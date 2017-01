Gedenken in Havanna

Tausende überwiegend junge Kubaner begingen am Freitag und Samstag den 164. Geburtstag des Nationalhelden José Martí, der als Symbol für den Unabhängigkeitskampf gilt. Raúl Castro und andere Persönlichkeiten führten die Demonstration am Freitag abend (Ortszeit) in Havanna an. Der Umzug zu Ehren Martís fand erstmals am 28. Januar 1953, noch unter der Batista-Diktatur, statt. Fidel und Raúl Castro waren damals an der Spitze eines Fackelzugs mit rund 500 Teilnehmern gegangen, die in den Straßen Havannas die Forderung »Revolution« skandierten.