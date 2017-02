»Ein faschistisches Original«

Durch und durch korrupt und brutal. Die philippinische Nationalpolizei, hier bei einem Anti-Drogeneinsatz in Manila am 7. Oktober 2016 Foto: Damir Sagolj/Reuters

Für »unbelehrbare Personen« wie »Reisschieber, Drogendealer, Kidnapper, Autodiebe« oder »korrupte Polizisten« galt Dutertes unmissverständliche Botschaft als langjähriger Bürgermeister der südphilippinischen Metropole Davao City, die der Philippine Daily Inquirer vom 23. Mai 2015 wie folgt zusammenfasste: »Ich breche euch die Knochen. Ich werde euch hinrichten. Ich werde euch töten.« Heute hoffen nicht nur Davaoeños, sondern auch die meisten Filipinos, dass ihr »Digong«, so einer der Spitznamen Dutertes, landesweit umsetzt, was er einst im Mikrokosmos Davaos selbstherrlich praktiziert hatte. Immerhin hatte sich der Mann am 9. Mai 2016 den kühnsten aller Träume erfüllt, als 16,6 Millionen Filipinos ihm ihre Stimmen gaben und ihn somit zum neuen Präsidenten kürten. Sein schärfster politischer Rivale, Manuel Roxas II., erreichte nicht einmal die Zehn-Millionen-Marke.

Menschenrechte?

Neben Human Rights Watch (HRW) und Amnesty International haben auch die nationale Menschenrechtsorganisation Karapatan sowie die staatliche Menschenrechtskommission (HRC) die Regierungen in Manila aufgefordert, das Unwesen der Davao-Todesschwadron (DDS) und die von ihr begangenen Hinrichtungen zu untersuchen (siehe Teil 1 vom 1.2.2017).¹ Es geschah aber nichts beziehungsweise Absonderliches. Im Jahre 2012 legte die HRC aufgrund eigener Untersuchungen dem Büro des Ombudsmannes nahe, wegen Mordes gegen Duterte zu ermitteln. Der Ombudsmann leitete sodann lediglich Verfahren gegen 21 Polizisten wegen »Pflichtvernachlässigung« ein. Deren Verurteilungen zu Geldstrafen wurden von einem Berufungsgericht kassiert; die Beweislage sei zu dürftig gewesen, befand es.

Gegen Duterte selbst wurde kein Verfahren eingeleitet. Sämtliche Morde der Todesschwadron sind bis dato ungesühnt. Daran vermochte auch die frühere HRC-Vorsitzende und von 2010 bis 2016 amtierende Justizministerin Leila de Lima nichts zu ändern. Seine Polizisten nahm Bürgermeister Duterte derweil mit dem Argument in Schutz, man könne diese bei der »notwendigen Verbrechensbekämpfung« doch nicht »kastrieren«. Und als Präsident setzte der in diesem Fall sehr nachtragende Duterte sofort alle Hebel in Bewegung, um die seit Sommer 2016 nunmehr als Senatorin amtierende de Lima mit schmutzigen Winkelzügen zu Fall zu bringen. Er konnte es nicht verwinden, dass jemand wie de Lima ihn öffentlich der Verstrickung in die Morde der DDS geziehen hatte.

Statt Todesdrohungen auszusprechen, kommt dem Präsidenten heute häufiger die Beleidigung »Hurensohn« über die Lippen. Womit er nicht nur Papst Franziskus abkanzelte, weil dessen Stippvisite im Januar 2015 von einem großen Verkehrschaos begleitet war. Er bezog dies ebenso auf den US-Botschafter in Manila, Philip Goldberg, den Chef der HRC, Gremien der EU und der UN sowie auf deren jüngst aus dem Amt geschiedenen Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Expräsidenten Barack Obama. Sie alle beschuldigte Duterte, sich in die inneren Belange des Landes einzumischen und seinen angeordneten »Krieg gegen Drogen«, der seit Beginn seiner Amtszeit im Juni 2016 bereits über 7.000 Opfer – meist arme Schlucker aus Elendsquartieren – forderte, zu kriminalisieren. Er sei, so betont der Präsident bei jeder sich bietenden Gelegenheit, Staatschef eines souveränen Landes und kein Knecht oder Befehlsempfänger einer ausländischen Macht.

