Der Mann fürs Grobe

»Wenn ihr einen Bürgermeister wollt, der keine Kriminellen tötet, dann sucht euch gefälligst einen anderen.« Rodrigo Duterte als ­Oberhaupt der ­Millionenstadt Davao City (undatierte Aufnahme von Mitte der 1990er Jahre) Foto: Renato Lumawag/Reuters

Während der Wahlkämpfe in den USA und den Philippinen wurden die beiden Kandidaten Donald Trump und Rodrigo R. Duterte von Vertretern der sogenannten Leitmedien immer wieder als geistesverwandte Spinner und grobschlächtige Maulhelden in einen Topf geworfen. Der von seiner Fangemeinde abwechselnd liebevoll als »Digong« oder »Rody« titulierte Filipino erschien als südostasiatisches Pendant des US-Amerikaners. Darauf angesprochen, reagierte jener gegenüber internationalen Nachrichtenagenturen und philippinischen Medien stets auf die ihm eigene Weise: »Ich bin doch nicht bigott«, gab er den verdutzten Journalisten schnippisch zu verstehen.

Nun ist der mittlerweile 16. Präsident der Philippinen vieles – nur eben nicht dämlich, rassistisch oder islamophob. Im Ausland gilt er wegen mittlerweile über 7.000 Opfern »außergerichtlicher Hinrichtungen« im sogenannten »Antidrogenkrieg« als, vorsichtig formuliert, personifiziertes Antiideal. In seinem Heimatland wird er jedoch auf den Schild gehoben. Laut aktuellen repräsentativen Befragungen der beiden Meinungsforschungsinstitute Pulse Asia und Social Weather Stations kommt der Präsident auf Zustimmungswerte zwischen 80 und 90 Prozent. Ein Traumergebnis für die einen, ein bleiernes Trauma für die anderen.

Seit seinem Amtsantritt am 30. Juni 2016 herrscht in dem südostasiatischen Inselstaat nun auch landesweit der Dutertismo1, ein präsidialer Politikstil, der sich wesentlich durch einen (w) irren Zickzackkurs zwischen populistischem, mitunter finster reaktionärem Poltern und vorgeblich linken Parolen auszeichnet. Inszeniert wird diese bizarre Pendelpolitik mal mit knallhartem Kalkül, mal in impulsivem Stakkato. Mit häufig bitterbösen Konsequenzen, für die sich »Rody« selbst schon mal schlaksig mit einem »Das war doch nur ein Witz« entschuldigt. Ein eigens geschaffenes Ministerium für Dementis wäre unter solchen Bedingungen angemessen und wohl auch vollauf beschäftigt. Wie konnte es zu alledem kommen?

Machtrochaden und Mythenbildung

Die wohl bitterste Ironie der jüngeren Geschichte der Philippinen besteht darin, dass vor drei Jahrzehnten eine »Revolution« zelebriert wurde, die keine war, aber bis heute sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch und gerade in den Schulbüchern als eine solche mystifiziert wird und dementsprechend sozialpolitisch wirkmächtig bleibt.

Vor 31 Jahren fand die von 1965 bis 1986 andauernde Herrschaft von Ferdinand E. Marcos und seiner engsten Klientel ein jähes Ende.2 Im Februar 1986 hatte eine national wie international überschwänglich gefeierte »People-Power-Revolution« dazu geführt, dass Marcos mitsamt Familie von der US-Luftwaffe ins Exil nach Hawaii ausgeflogen wurde. Derweil zog in Manila mit Corazon C. Aquino, die im Volksmund liebevoll »Cory« genannt wurde und Spross der mächtigen Feudaldynastie der Cojuangcos war, eine Frau in den Präsidentenpalast Malacañang ein. Sie selbst hatte keinerlei politische Ambitionen, doch starke politische Kräfte und die mächtige katholische Kirche mit dem damaligen Erzbischof von Manila, Jaime Kardinal Sin, an ihrer Spitze drängten die Witwe des 1983 bei seiner Rückkehr aus dem Exil ermordeten Oppositionspolitiker Benigno Aquino ins Amt. Wohlwollend unterstützt wurde ihre Präsidentschaft von den USA.

