Gier, Geiz, Machthunger

Finanzaffären werfen einen Schatten auf den Wahlkampf Marine Le Pens und ihres Konkurrenten François Fillon Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Der sich ausweitende Skandal um die vermutlich illegale Bezahlung seiner Frau und seiner Kinder aus der Staatskasse droht François Fillon, den Kandidaten der französischen Rechtskonservativen, aus dem Rennen um die Präsidentschaft zu werfen. Knapp drei Monate vor der Wahl Anfang Mai steht fest, dass er nicht nur seine Ehefrau Penelope Fillon seit 1997 mit horrenden Einkommen aus öffentlichen Haushalten versorgen ließ, sondern auch seine Kinder Marie und Charles. Die Pariser Satirezeitung Le Canard enchaîné berichtete am Mittwoch, Penelope – genannt »Penny« – habe für eine »fiktive Arbeit« als parlamentarische Mitarbeiterin Monatsgehälter von zeitweise mehr als 10.000 Euro eingestrichen, die sich seit 1997, mit Unterbrechungen, auf rund 900.000 Euro summiert hätten. Die in der Sache ermittelnden Untersuchungsrichter der nationalen Finanzjustiz hatten die Fillons am Dienstag mehr als fünf Stunden lang verhört – nach Angaben des Nachrichtensenders BFM »ergebnislos«.

»Ehre, Stolz, Größe« – nicht weniger verlangte der Kandidat am vergangenen Sonntag vor 15.000 Anhängern im Pariser Vorort La Vilette für sich selbst und das Land. Eine »moralisch- geistige Wende«, wie sie 1980/81 Helmut Kohl für Deutschland gefordert hatte, schien dem erzkatholischen, neoliberalen Fillon offenbar das Mindeste, was er für »das freie Frankreich« zu fordern hatte – eine Art christlichen Bußgang der Nation und ihrer Politikerkaste. Seit den Veröffentlichungen des Canard ist das Makulatur.

»Pennys« Einkommen für eine Arbeit, die sie offenbar nie leistete, überstieg bisweilen sogar das Abgeordnetengehalt ihres Ehemannes François und das seines Nachfolgers Marc Joulaud, der »Penny« als »Assistante Parlamentaire« weiterzubeschäftigen hatte, als Fillon 2005 Senator und 2007 Ministerpräsident unter Nicolas Sarkozy wurde. Wie die Untersuchungsrichter am Dienstag wissen ließen, seien in den Büros der Nationalversammlung »keine Spuren« einer irgendwie gearteten Tätigkeit von Penelope Fillon gefunden worden.

Fillon, Vater von fünf Kindern, sorgte auch für den Nachwuchs. Wohl wissend, dass auch diese Geschichte ans Licht kommen würde, hatte der Kandidat vor einer Woche auf dem TV-Kanal F1 vor einigen Millionen Fernsehzuschauern vorbeugend erklärt, er habe in den Jahren 2005 bis 2007 als Senator – selbstverständlich ganz legal – auch zwei seiner Kinder, Tochter Marie und Sohn Charles, für »eine spezielle Mission und im Rahmen ihrer Kompetenz als Rechtsanwälte«, beschäftigt und bezahlt. Eine glatte Lüge insofern, als die beiden Kinder zum angegebenen Zeitpunkt keine Rechtsanwälte, sondern Studenten waren. Tochter Marie, damals 23 Jahre jung, ging mit 3.814 Euro Monatsgehalt nach Hause, ihr jüngerer Bruder Char les erhielt 4.846 Euro. Alles in allem, die ebenfalls als »fiktiv« klassifizierte und mit 100.000 Euro entlohnte Arbeit Penelopes bei der Zeitung Revue des deux mondes eingerechnet, kassierte die Familie so über einen Zeitraum von rund 15 Jahren ganz nebenbei mehr als eine Million Euro. Ein Skandal, der von »Geiz, Gier und Machthunger« der rechten politischen Elite zeugt, wie es von TV-Reportern befragte Pariser Straßenpassanten treffend beschrieben.

»Nur« 300.000 Euro schuldet Fillons direkte Rivalin um die nächste Präsidentschaft, Marine Le Pen, dagegen dem Europäischen Parlament. Ihre persönliche Sekretärin Catherine Griset, ähnlich wie Penelope Fillon als »parlamentarische Assistentin« deklariert, sei in Wirklichkeit nicht für die Europaabgeordnete Le Pen, sondern für sie als Führerin des Front National, also für die Partei, tätig gewesen. Le Pen akzeptiert diese Unterscheidung nicht und weigert sich vorerst, das von Europa bezahlte Salär zurückzuerstatten. Am Mittwoch erklärte eine Parlamentssprecherin, dass Le Pen aufgrund der Vorwürfe die Abgeordnetendiät und die Tagespauschalen um die Hälfte gekürzt würden. Ihre monatliche Kostenpauschale werde ganz gestrichen.