In diesem Zusammenhang wurde Duterte nicht müde, auf die Sünden der USA als ehemalige Kolonialmacht der Philippinen (1898–1946) sowie deren Verbrechen in ihrem »schmutzigen Drogenkrieg« als Bestandteil des »Krieges niedriger Intensität« in Lateinamerika seit Beginn der 1970er Jahre zu verweisen. In Mexiko und Kolumbien allein waren seitdem über eine Viertelmillion Menschen Opfer dieses Krieges geworden. Kurz vor Weihnachten 1989 ließ Washington unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung sogar 27.000 GIs in Panama einmarschieren, um im Rahmen der »Operation Gerechte Sache« dessen Diktator Manuel Noriega festzunehmen, den man trotz langjähriger und üppig vergüteter Zusammenarbeit mit der CIA nunmehr verdächtigt hatte, sein Land zur Drehscheibe des internationalen Drogenhandels und der Geldwäsche in großem Stil gemacht zu haben. Ganz zu schweigen von den zivilen Opfern in Rahmen völkerrechtswidriger Invasionen in Afghanistan und Irak und des damit verstärkten Einsatzes von Drohnen. »Duterte tötet im Rahmen der Drogenbekämpfung«, schrieb im vergangenen September die in Hongkong erscheinende Tageszeitung South China Morning Post, »doch der Tribut, der in den Philippinen gezollt wird, wird von all jenen Leichen in den Schatten gestellt, welche die USA aufgestapelt haben. Wie wär’s, wenn sich Obama für Generationen von Missetätern entschuldigte?«²

Angebote an die Linke

Das Phänomen des »Dutertismo« spiegelt sich auch in des Präsidenten Kabinett wider, ein Sammelsurium aus hartgesottenen Neoliberalen, mächtigen Businessleuten, fortschrittlichen Politikern und Linken, die für die Ressorts Arbeit, Soziales, Agrarreform und Umwelt zuständig sind. Ursprünglich hatte Duterte diese Ministerien dem Untergrundbündnis der Nationalen Demokratischen Front (NDFP) beziehungsweise der ihr angeschlossenen Kommunistischen Partei (CPP) unterbreitet. Doch die NDFP-Führung winkte dankend ab und schlug statt dessen vor, die jeweiligen Kabinettsposten mit ausgewiesenen progressiven Politikern zu besetzen. Ein Vabanquespiel, durch das Duterte die radikale Linke – vornehmlich die NDFP – einzuhegen gedenkt, während die sich davon zumindest einen größeren sozialpolitischen Spielraum und schließlich die Freilassung ihrer über 400 politischen Gefangenen verspricht.

Der Präsident wird nicht müde, große und kostspielige Infrastrukturvorhaben ebenso anzupreisen wie die Segnungen, die er für die Armen und Marginalisierten der Gesellschaft bereithalte. Es werde, so Dutertes Credo, keine Vertreibungen aus Slums mehr geben, Land werde für arme Bauern und Tagelöhner bereitgestellt, umweltverschmutzender Tagebau von Bergwerksgesellschaften gehöre ebenso der Vergangenheit an wie zeitlich befristete Anstellungsverträge in der Arbeitswelt. Außerdem strebe er die Umwandlung des bestehenden präsidialen in ein föderales System und schließlich eine dauerhafte Friedensregelung mit den bewaffneten Gruppen der NDFP sowie mit der »Moro Nationalen Befreiungfront« (MNLF) und der »Moro Islamischen Befreiungsfront« (MILF) im Süden des Landes an. Als entsprechende Geste des guten Willens ließ Duterte 19 inhaftierte NDFP-Berater auf freien Fuß setzen und an den laufenden Friedensgesprächen in Oslo beziehungsweise in diesen Tagen in Rom teilnehmen. Der MILF sicherte er die Fortführung des Friedensprozesses zu, und mit dem Gründungsvorsitzenden der MNLF, Nur Misuari, suchte er den Schulterschluss, um ihn als Verbündeten im Kampf gegen die IS-nahen Abu-Sayyaf-Gruppierungen auf den südlichen Inseln Basilan und Jolo zu gewinnen.