Eigentlicher Regent hinter den Kulissen blieb indes ausgerechnet einer der wichtigsten Unterstützer der alten Herrschaft, Exgeneral Fidel V. Ramos. Dieser hatte unter Marcos als langjähriger Chef der gefürchteten Philippine Constabulary-Integrated National Police, der Vorläuferin der heutigen Philippinischen Nationalpolizei (PNP), gedient und als stellvertretender Generalstabschef fungiert. Zusammen mit Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile wechselte er buchstäblich fünf Minuten vor zwölf das Lager, und beide riefen in einem telegenen Showdown die Streitkräfte zur Meuterei gegen Marcos auf. Aus vormals verruchten Militärs und Speichelleckern des alten Regimes waren so über Nacht Helden geworden. Vor allem Ramos, unter Aquino zum Generalstabschef und später zum Verteidigungsminister auserkoren, schützte die neue Präsidentin und vereitelte mehrere Putschversuche gegen sie. Was ihn im Gegenzug dazu prädestinierte, von ihr selbst zu ihrem Nachfolger nominiert zu werden und ihr tatsächlich von 1992 bis 1998 als Präsident zu folgen.

Marcos’ Sturz bedeutete das politische Comeback jener Eliten, die während seiner Amtszeit ausmanövriert oder kaltgestellt worden waren. Ein Politik- oder gar Systemwechsel hatte mit der »People-Power-Revolution« aber keineswegs stattgefunden. Statt dessen steuerten sämtliche Regierungen bis 2016 die Wahlprozesse in ihrem Sinne, bedienten die ihr jeweils nächste Klientel und bereicherten sich durch Günstlingswirtschaft, Bestechung und Korruption schamlos auf Kosten einer Bevölkerung, die nach wie vor mehrheitlich in Armut leben muss. Nirgends innerhalb der aus zehn Ländern bestehenden Vereinigung Südostasiatischer Nationen ist die Kluft zwischen Arm und Reich dermaßen groß wie in den Philippinen. Laut der in Manila ansässigen Asiatischen Entwicklungsbank verfügen die reichsten zehn Prozent der Einwohner über ein Drittel des landesweiten Einkommens.3 Präsident Joseph E. Estrada (1998–2001) wurde wegen Bestechung, Vorteilsnahme und Korruption vorzeitig seines Amtes enthoben, während seine Nachfolgerin, Gloria Macapagal-Arroyo (2001–2010), ebenfalls wegen dieser Delikte angeklagt war, aber anstelle einer Haftstrafe nur zu einem Krankenhausaufenthalt »verdonnert« wurde, bevor sie im letzten Jahr wieder auf freien Fuß kam.

Schwere Versäumnisse

Wäre Corazon C. Aquino nicht im Sommer 2009 verstorben, hätte ihr Sohn Benigno S. Aquino III. im darauffolgenden Jahr niemals die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Der Mann war von »Beruf« Sohn und stand als blasser Kongress­abgeordneter und unauffälliger Senator stets im Schatten der Mutter, die bis an ihr Lebensende als Ikone der Demokratie verehrt wurde. Auch da war ein gerüttelt Maß an Mythenbildung im Spiel. Unter »Corys« Präsidentschaft beherrschte der Kampf gegen die Linke die politische Agenda. Sie selbst huldigte den während ihrer Herrschaft wie Pilze nach einem warmen Regenguss aus dem Boden schießenden ultrarechten Bürgerwehren öffentlich immer wieder als »Verkörperung der People Power«.

Und Benigno Aquino III. blieb während seiner sechsjährigen Amtszeit, die im Juni 2016 endete, ein Meister fader Rhetorik. »Ihr seid mein Boss«, wandte er sich zu Beginn seiner Amtszeit vorzugsweise an seine Wähler und empfahl sich als Garant eines »Daang matuwid« (»gradliniger Weg«). Was nichts daran änderte, dass Bestechungsaffären gewaltigen Ausmaßes das politische Geschehen in Manila lähmten. Laut dem aktuellen Korruptionsindex von Transparency International rangiert der Inselstaat auf Platz 101 von 176 untersuchten Ländern, hinter Gabun, Niger und Peru.

