt, weil aus Sicht der osteuropäischen Beschäftigten nur ein Job zum polnischen oder litauischen Niedrigstlohn die Alternative zur Abeitslosigkeit ist. In dieser Konstellation ist es schwierig, Ansätze für grenzüberschreitende Arbeitersolidarität zu finden. Eine Organisation, der das immerhin ansatzweise gelungen ist, ist die kleine anarchosyndikalistische Gewerkschaft »Inicjatywa Pracownicza« (»Arbeiterinitiative«). Sie hat seit der Eröffnung der Amazon-Verteilzentren in Poznan und Wroclaw schon mehrfach im Weihnachtsgeschäft Solidaritätsaktionen mit den in Deutschland streikenden Beschäftigten des Versandhandelskonzerns organisiert. Ihre Auswirkungen blieben allerdings bisher meist symbolisch. Immerhin hat das Unternehmen, unter anderm wegen der auf dem polnischen Arbeitsmarkt spürbaren Personalknappheit, zuletzt die Löhne auch in der Anfangsstufe angehoben. Wer dort einsteigt, bekommt inzwischen umgerechnet knapp vier Euro.