Allesamt Zeichen von Goodwill, der zu Beginn der Amtszeit Dutertes zudem von symbolträchtigen Schritten flankiert wurde. Nie zuvor hatte ein Präsident spontan Vertreter fortschrittlicher und linker Gruppierungen in den Malacañang-Palast zum Gespräch mit Imbiss eingeladen und dafür gesorgt, dass bei seinen Auftritten kein martialisches Aufgebot staatlicher Sicherheitskräfte Demonstrationen einschränkt und Polizisten wild auf deren Teilnehmer eindreschen.

Wenngleich sich Kritiker und Gegner des neuen Präsidenten skeptisch zeigten und einen wirtschaftlichen Abschwung sowie den Abzug von ausländischem Kapital befürchteten, trat nichts dergleichen ein. Handels- und Industrieminister Ramon M. Lopez verweist sogar auf einen Anstieg der Investitionen um 20 Prozent im Jahr 2016 auf nunmehr 441,8 Milliarden Peso (umgerechnet etwa 8,88 Milliarden Dollar) und preist die bisherigen Auslandsreisen Dutertes nach Indonesien, Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Kambodscha und Singapur sowie vor allem in die Volksrepublik China und nach Japan als wirtschaftlich überaus erfolgreiche Stippvisiten. Allein in Beijing und Tokio erhielt Duterte staatliche und private Investitions- und Darlehenszusagen in Höhe von umgerechnet 24 beziehungsweise 19 Milliarden US-Dollar.

Zum Jahreswechsel änderte sich die innenpolitische Stimmung in den Philippinen merklich. Der Hauptgrund dafür war die von Duterte vehement befürwortete und letztlich vom Obersten Gerichtshof des Landes genehmigte Umbettung der sterblichen Überreste des früheren Diktators Ferdinand E. Marcos von dessen Heimatprovinz Ilocos Norte auf Manilas Heldenfriedhof am 18. November 2016. Seit Marcos’ Tod 1989 im Exil auf Hawaii hatten die Regierungen in Manila ein solches Begräbnis stets abgelehnt. Duterte, ein langjähriger Freund der noch immer einflussreichen Marcos-Familie, die ihn in seinem Wahlkampf voll unterstützte, verstand das wohl auch als Begleichung einer Dankbarkeitsschuld.

Von den Reichen gestützt

Ebenfalls zum Jahresende wurde bekannt, in welcher Höhe die Präsidentschaftskandidaten bei den Maiwahlen Zuwendungen kassiert hatten. Nach eigenen Aussagen erhielt Duterte insgesamt 375 Millionen Peso (ca. 7,5 Millionen Dollar) an Wahlkampfspenden. Der Mann, der sich notorisch mit dem Image eines »armen Schluckers« schmückt, hatte den Löwenanteil – nämlich 334 Millionen Peso – nur 13 extrem reichen Geschäftsleuten sowie 18 Multimillionären zu verdanken. Und sechs Monate nach seinem Wahlsieg hat der neue Präsident mindestens ein halbes Dutzend Mäzene und Gönner mit Kabinettsposten bedacht – darunter Mark Villar als Minister für Straßenbau, dessen Vater Manuel Bamba Villar jr. einst Senatspräsident war und der heute als Immbobilientycoon der Vista Land & Lifescapes, Inc. vorsteht – oder ihnen lukrative Regierungsaufträge zugeschanzt.³

