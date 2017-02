Gefördert wird nicht wirklich

Von den 6,2 Millionen Leistungsbeziehern bei der Einführung von Hartz IV im Januar 2005 befand sich rund eine Million bis Dezember 2014 durchgehend in der sogenannten Grundsicherung Foto: Arno Burgi/dpa

»Menschen in Beschäftigung bringen«, »fördern und fordern« – die Schlagworte waren knackig als vor zwölf Jahren das Arbeitslosengeld II kreiert wurde Bewährt hat es sich aber vor allem als Strafinstrument für Erwerbslose. Und ist für eine große Anzahl Menschen eine Sackgasse: Von den 6,2 Millionen Leistungsbeziehern bei der Einführung von Hartz IV im Januar 2005 befand sich rund eine Million bis Dezember 2014 durchgehend in der sogenannten Grundsicherung. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Demnach beendeten 1,5 Millionen Menschen den Bezug innerhalb eines Jahres, vier Millionen innerhalb von fünf Jahren. Dabei ist langer Bezug der Grundsicherung nicht gleichzusetzen mit langer Erwerbslosigkeit, auch Lohndumping oder eine geringe mögliche monatliche Arbeitszeit können dazu führen: Rund 30 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsbezieher sind erwerbstätig.

Anhand einer Stichprobe von mehr als 20.000 Menschen, die erstmals im Jahr 2007 Hartz IV beantragten, skizzieren die Arbeitsmarktforscher außerdem verschiedene typische Werdegänge: »Knapp ein Drittel wird zu Langzeitleistungsbeziehern mit relativ wenig Kontakt zum Arbeitsmarkt. Ein gutes Viertel kann vergleichsweise schnell und dauerhaft den Leistungsbezug mit einer bedarfsdeckenden Beschäftigung verlassen. Ein knappes Zehntel ist zwar relativ gut in den Arbeitsmarkt integriert, kann aber ohne aufstockendes Arbeitslosengeld II seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Einem weiteren knappen Zehntel gelingt erst nach längerer Zeit der Ausstieg aus dem Leistungsbezug mit einer bedarfsdeckenden Beschäftigung. Ebenfalls ein knappes Zehntel schafft nach einer betrieblichen Ausbildung den Ausstieg. Die übrigen knapp zwei Zehntel verlassen den Leistungsbezug aus anderen Gründen, beispielsweise wegen Studienbeginn, Selbständigkeit oder Renteneintritt.«

»Viel zu lange wurde ausschließlich aufs Fordern gesetzt und bei der Förderung gespart«, kritisierte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann in einer Presseerklärung von Donnerstag und ergänzte. »Wie das damalige Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit Heinrich Alt richtig sagte, ist ein Leben mit Hartz IV auf Dauer entwürdigend.«