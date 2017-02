Smog oder Strahlen?

Das Grundgerüst des geplanten Atomkraftwerks in Zarnowiec steht noch (21. März 2011) Foto: Dominik Sadowski/Agencja Gazeta/Reuters

Ungefähr 80 Kilometer nordwestlich von Gdansk rostet nahe der Ortschaft Zarnowiec bis heute eine Investitionsruine aus den 1980er Jahren vor sich hin. Dort sollte damals das erste polnische Atomkraftwerk entstehen. Doch nach dem Unglück von Tschernobyl wurden die Pläne Hals über Kopf gestoppt. Das Projekt war in der polnischen Gesellschaft politisch nicht mehr durchsetzbar, zumal es auf sowjetischer Technologie beruhte. Dass es zu teuer für die damaligen Möglichkeiten Polens war, kam hinzu.

Vor ungefähr zehn Jahren hat die polnische Politik das Thema Atomenergie wieder aufs Tapet gebracht. Eine Betreibergesellschaft namens PJE1 wurde gegründet, die zwei andere Standorte an der polnischen Ostseeküste ins Visier nahm, ohne sich freilich in den bisher acht Jahren ihrer Tätigkeit für einen zu entscheiden. Darüber hat sie nach Darstellung des Fernsehsenders TVN24 in der Zwischenzeit rund 200 Millionen Zloty (knapp 50 Millionen Euro) Steuergeld verbrannt, einschließlich hoher Boni für den Geschäftsführer, einen früheren Energieminister der »Bürgerplattform« (PO). Jetzt hat die PiS-Regierung offenbar die Notbremse gezogen und das Atomprogramm auf Eis gelegt. Energieminister Krzysztof Tchorzewski erklärte Ende Januar, bis Ende des Jahres wolle sich die Regierung einen Überblick darüber verschaffen, ob das Atomprojekt in Hinterpommern überhaupt finanzierbar sei.

Mit Gegnerschaft gegen die Atomenergie hat das nichts zu tun. Im Gegenteil: Schon 2005 hatte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, damals Ministerpräsident, Polen aufgerufen, sich »der Atomenergie zuzuwenden«. Ein solches Großtechnologieprojekt hätte in die Bestrebungen der PiS, Polens Größe durch prestigeträchtige Vorhaben zu unterstreichen, durchaus hi­neingepasst. Inzwischen aber drückt die PiS-Regierung der Schuh an anderer Stelle: Im oberschlesischen Bergbau drohen Grubenschließungen, weil die Kohleförderung dort unrentabel ist. Das liegt, anders als die liberale Presse kolportiert, weniger an den vergleichsweise hohen Löhnen und der sozialen Absicherung der Bergleute als an den geologischen Bedingungen: Die schlesische Kohle muss aus mehr als 1.000 Metern Tiefe heraufgeholt werden. Selbst die staatlichen Kraftwerkskonzerne haben über Jahre lieber billigere russische Tagebaukohle verfeuert als den hochwertigen, aber teureren heimischen Rohstoff. Die Folge ist, dass einige Millionen Tonnen polnischer Kohle auf Halde liegen und dass fast alle Bergwerke Verluste schreiben.

Vor allem soziale Unruhe infolge eventueller Entlassungen im Kohlebergbau fürchtet die PiS wie der Teufel das Weihwasser. Denn das würde nicht nur das soziale Image gefährden, das die Regierungspartei von sich zeichnet und von dem Staatspräsident Andrzej Duda gerade erst wieder verkündet hat, an ihm solle »mit eiserner Konsequenz« und gegen alles »Gegeifere« antisozialer Liberaler festgehalten werden. Entlassungen im Bergbau würden auch eine der stärksten Vorfeldorganisationen der PiS schwächen, die Gewerkschaft »Solidarnosc«.

Angesichts der Überproduktion sucht die Regierung daher fieberhaft nach langfristigen Absatzgarantien für polnische Kohle. Ein Stopp des Atomprogramms würde hier einerseits helfen. Bezeichnend ist, dass der Regierung jetzt als Gegenargument zum Bau eines AKW eingefallen ist, dass dazu »ausländische Technologie« eingekauft werden müsste. Vorher war das kein Hinderungsgrund. Andererseits kommt auch Polen an den europäischen Klimaschutzzielen nicht vorbei, und die letzten Wochen haben mit Smogalarm in weiten Teilen des Landes gezeigt, dass das Verheizen von Kohle auch seine negativen wirtschaftlichen Folgen hat. Die Antwort heißt Mogeln. Den Ausbau erneuerbarer Energiequellen hat die Regierung im letzten Jahr durch steuerliche Änderungen unrentabel gemacht. 2016 wurden in Polen nach Angaben der Statistikbehörde GUS 11,45 Prozent der Primärenergie aus erneuerbaren Quellen erzeugt, etwa halb soviel wie in Deutschland. Die Zahl ist ohnehin irreführend hoch, weil dabei das gemeinsame Verheizen von Biomasse und Kohle mitgezählt wird. Hierauf entfallen allein etwa 80 Prozent der polnischen Pseudoenergiewende. Polen bleibt energiepolitisch ein Fossil.