Mit 100 Millionen Peso erwies sich Antonio R. Floirendo Jr., Kongressabgeordneter aus der Provinz Davao del Norte, als einer der Hauptfinanziers von Dutertes Wahlkampf, wobei 75 Millionen Peso Duterte persönlich ausgehändigt wurden und die restlichen 25 Millionen in die Schatulle seiner sich sozialdemokratisch gebenden Partei PDP-Laban (Philippine Democratic Party-Power of the People) flossen. Floirendo ist Spross eines Familienclans mit weitverzweigten Wirtschaftsinteressen in Handel, Landwirtschaft, Gastronomie und Hotelwesen sowie Finanzen. Unter anderem gehört den Floirendos die Tagum Agricultural Development Company, Inc. (Tadeco), die eine der weltweit ergiebigsten Bananenplantagen unterhält. Tadeco genießt darüber hinaus seit langem das staatliche Privileg, Häftlinge der nahegelegenen Davao-Strafkolonie auf ihren Plantagen auszubeuten.4

Noch im Sommer 2016 war Silvestre Bello III., in Personalunion Arbeitsminister und Verhandlungsführer der Regierung bei den laufenden Friedensverhandlungen mit der NDFP, so etwas wie der Star im Duterte-Kabinett. Lautstark hatten er und sein Chef ein Ende der zeitlich befristeten Arbeitsverträge (»Contractualization«) verkündet, die mittlerweile eher Regel denn Ausnahme sind. Die militante Gewerkschaft Kilusang Mayo Uno (Bewegung 1. Mai, KMU), hat errechnet, dass die Belegschaften solcher Unternehmen wie Tanduay Distillers, Philippine Airlines, Dole Philippines und die Elektronikfirma NXP in Cabuyao (50 Kilometer südlich von Manila gelegen) zu 90 Prozent aus »Contrac­tuals« bestehen. Bislang haben sich die Arbeitsbedingungen landesweit nicht verbessert. KMU und andere Gewerkschaften befürchten gar, dass durch die von Bellos Ministerium am 28. Dezember 2016 erlassene Verordnung 168 zeitlich befristete Arbeitsverträge auf Dauer festgeschrieben werden. Elmer Labog, der Vorsitzende der KMU, bezeichnete den Arbeitsminister anlässlich einer Demonstration vor dessen Ministerium Anfang Januar deshalb als »Manloloko« (Lügner).5

Das unabhängige Forschungsinstitut IBON Foundation, Inc. geht davon aus, dass sich die Arbeitsbedingungen auch mittel- bis langfristig nicht wesentlich verbessern werden. Schon jetzt werde die Masse der Bevölkerung überproportional durch erhöhte Preise für Transport, Strom, Wasser, Bildung, Gesundheitsdienste und Grundnahrungsmittel – die entsprechenden Einrichtungen bzw. Produktionsbranchen sind allesamt von Monopolen beherrscht – zur Kasse gebeten, während die Löhne und Gehälter auf niedrigem Niveau verharren. Bevorstehende Steueränderungen und eine mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer werden laut IBON zuvörderst dem Big Business zugute kommen. Im Vordergrund der Wirtschaftspolitik stünde letztlich die Profitmaximierung ausländischer Firmen und der lokalen Oligarchen. Die Vertreter des Forschungsinstituts, die von Anfang an dem Wirtschaftskurs Dutertes skeptisch gegenüberstanden, sehen sich anlässlich des vorgelegten »Philippine Development Plan 2017–2022« in ihrer Kritik bestätigt. Sie gelangen zu dem Fazit: »Die ersten sechs Monate von Dutertes Amtszeit offenbaren die klare Tendenz, dass seine sich populistisch gebärdende Administration die neoliberale Agenda ihrer Vorgänger fortsetzt – allerdings hinter einer Nebelwand des Kriegs gegen Drogen, nationalistischer Rhetorik und linker Phraseologie.«6

eue Außenpolitik?

»Ich verkünde hiermit«, hatte Duterte am 20. Oktober 2016 anlässlich seines Staatsbesuchs in der Volksrepublik China vollmundig erklärt, »die Trennung von den USA in zweierlei Hinsicht, was die militärischen und ökonomischen, nicht aber die sozialen Belange betrifft«. Der Satz ließ vor allem in Washington und Tokio die Alarmglocken schrillen. Duterte hatte eine Bombe gezündet, über deren Sprengkraft Diplomaten und Militärstrategen in der Region bis heute grübeln.