Sehr spätes und völlig unzureichendes Krisenmanagement bei Naturkatastrophen – vor allem bei dem verheerenden Taifun »Haiyan«, der Anfang November 2013 Schneisen der Verwüstung auf den zentralphilippinischen Inseln Samar und Leyte schlug – sowie die tiefe Verstrickung der Regierung in eine desaströs verlaufene »Antiterror«-Kommandoaktion von Spezialeinheiten der PNP in Mamasapano auf der südlichen Insel Mindanao im Januar 2015 fügten Aquino einen schweren Imageschaden zu. Medienvertreter bezeichneten den Präsidenten immer häufiger und ungenierter als »Blame duck«, als »lahme Ente«, die gleichzeitig andere für eigenes Fehlverhalten verantwortlich macht. Schließlich kam auch die von Manila gewünschte dauerhafte Friedensregelung mit der größten und einflussreichsten Organisation des muslimischen Widerstandes im Süden, der »Moro Islamischen Befreiungsfront«, nicht zustande. Das Kernstück des Friedensvertrages, das sogenannte »Bangsamoro-Grundgesetz«, scheiterte schlicht am notwendigen Quorum im Abgeordnetenhaus.

Um die Jahreswende 2015/16 war die Stimmung landesweit durch tiefe Enttäuschung, Zynismus und Wut geprägt. Just zu dieser Zeit, da bereits mit Blick auf den Wahltermin am 9. Mai 2016 der Kampf um die Präsidentschaft in vollem Gange war, warf Rodrigo R. Duterte nach langem Zögern als letzter Kandidat seinen Hut in den politischen Ring. Als unschlagbarer Liebling der Medien erhielt er die mit Abstand größte Publicity unter all seinen Gegenspielern. Scharfe Angriffe richtete er vor allem gegen den Kandidaten von Aquinos regierender Liberaler Partei, Manuel »Mar« Roxas II. Duterte schalt den früheren Innenminister Roxas einen »völligen Versager«, einen Prototyp des ebenso arroganten wie eitlen »Trapo« (traditioneller Politiker; die Bezeichnung ist zugleich eine Anspielung auf das spanische Wort »Trapo«, was »Fetzen« oder »Putzlappen« bedeutet), der zuvörderst an sein Eigenwohl und die Karriere denkt. Die Feindseligkeit ging so weit, dass Duterte seinen Kontrahenten zu Boxkampf und Duell aufforderte.

In der Bevölkerung kam ein solcher theatralischer Wahlkampf mehrheitlich gut an, sorgten die öffentlichen Angriffe auf »die da oben« doch für Genugtuung. Selbst in den Mittelschichten und Teilen der Oberschicht verfing »Didongs« schnoddriges Auftreten und der von ihm als langjähriger Bürgermeister der südlichen Metropole Davao City praktizierte »zupackende« Politikstil. Die Mittelschichten waren ohnehin empfänglich für harsche »Law and Order«-Parolen. Und die Oberschichten fühlten sich teilweise durch die »Gelben«, wie Aquinos Liberale Partei und deren Anhänger eher abschätzig genannt werden, ausgegrenzt.

Dutertes Hauptthema im Wahlkampf war und blieb bis zuletzt der unerbittliche »Kampf gegen Drogen, Kriminalität und Korruption« – selbst wenn er zehntausende Tote kosten sollte. Mit denen wolle er – so wörtlich – »die Fische in der Manila-Bucht füttern und fett machen«. In drei bis spätestens sechs Monaten sei dieser Kampf zu gewinnen, andernfalls verdiene er es selbst, umgebracht zu werden, so Duterte am 16. Januar 2016: »Wenn ich erfolgreich bin, würde das wohl mein größter Beitrag für mein Land sein. Missglückt mir das, tötet mich.«4 Gleichzeitig verstand Duterte seinen Kampf explizit als Revolte gegen die dem Volk entrückte, verhasste Politikerkaste in der Metropole Manila und als längst überfällige Aufwertung der Peripherie beziehungsweise der Südphilippinen. Aus dieser von Armut, Rückständigkeit und vielfältigen Konflikten gezeichneten, doch an natürlichen Ressourcen überaus reichen Region hatte noch nie ein Politiker den Sprung in Manilas Präsidentenpalast Malacañang geschafft.

