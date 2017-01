Gegenwind für Trump

»Verbannt meine Familie nicht«: Am Flughafen von San Francisco wurde am Sonnabend demonstriert Foto: REUTERS/Kate Munsch

Mehrere tausend US-Amerikaner haben am Sonntag gegen die Einreisesperre demonstriert, die über alle Flüchtlinge und die Bürger von sieben Staaten mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt worden ist. Schauplatz der Proteste waren insbesondere die Flughäfen in New York, Chicago und einigen anderen Großstädten. Insgesamt wurden dort bis zu 200 Menschen festgehalten, denen die Einreise verweigert worden war. Eine Bundesrichterin verfügte am Sonnabend auf Antrag mehrerer Organisationen, dass keine Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden dürfen. Was mit den Festgehaltenen – mehrheitlich normale Reisende – geschehen soll, blieb jedoch in dem Urteil offen.

Der seit dem 20. Januar amtierende Präsident Donald Trump hatte am Freitag eine Anordnung unterzeichnet, die Einreisesperren gegen verschiedene Gruppen vorsieht. Der Titel des Dekrets zeigt bereits dessen rein propagandistische Zielsetzung: »Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States«, also zum »Schutz der Nation« vor »ausländischen Terroristen«. In Wirklichkeit ist die Zahl der Terroranschläge in den USA sehr gering. Bei den Tätern handelt es sich durchweg um Menschen, die schon lange in den USA leben und deren Staatsbürgerschaft haben.

Die Hauptpunkte von Trumps Direktive sind erstens eine mindestens 120 Tage geltende Aufnahmesperre für alle Flüchtlinge, ganz gleich, aus welchen Ländern sie kommen. Zweitens solle diese unbefristet und generell für alle syrischen Flüchtlinge gelten, wobei einzelne Ausnahmen möglich seien, etwa für Syrer christlicher Konfession, wie Trump am Sonnabend erläuterte. Drittens verlangt er einen für mindestens 90 Tage geltenden Einreisestopp gegen alle Bürger aus dem Iran, Irak, Sudan und Jemen sowie aus Syrien, Libyen und Somalia. Er betrifft auch für Personen, die bereits im Besitz eines gültigen Visums sind. Ob er auf Inhaber einer Greencard anzuwenden ist, die zum Aufenthalt in den USA berechtigt, blieb am Wochenende unklar. Tatsache ist, dass einige Menschen aus dieser Gruppe unter den Festgehaltenen waren. Als letzten Hauptpunkt hat Trump in seiner Direktive die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen im Steuerjahr 2017 auf 50.000 festgelegt – dies sind nur halb so viele wie es zuletzt unter Obama waren.

Neben liberalen Organisationen in den USA übten auch viele Politiker der Demokratischen Partei scharfe Kritik an Trumps Maßnahmen. Ehemalige Abgeordnete und Senatoren der Republikaner aber, die sich früher gegen einen »Muslim-Bann« ausgesprochen hatten, schwiegen jetzt oder begrüßten den Erlass sogar. Kritische Äußerungen gab es indes aus dem Ausland, etwa von der deutschen, der französischen sowie der britischen Regierung. Kanadas Premier Justin Trudeau bot an, von den USA abgewiesene Flüchtlinge in seinem Land willkommen zu heißen.

Ebenfalls am Wochenende führte der neue US-Präsident Telefongespräche mit den Regierungschefs oder Staatsoberhäuptern Russlands, Australiens, Frankreichs, Deutschlands und Japans. Mit seinem Kollegen Wladimir Putin sprach Trump insbesondere über die Ukraine und Syrien, über die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen und über Kooperationsmöglichkeiten im »Krieg gegen den Terror«. Im Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel betonten beide Seiten »die grundlegende Bedeutung« der NATO und der transatlantischen Beziehungen. Trump hatte die NATO jüngst als »obsolet« bezeichnet.