Verlierer dieser neuen philippinisch-chinesischen Annäherung, sollte sie tatsächlich eins zu eins umgesetzt und durch engere Beziehungen zu Russland flankiert werden, sind die USA. Die vom vormaligen Präsidenten Obama auf die Asien-Pazifik-Region fokussierte Politik (»Pivot to Asia«) beinhaltete als wichtigen Bestandteil gerade die Philippinen, die als ehemalige US-Kolonie stets Washingtons engster Verbündeter in diesem Teil der Erde waren. So blieb dem am 24. Oktober 2016 eigens nach Manila gereisten Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-State Department, Daniel Russel, nichts anderes übrig, als Schadensbegrenzung zu betreiben. Gegenüber der Presse sprach Russel am selben Tag von einem »wirklichen Klima der Unsicherheit«.

»Ich breche euch die Knochen. Ich werde euch hinrichten. Ich werde euch töten.« Das ist die Botschaft, die Duterte an Drogendealer richtet. Ein von der Polizei erschossener Mann in den Straßen Manilas am 21. Oktober 2016, von dem sie behauptet, er habe die Droge Shabu bei sich gehabt Foto: Damir Sagolj/Reuters

Unsicherheit? Die befällt zweifellos auch die traditionellen und extrem US-hörigen Eliten in den Philippinen selbst, deren Präsidenten stets als »Amboys« (»amerikanische Jungs«) galten. Duterte hat angekündigt, die existierenden militärischen Verträge und Abkommen mit den USA zu prüfen und die gemeinsam routinemäßig durchgeführten philippinisch-amerikanischen »Balikatan«-Militärmanöver (»Schulter an Schulter«) ab 2017 auszusetzen. Sollten die USA ernsthaft Waffenlieferungen an Manila wegen seines anhaltenden »Kriegs gegen die Drogen« aussetzen, werde man sich diese, so Duterte, aus der VR China und Russland beschaffen – überdies zu günstigeren Einkaufspreisen. Die russische Marine lief zum Jahreswechsel Manila an, was der Präsident ausdrücklich begrüßte. Er bezeichnete die Russen als stets willkommene Gäste. Im April ist Dutertes erster Besuch in Moskau geplant, wo er mit Wladimir Putin das bilaterale Verhältnis vertiefen möchte.

Offensichtlich aus Frust über ausbleibende Fahndungserfolge im Drogenkrieg und aufgrund großer Korruptionsaffären innerhalb der Phi­lippinischen Nationalpolizei (PNP), die seit jeher als käuflichster Teil des Staatsapparates gilt, hatte Duterte am 14. Januar 2017 damit gedroht, das Kriegsrecht zu verhängen, um so sein Land zu schützen, sollte das Drogenproblem virulent bleiben. Wie gewohnt wortgewaltig fügte der Präsident hinzu: »Mich kümmert nicht der Oberste Gerichtshof. (…) Wenn ich will, erkläre ich das Kriegsrecht. Keiner kann mich stoppen und davon abhalten.« Noch wenige Wochen zuvor hatte er das Gegenteil erklärt. Er würde das Kriegsrecht als politisches Mittel schon deshalb nicht in Erwägung ziehen, weil es dem Land nichts Gutes beschert habe.7

Während der Duterte-Intimus und PNP-Generaldirektor Ronald dela Rosa dem Präsidenten seine »100prozentige Rückendeckung« zusicherte, sollte er das Kriegsrecht tatsächlich verhängen, wiegelte der Sprecher der Streitkräfte (AFP), Brigadegeneral Restituto Padilla, ab. Zum jetzigen Zeitpunkt, so der General Mitte des Monats vor Journalisten in Manila, bestehe keinerlei Notwendigkeit, einen solch drastischen Schritt zu vollziehen. Diesmal war es Justizminister Vitaliano Aguirre II., der für Duterte die Kastanien aus dem Feuer holen und die präsidiale Drohung relativieren sollte. Der Präsident, so Aguirre, habe in einem Anflug von Bitterkeit und Enttäuschung reagiert und erwäge keineswegs, das Kriegsrecht zu verhängen.

