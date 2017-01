Politisches Lehrbuch

Globaler Kampf zur Überwindung der Ungleichheit (Straßenszene in der chinesischen Ortschaft Nanjie) Foto: Jason Lee / Reuters

Im letzten Absatz seines Buches »Der Klassenkampf« nimmt der italienische Philosoph und Historiker Domenico Losurdo im Sinne des Hegelschen Begriffs von »Aufhebung« den Buchtitel zurück und empfiehlt die »Relektüre der Marxschen Theorie von Klassenkämpfen (im Plural)«. Auf den 400 Seiten zwischen Anfang und Ende des Bandes, der von Daniel Bratanovic sorgfältig und in flüssiger Sprache übersetzt wurde, absolviert der Autor am Beispiel des Begriffs »Klassenkampf« jenes Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten, das Marx in der Einleitung zu den »Grundrissen« als »die wissenschaftlich richtige Methode«, als »Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens« kennzeichnete. In diesem Fall heißt das: Die systematische, wenn man so will logische Analyse des Begriffs »Klassenkampf« verschränkt Losurdo mit einer Untersuchung realer Klassenkämpfe von den Zeiten des Wirkens von Marx und Engels bis zur Gegenwart, einschließlich der in den sozialistischen Ländern. Manchmal schlägt er den Bogen sogar vom Beginn des »kolumbianischen Zeitalters«, also des ersten Ansturms des europäischen Kolonialismus, bis heute. Das allein hat zwei Konsequenzen: Erstens vertritt Losurdo die Auffassung, dass sich mit dem neuerlichen Aufstieg Chinas zur Weltmacht eine epochale historische Zäsur vollzieht, zweitens wendet er hartnäckig, wie von ihm gewohnt, den Blick vom europäisch-nordamerikanischen »Teller« auf die Welt der kolonialen Befreiung und der neokolonialen Unterdrückung.

Allein das macht ihn den zahlreichen, von ihm in diesem Band oft nur mit knappen, aber vernichtenden Bemerkungen gestreiften Autoren, die sich zumeist negativ zum Marxschen Begriff von Klassenkampf geäußert haben, überlegen. Diese Verächter eines angeblich überwundenen (z. B. durch allgemeine Bildung oder sozialstaatliche Regelungen in den Industriestaaten), dem 19. Jahrhundert zugehörigen gesellschaftlichen Phänomens wie Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, Raimund Popper oder Hannah Arendt wurden durch die gegenwärtige, durch Krieg und Krise, durch eine destabilisierende soziale Ungleichheit charakterisierte Situation der Welt gründlich widerlegt. Das »ideologische Klima«, so Losurdo, habe sich seit der Proklamation des westlichen Sieges über die Sowjetunion Anfang der 90er Jahre als »Ende der Geschichte« verändert: »Gemeinsam mit der Geschichte scheint auch der Klassenkampf zurückgekehrt zu sein.« Allerdings existierten »im Westen keine Parteien, die imstande wären, der wachsenden Unzufriedenheit der Massen einen organisierten Ausdruck zu verleihen«. Aus diesem Grund bestehe die Gefahr, dass sich eine Kritik wie die der Demonstranten gegen die Wall Street, die bei Krisensymptomen stehenbleibe, aber nicht auf das Marxsche Verständnis des Klassenkampfes zurückgehe, zugunsten »der herrschenden Ideologie und Klasse auswirkt«. Hinzu komme die Aktivität vor allem der in den USA Herrschenden, den »sozialen Konflikt zu externalisieren« und die wachsende Wut der Volksmassen auf aufsteigende Länder, insbesondere China, zu lenken. Das notierte Losurdo lange vor dem Wahlsieg Donald Trumps.

Vor diesem aktuellen Hintergrund entfaltet der Autor seine Analyse des Marx/ Engelsschen Klassenkampfbegriffs. Der springende Punkt ist für ihn die Betonung von dessen Mehrdimensionalität, wobei er Marx und Engels dafür kritisiert, besonders in ihrer Frühphase nur eine »binäre« Vorstellung gehabt zu haben: Arbeiter gegen Bürger. Er stellt neben diesen Kampf und zu ihm den von national Unterdrückten gegen ihre zumeist kolonialen Unterdrücker sowie den um die Verbesserung der Lage der Frauen, der »ersten Klassenunterdrückung«, wie es Marxisten immer wieder formuliert haben. Weitere Dimensionen des Begriffs erschließt Losurdo durch eine aufschlussreiche Analyse z. B. des Verhältnisses von Marx und Engels zum religiös motiviertem Kampf oder zu Umweltfragen. Allein diese Abschnitte verdienten eigene Darstellungen. In ausgedehnten Streifzügen durch die Geschichte der Arbeiterbewegung und des antikolonialen Kampfes – zu dem er auch den der Sowjetunion gegen den deutschen Faschismus zählt – belegt Losurdo: Alle diese Formen können ineinander umschlagen, es kann die soziale Frage mit der nationalen identisch werden (so Marx seinerzeit zur Unterdrückung Irlands durch Großbritannien), es kann umgekehrt die eine Bewegung die andere auch blockieren.

Zusammengefasst sieht der Verfasser im Kampf um Anerkennung, um die Respektierung Unterdrückter als Menschen, eine weitere entscheidende Dimension der Marxschen Auffassung vom Klassenkampf. Er widerspricht hier erneut der These des französischen Philosophen Louis Althusser und seiner zahlreichen, sich links wähnenden Nachbeter von einem Bruch bei Marx zwischen frühem revolutionären Humanismus und späterer abstrakter Wissenschaft. Losurdo betont dagegen die Kontinuität einer Linie, die von Hegel herkommend, sich insbesondere gegen jede Form von Sklaverei und der damit einhergehenden Ideologie, die den Unterdrückten letztlich das Menschsein, auf jeden Fall den Anspruch auf Gleichheit abspricht, wendet. »Sklave« und »Sklaverei« sind deswegen Worte, die in diesem Band mit am häufigsten auftauchen.

Das Buch baut auf früheren Werken des Autors, insbesondere seinen Studien zum blutig-kolonialistischen Hintergrund der Geschichte des europäischen Liberalismus, auf. Hier nun diskutiert er die tatsächlich weltgeschichtliche Frage nach den Perspektiven des Kampfes der Unterdrückten angesichts der epochalen Zäsur, die sich darin abzeichnet. Entstanden ist so ein Lehrbuch für diejenigen, die theoretisches Rüstzeug für die bevorstehenden Kämpfe suchen.