Das nächste Afghanistan

Aufmarschgebiet Mali: Für die Bundeswehr wird es der größte deutsche Auslandseinsatz überhaupt, Experten warnen vor einem Dauerkrieg Foto: Kristin Palitza/dpa - Bildfunk

Immer tiefer verstrickt sich die Bundeswehr in den Konflikt in Mali. Deutlich ausgeweitet wird der Einsatz, beschloss der Bundestag am Donnerstag mit 498 gegen 55 Stimmen bei drei Enthaltungen. Demnach werden ab Februar bis zu 1.000 deutsche Soldaten im Rahmen der UN-Truppe Minusma in Nordmali operieren – gut 50 Prozent mehr als bisher. Anlass ist, dass Deutschland ab März die sogenannte Rettungskette sicherstellen muss, den schnellstmöglichen Transport verwundeter Soldaten in Lazarette. Dazu werden vier Transport- und vier Kampfhubschrauber nach Mali verlegt. Innerhalb Deutschlands hat die Verlegung bereits begonnen; am heutigen Freitag werden die ersten Hubschrauber per Lufttransport vom Flughafen Leipzig/Halle in die malische Hauptstadt Bamako gebracht.

Für die Bundeswehr wird Mali zum größten deutschen Auslandseinsatz überhaupt – noch vor demjenigen in Afghanistan, wo gegenwärtig rund 930 deutsche Soldaten stationiert sind. Im Rahmen von Minusma ist die Bundeswehr vor allem mit der Aufklärung rund um die nordmalische Stadt Gao befasst. Damit trägt sie zur Überwachung des fragilen Waffenstillstands zwischen Exseparatisten und Regierung durch die UN-Truppe bei. Seit November nutzt sie bereits »Heron«-Drohnen, die schon in Afghanistan zum Einsatz kamen. Zudem zählt zum deutschen Beitrag ein Lufttransportstützpunkt in Nigers Hauptstadt Niamey, auf dem zwei »Transall«-Maschinen stationiert sind. Das Mandat erlaubt auch die Unterstützung französischer Kampftruppen im Sahel. Ihre umfangreichen Aktivitäten ermöglichen es der Bundeswehr, Offiziere nicht nur in das Minusma-Hauptquartier in Bamako, sondern auch in das Joint Force Air Component Command (JFACC) in Lyon zu entsenden. Von dort wird der militärische Flugbetrieb der französischen Streitkräfte im Sahel gesteuert. Zu Minusma hinzu kommt die deutsche Beteiligung am Ausbildungseinsatz der EU für Malis Streitkräfte (EUTM Mali).

Dass Mali zum Schwerpunktland der Bundeswehr wird, ist politisch gewollt. Der malische Staat hat den Norden des Landes nicht unter Kontrolle und ist inzwischen auch im Süden schwach aufgestellt. Das wäre der Bundesregierung wohl herzlich egal, würden nicht Flüchtlinge die Region als eine ihrer Hauptfluchtrouten aus Westafrika ans Mittelmeer und weiter nach Europa nutzen. Darüber hinaus destabilisieren Dschihadisten, die sich im Sahel festgesetzt haben, auch Nordafrika und damit, wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen es einmal formulierte, Europas »Gegenküste«. Also muss die Kontrolle aus Sicht Berlins wiederhergestellt werden. Experten warnen vor einem Dauerkrieg wie in Afghanistan. Erst in der vergangenen Woche wurde auf das Militärlager in Gao ein Attentat mit mehr als 80 Opfern verübt. Minusma ist gegenwärtig der gefährlichste UN-Einsatz.

Neben der Ausweitung des Mali-Einsatzes hat der Bundestag gestern auch die Verlängerung des Ausbildungseinsatzes im Irak mit großer Mehrheit beschlossen. Im Irak trainieren gut 150 deutsche Soldaten kurdische Peschmerga. Offiziell geht es dabei um den Krieg gegen den »Islamischen Staat« (IS), zur Zeit kämpfen von der Bundeswehr ausgebildete und bewaffnete Peschmerga in der Schlacht um Mossul. Berichte über die Vertreibung nicht kurdischsprachiger Iraker durch die Peschmerga deuten darauf hin, dass der in Erbil herrschende Barsani-Clan parallel eine zweite Agenda verfolgt, nämlich die ethnisch begründete Arrondierung seines Herrschaftsgebiets. Das könnte nach einem Sieg über den IS leicht zum nächsten Waffengang im Irak führen.