Rodrigo Roa Duterte wurde am 28. März 1945 in Maasin auf der zentralphilippinischen Insel Leyte als Sohn eines Rechtsanwalts und späteren Politikers sowie einer Lehrerin geboren. Nachdem seine Eltern 1949 nach Davao auf der größten südlichen Insel Mindanao übergesiedelt waren, besuchte der junge Rodrigo dort zunächst die Santa-Ana-Volksschule und dann das Holy Cross College im nahegelegenen Digos. Zwischen 1968 und 1972 studierte er in Manila Politikwissenschaft am Lyceum of the Philippines University und Jura am San Beda College of Law, wo er auch sein Examen ablegte. Während seiner Studienzeit war er zeitweilig in der linken Jugendbewegung aktiv, womit er sich heute gern brüstet, wenn und wann immer ihm das opportun erscheint.5 Bis Mitte der 1980er Jahre hatte sich Duterte in Davao City zielstrebig zum Staatsanwalt emporgearbeitet. Ihm fehlte nur noch eine politische Karriere. Sein Vater Vicente Duterte hatte es immerhin zum Bürgermeister von Danao auf der Insel Cebu geschafft und war sogar von 1959 bis 1965 Gouverneur der damals noch ungeteilten Provinz Davao. Das von Unterstützern bemühte Bild, der heutige Präsident habe als »armer Schlucker« begonnen und sich zum Anwalt der Entrechteten entwickelt, ist jedenfalls ein Mythos. Duterte entstammt der Mittelschicht, wuchs in behüteten Verhältnissen auf, und sein Vater war ein Marcos-Bewunderer der ersten Stunde. Ein Vermächtnis, dem sich auch der Sohn bis heute verpflichtet fühlt, woraus er übrigens keinen Hehl macht.

Von Duterte verehrt: der bis 1986 mit brutaler Gewalt gegen die Linke und andere Gegner herrschende Präsident Ferdinand Edralin Marcos (1917–1989) und seine Ehefrau, die 1929 geborene, ehemalige Schönheitskönigin Imelda Romuáldez Marcos (Aufnahme vom März 1979) Foto: picture alliance/CPA Media

Die große Stunde des zu Höherem berufenen damaligen Staatsanwalts Duterte schlug ausgerechnet kurz nach dem Amtsantritt von Präsidentin Corazon C. Aquino im Februar 1986, als diese ihn in Davao City zunächst zum Vizebürgermeister ernannte. 1988 wurde er schließlich zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt. Von da an bis zum Sommer 2016 saßen er selbst oder seine beiden Kinder Sara und Paolo an den Schalthebeln der Macht in der etwa 1,5 Millionen Einwohner zählenden Küstenmetropole Davao, der größten Stadt Mindanaos. Im Juli 2016 hat Sara Duterte dort erneut den Posten des Bürgermeisters übernommen.

Die Stadt war Mitte der 1980er Jahre ein Treibhaus der Gewalt, wo antikommunistische Bürgerwehren, aufgestachelt von reaktionären Radiokommentatoren wie Juan »Jun« Pala und ehemaligen Offizieren Hatz auf echte und vermeintliche Mitglieder und Sympathisanten der Neuen Volksarmee (NPA), der Guerillaorganisation der Kommunistischen Partei (CPP), machten. Letztere wiederum waren zeitweilig in Davaos Stadtbezirk Agdao so stark verankert und mit eigenen Mordkommandos, sogenannten Sparrow units (Spatzeneinheiten) präsent, dass man den Bezirk zeitweilig in »Nikaragdao« umbenannte – in Anlehnug an die im Jahre 1979 siegreichen Sandinisten in Nikaragua. Gleichzeitig hatte eine CPP-interne »Knoblauch-Kampagne« zur weitreichenden »Säuberung« der eigenen Ränge geführt, in deren Verlauf Hunderte Genossen als mutmaßliche Informanten der Armee oder als eingeschleuste Agenten gefoltert und hingerichtet wurden – das düsterste Kapitel in der Geschichte der 1968 bzw. 1969 gegründeten kommunistischen Organisationen.

Wer in einem solchen Klima Politik gestalten beziehungsweise sich als Politiker auf Dauer etablieren wollte, musste sich als Person mit knallharten Bandagen und skrupellosem Auftreten empfehlen. Duterte war dafür nachgerade geschaffen. Für die Mehrheit der Davaoeños war er der »Saubermann« par excellence, wie er denn auch im Gegenzug nicht müde wurde, von Davao als »meiner Stadt« zu schwärmen. Die meisten Einwohner trauten ihrem Bürgermeister und hielten fest zu ihm, wenn er sich als »Law and Order«-Mann mit Kehrbesen, Pistole oder Maschinengewehr im Anschlag ablichten ließ. Sein Erfolgsrezept? Ganz einfach, erklärte der Bürgermeister schon in den frühen 1990er Jahren jedem, der es hören wollte: »In Wahlzeiten sage ich den Leuten immer wieder klipp und klar: Wenn ihr einen Bürgermeister wollt, der keine Kriminellen tötet, dann sucht euch gefälligst einen anderen.«

