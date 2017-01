Rotlicht: Protektionismus

Trumps Lösung: US-Amerikaner sollen amerikanische Produkte kaufen – ob das langfristig gutgeht? Foto: Lucas Jackson/Reuters

Der Protektionismus war ursprünglich die Wirtschaftspraxis des Merkantilismus. Die absolutistischen Herrscher wollten ihre Einnahmen in hartem Geld – es bestand aus Edelmetall – erhöhen, indem möglichst nichts importiert und viel exportiert wurde. Die dem Merkantilismus entsprechende Außenpolitik war rabiat: Es war eine Zeit der Handelskriege. All das erfolgte im Interesse der vom Fürsten vertretenen herrschenden Klasse, der adligen Grundbesitzer und der Manufaktureigentümer, die vor Konkurrenz geschützt wurden.

Adam Smith argumentierte dagegen für den Freihandel. Die britischen Fabrikanten hatten das billigere, bessere und begehrtere Produkt. Also musste der Protektionismus aufgegeben werden. Die britischen Kapitalisten überschwemmten die Welt mit ihren Waren. Die englische Arbeiterklasse hatte davon ebenso wenig wie vorher die Manufakturarbeiter vom Protektionismus. Dennoch versuchten die Liberalen, sie politisch einzuspannen, als sie in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts gegen den Adel eine Freihandelsliga zwecks Abschaffung der Kornzölle auf den Weg brachten. Den Arbeitern wurde dabei eine Verbilligung ihres Brots in Aussicht gestellt. Der linke Flügel der damals machtvollen Chartisten-Bewegung argumentierte: Wird das Getreide billiger, können die Fabrikanten die Löhne senken. Mehr zu essen gebe es danach auch nicht. Protektionisten und Freihändler waren diesen Sozialisten Jacke wie Hose – bei zeitweiliger taktischer Unterstützung der letzteren.

In den Ländern nachholender Industrialisierung – auf dem europäischen Kontinent – schützte man die Industrie mit »Erziehungszöllen«: Durch die Abschottung vor Konkurrenz konnte sie sich entwickeln, um später auf dem Weltmarkt erfolgreich auftreten zu können. Bis dahin waren die Preise für Konsumgüter hoch – schlecht für die arbeitenden Menschen.

Otto von Bismarcks Einfuhrzölle auf Eisen, Kohle, Stahl und Getreide (1879) verteuerten die Gebrauchsgüter, vor allem Nahrungsmittel. Um dem absehbaren Kampf der Arbeiterbewegung dagegen vorzubeugen, war schon 1878 das Sozialistengesetz erlassen worden. Protektionismus war zugleich Repression.

Bald dienten Zölle nicht mehr der Aufpäppelung junger Industrien, im Gegenteil: Das inzwischen herangewachsene Monopolkapital verlangte auf abgeschotteten Binnenmärkten hohe Preise. Zugleich sollte der nationale Markt und Einflussbereich möglichst weit ausgedehnt werden, auch mit militärischen Mitteln: Imperialismus. Dann doch lieber Freihandel?

Welthandelsorganisation, TTIP: Das ist die Lehre der neuesten Freihändler. Sie vertreten die Interessen der ausfuhrstärksten Länder und von deren Kapitalisten sowie jener Minderheit der Arbeiterklasse, die in Deutschland zum Beispiel von der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie, Energie vertreten wird. Der Wettbewerbsvorteil wird durch niedrige Steuern und Abgaben verstärkt. Das ist schlecht für den Teil der Arbeiterklasse, der im öffentlichen Dienst tätig oder – arbeitslos, alt oder einfach arm – von Transferleistungen abhängig ist. Die Einheitswährung Euro sorgt dafür, dass schwächere Ökonomien niederkonkurriert werden. Eine Folge davon sind Flüchtlinge, gegen die ein rabiates Grenzregime und Populismus mobilisiert werden. Also: Auch Freihandel ist gewalttätig.

Zu seinen Verlierern gehörte in den vergangenen Jahrzehnten die US-Autoindustrie. Trump setzt daher auf Protektionismus. Ob seine Landsleute in Zukunft in technisch zweitklassigen und überteuerten Autos fahren wollen, wird sich zeigen. Auch aus solchen Gründen kam 1989 schon einmal eine Mauer zu Fall: bei der friedlichen Anti-Trabi-Revolution.

Freihandel oder Protektionismus? It’s capitalism, stupid! Und es gibt kein richtiges Leben im falschen. Aber das wussten Sie ja schon.