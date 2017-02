Wem das Buch gehört

Neuerdings wieder ein Bestseller, ausgerechnet bei Amazon: George Orwells »1984« Foto: REUTERS/Toby Melville

Im Sommer 2009 entfernte Amazon George Orwells dystopischen Roman »1984« sowie dessen Fabel »Animal Farm« aus der digitalen Bibliothek seiner US-Kunden. Der Konzern schien damit jenen totalitären Umgang mit Büchern und anderen Schriftdokumenten zu zeigen, vor dem der englische Schriftsteller hatte warnen wollen.

Der Internetversandhändler begründete sein Vorgehen damit, dass die Rechteinhaber auf der Löschung bestanden hätten. Die Bücher seien von einer Firma in den haus­eigenen »Kindle-Store« eingestellt worden, die dazu nicht befugt gewesen sei. Zuvor hatte Amazon bereits des öfteren illegale E-Book-Versionen von »Harry-Potter«-Büchern aus dem »Kindle-Store« entfernt.

Im Jahr 2012 musste die norwegische Amazon-Kundin Linn Nygaard erleben, dass der Konzern ihre gesamte auf dem E-Book gespeicherte Bibliothek löschte, ihr Konto schloss und alle ihre Bestellungen cancelte. Auf Nachfrage teilte ihr die Kundenbetreuung mit, man habe dies getan, weil ihr Konto mit einem anderen verbunden sei, das man wegen Missbrauchs der Nutzungsbedingungen geschlossen hatte. Man wünschte ihr per E-Mail viel Glück bei der Suche nach einem Händler, der besser zu ihren Bedürfnissen passe.

Ob analog oder digital: Die Worte sind die gleichen. Was der Kunde mit den erworbenen Titeln machen darf, unterscheidet sich allerdings fundamental. Der »Kauf« digitaler Bücher bei Amazon ist nämlich kein wirklicher Kaufakt. Statt dessen wird die Bereitstellung von Inhalten (»Content«) an Voraussetzungen geknüpft, die von den Kunden erfüllt werden müssen. Verstoßen diese gegen die Nutzungsbedingungen des Konzerns, behält der sich vor, ihnen diese »Inhalte« wieder zu entziehen. Amazon steht damit keineswegs allein da. Auch die Firma Apple hat bei ihrem iPhone-App-Store die Möglichkeit, bereits installierte Anwendungen nachträglich zu entfernen.

In der Welt der analogen Bücher gibt es hingegen keine Händler, die sich in die Bibliotheken ihrer Kunden schleichen, um ihnen die gerade gekauften Waren wieder zu entwenden. Darauf machen die Juraprofessoren Aaron Perzanowski und Jason Schultz in ihrem jüngst in den USA erschienenen Buch »The End of Ownership. Personal Property in the Digital Economy« aufmerksam. Hätten die Orwell-Leser die eingangs genannten Titel in traditioneller Buchform erworben, stünden diese noch heute in ihren Regalen.

Perzanowski und Schultz wollen ein Bewusstsein für die veränderten Eigentumsverhältnisse im digitalen Zeitalter schaffen, in denen Kundenrechte an Waren wie Musikstücken, Filmen und Büchern tendenziell eingeschränkt werden, das Agieren von Monopolkonzernen hingegen begünstigt wird.

Ein Buch, das ich als Eigentum erwerbe, darf ich so oft lesen, wie ich möchte. Auch kann mich niemand daran hindern, es an Freunde zu verleihen, zu verschenken, einer Bibliothek zu spenden oder wieder zu verkaufen.

Im Falle von E-Books, deren Preis nicht wesentlich günstiger ist als der von analogen Büchern, verhält es sich grundsätzlich anders. Als Kunde erwerbe lediglich eine Nutzungslizenz. Dass man sie dafür im Onlineshop in denselben virtuellen Einkaufskorb legen muss wie Bücher aus Papier, ändert nichts daran. Auch öffentliche Bibliotheken, die E-Books in ihrem Bestand führen, haben diese nicht gekauft, sondern lediglich eine Gebrauchslizenz erworben.

Digital vernetzte Medien erlauben es den Konzernen, die Kunden auszuspähen. Im schlimmsten Fall, so warnen Perzanowski und Schultz, nutzt der Staat sie dann zur Überwachung seiner Bürger. Wie heißt es bei Orwell? Big Brother ist watching you!