Je länger Duterte politisch fest im Sattel saß, desto ausgeprägter und größer wurde sein Ego, was ihn dazu verleitete, immer häufiger in eliminatorischen Dimensionen zu denken und zu handeln. An politische Gegner und persönliche Widersacher richtete der Mann stets den Appell: »Geht mir aus dem Weg, oder ich bringe euch um!« Vor allem Geschäftsleute schätzten solch »zupackenden« Stil und insbesondere Dutertes Sinn für »Stadtverschönerung« und »Sicherheit«. Bettler, Straßenkinder und Kleinkriminelle waren ihm und dem Business ein Dorn im Auge. Für sie waren sie »Gesindel«, das es zu »beseitigen« galt. Langjährige aufwendige Recherchen von Human Rights Watch (HRW) brachten einige Machenschaften Dutertes ans Tageslicht und ließen die Organisation zu dem Schluss kommen, dass er zumindest das Wirken von Todesschwadronen, vor allem der »Davao Death Squad« (DDS), gutgeheißen hat, wenn nicht sogar direkt in deren Morde involviert war.6

Seit den 1990er Jahren gingen auf das Konto dieser DDS über 1.000 Morde, so Phelim Kine, stellvertretender Direktor der HRW-Asienabteilung. Die meisten Opfer seien Kinder und Jugendliche gewesen, deren »Verbrechen« darin bestand, auf belebten Marktplätzen oder vor beliebten Einkaufszentren herumgelungert zu haben. Zahlreiche dieser Morde seien im Auftrag von Mitgliedern der Stadtverwaltung verübt worden. Schergen hätten das in einigen Fällen für nur 500 Peso (etwa zehn Euro) erledigt, gaben ehemalige DDS-Mitglieder gegenüber Vertretern von HRW zu Protokoll. »Ihre Aktionen (waren) mit der Polizei abgestimmt, so dass diese nirgends zur Stelle war, wo die Todesschwadron gerade operierte«, heißt es in einem bereits 2009 publizierten und gut 100 Seiten umfassenden HRW-Report.7 Dort ist auch zu lesen: »Die Mitglieder brauchen nichts zu befürchten, weil die Vollzugsbeamten gleichzeitig ihre Bosse sind, die sich umgehend um die Freilassung kümmern.«

Anmerkungen:

1 Der Dutertismo war bis zum Sommer 2016 auf die Region in und um Davao City, der größten Stadt der südlichen Hauptinsel Mindanao, beschränkt, wo der seit Ende der 1980er Jahre amtierende Bürgermeister Duterte im Tandem mit engsten Familienangehörigen maßgeblich das politische Geschehen prägte und bestimmte.

2 Von Herbst 1972 bis Frühjahr 1981 regierte Marcos qua Kriegsrecht. Laut Schätzungen von Amnesty International wurden allein während dieser Zeit 70.000 Menschen inhaftiert, 34.000 gefoltert und 3.240 umgebracht. Den Anhängern Marcos’ wird zudem vorgeworfen, die Staatskassen um umgerechnet fünf bis zehn Milliarden US-Dollar geplündert zu haben.

3 Brigido Dulay: Duterte is PNoy’s real legacy, The Manila Times, 25.4.2016

4 Aries Joseph Hegina: Duterte: Kill me if I fail to bust crime, ­corruption in 6 months, Philippine Daily Inquirer, 17.1.2016

5 Im Lyceum gehörte zeitweilig José María Sison zu seinen Instruktoren. Sison war 1968 Gründungsvorsitzender der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und wurde nach mehrjähriger (teils Isolations-)Haft und Folter 1986 von Präsidentin Aquino auf freien Fuß gesetzt. Seit 1987 lebt er im niederländischen Utrecht im Exil und ist politischer Chefberater des linken Untergrundbündnisses der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP), mit der die Duterte-Administration im Januar in Rom ihre dritte offizielle Gesprächsrunde im Rahmen laufender Friedensverhandlungen führte.

6 Oliver Holmes u. a.: Philippines President Rodrigo Duterte says he personally killed criminals, The Guardian, 12.12.2016

7 Human Rights Watch: The Philippines: »You Can Die Any Time« – Death Squad Killings in Mindanao, New York 2009