ragiles Bündnis

Noch genießt Präsident Duterte einen soliden Rückhalt in der Bevölkerung, was seinem Bekenntnis zum grundlegenden Wandel in Gesellschaft und Politik geschuldet ist. Wenngleich sein »Kampf gegen Drogen« anfänglich aus Gründen öffentlicher Sicherheit befürwortet wurde, scheint sich allmählich die Erkenntnis durchzusetzen, dass dieses Problem nicht mittels einer staatlich sanktionierten Politik außergerichtlicher Hinrichtungen und in Aussicht gestellter Straffreiheit zu lösen ist. Auch geraten nach wie vor fortschrittliche und linke Kräfte – diesmal nicht aufgrund von »Subversion«, sondern im Kontext des »Antidrogenkrieges« – ins Visier staatlicher Repression.

Seit dem 6. Januar 2017 ist der vormals gültige Aufstandsbekämpfungsplan »Bayanihan« (»Nachbarschaftshilfe«) durch den Operationsplan »Kapayapaan« (»Frieden«) ersetzt worden. Dieser soll nach Aussagen des neuen und in psychologischer Kriegführung erfahrenen AFP-Generalstabschefs, Generalleutnant Eduardo Año, der nationalen Entwicklung und Sicherheit dienen. Sollten sich die Linken im Duterte-Kabinett als »Entwicklungshemmer« oder ins Stocken geratende Friedensgespräche mit der NDFP als »Sicherheitsrisiko« erweisen, könnte der Honeymoon zwischen Linken und dem Duterte-Lager ein jähes Ende finden. In diesem Zusammenhang bezeichnete der bekannte philippinische Soziologe Walden Bello den Präsidenten als »ein faschistisches Original«, weil Duterte es verstanden habe, »den dominanten Teil der Linken in seine herrschende Koalition einzubinden«.8

Spätestens innerhalb dieses Jahres wird sich zeigen, welchen Weg eben diese Koalition beschreitet. Der Spagat zwischen linker Rhetorik und rechter Realität – von der finsteren Menschenrechtslage ganz zu schweigen – wird jedenfalls nicht lange mehr durchhaltbar sein. Sollte es Duterte gelingen, nebst einer soliden Mehrheit im Kongress und Senat sowie jenseits bestehender traditioneller Parteien eine eigene Massenbasis zu schaffen, entspräche das zweifellos einem faschistoiden Kurswandel mit bitteren Konsequenzen für sämtliche fortschrittliche Kräfte im Lande.

Anmerkungen:

1 Phelim Kine: Rodrigo Duterte – The Rise of Philippines’ Death Squad Mayor, 17.7.2015, https://kurzlink.de/he9O04OJg. Kine ist stellvertretender Direktor der Asienabteilung von Human Rights Watch.

2 Debasish Roy Chowdhury: There’s too much drug blood on America’s hands to lecture Duterte, in: South China Morning Post, 24.9.2016

3 Karol Ilagan/Malou Mangahas: PCIJ (Philippine Center for Investigative Journalism) Special Report – P334M from only 13 donors funded Duterte's presidency, 5.12.2016

4 Ebd.

5 Marya Salamat: DO168 to worsen rather than end contractualization – KMU, in: Bulatlat, 4.1.2017

6 Ronalyn V. Olea: »Duterte’s economic policies pro-oligarch, anti-poor«-think-tank, in: Bulatlat, 14.1.2017

7 Gil Cabacungan/Jerome Aning/Leila B. Salaverria: On threat to impose martial law, Duterte just frustrated – Aguirre, in: Philippine Daily Inquirer, 17.1.2017

8 Walden Bello: Rodrigo Duterte: A fascist original, in: Rappler, 2.1.2017