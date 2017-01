Pegelstand unverändert

Wenn man nicht darauf achtet, mag es nicht besonders störend sein Foto: © 2015 Alfama Films Production

Es steht Wim Wenders drauf. Und es ist Wim Wenders drin. Soll heißen: lange, bedeutungsschwangere Dialoge, fatalistische bis lethargische Figuren, eine verkümmerte Handlung und seit einigen Jahren eine gewisse Vernarrtheit in 3-D-Aufnahmen. Kino für Arte-Gucker. Diesmal also: Handke, »Die schönen Tage von Aranjuez«. Im Untertitel: »Ein Sommerdialog«. Im Klartext: Mann und Frau auf einer Terrasse sinnieren über das Leben. Über die Liebe insbesondere. Über ihre »Fick- und Vögeljahre«, ihre naiven Weiblichkeitssehnsüchte. Sie möchte »Königin sein, Kartoffelstampfzubereiterin, Bettwärmerin, Fußabstreiferin«. Er redet über die Falkenjagd.

Auf dem Tisch zwei Gläser und eine Karaffe, gefüllt mit trüber Limonade, ein roter Apfel. Unterm Tisch ein Hund, der meist vor sich hindöst und nur einmal irritiert aufblickt, als das Frauchen orgiastische Schreie nachahmt. Wohl weil das Wenders-Stilleben gar so statisch ist, driftet die unstete Kamera ständig langsam zur Seite weg. Für den Zuschauer verhält es sich dabei wie mit einem tropfenden Wasserhahn. Wenn man nicht darauf achtet, mag es nicht besonders störend sein. Ist man einmal davon besessen, könnte es kaum nervtötender sein.

Die vor sich hin schwatzenden Protagonisten, beide in dekorative Schals gehüllt, sagen Sätze wie: »Ich habe im Traum die Plejaden gesehen.« Mal ehrlich, wer außer ihnen träumt schon von bestimmten Sternenformationen? Und wer sieht, wenn er anderthalb Stunden auf einer Terrasse hockt, dem Gegenüber die ganze Zeit beim Reden zu? Das manierierte Schauspiel besteht aus wenig anderem. Das ungelenke Kunstgehabe wird gesteigert, indem unvermittelt Nick Cave am Piano die Tasten drückt und ein trauriges Lied dazu singt (»Into My Arms«). Es ist das zweite Mal, dass der Musiker in einem Wenders-Film mitmacht. Das vierte Mal, dass Handke an Bord ist. »Der Himmel über Berlin« (1987), ein schwarzweißes Fantasydrama im Zirkusmilieu mit Bruno Ganz und Otto Sander, konnte noch als poetisch durchgehen. Aber schon die erste Zusammenarbeit der beiden, »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter« (1972), war nur ein fahriger, banaler TV-Krimi. Für jedermann kostenlos zu bestaunen auf Youtube.

Das Gespräch der Sommerplauderer ist mittlerweile bei Blutegeln angekommen, die sich während des Geschlechtsaktes ins Bein des Partners verbissen haben, beim Geruch schwarzer Blutwurst und bei Spatzen, die sich sommers im Sand baden. Sex kann ein Racheakt am Leben sein, erfährt man. Und wenn er über die Schönheit von Johannisbeeren redet, kullern bei ihr die Tränen. Zwischenzeitlich wechselt die Farbe der Schals, der Blusen und der Hemden fast unmerklich. Währenddessen bleiben die Limonadengläser weiter unangerührt auf dem Tisch stehen und ihr Pegelstand unverändert.

Einer der Höhepunkte des Films: Handke darf in seiner Cameo-Rolle als Gärtner die Hecken schneiden. Seine Ehefrau Sophie Semin beobachtet das als Hauptdarstellerin des Films wohlwollend.

Die inflationäre Verwendung von Superlativen nimmt derweil groteske Ausmaße an. Für ihn gibt es »kein größeres Glück, als miteinander Kirschen zu essen«. Es ist immer alles das erste, das einzige, das letzte Mal oder aber nie. Es ist nicht einfach nur Sommer, sondern Hochsommer. Nicht Winter, sondern irgendein »kältester Tag«, der »je erlebt« wurde. Von allen. Zu allen Zeiten. Alles ist »liebens-« oder »hassenswert«.

So plätschert das altherrenhaft-lüsterne Sexgeflüster vor sich hin. Alles ist unglaublich wichtig und bedeutungsvoll. Schwingende Blätter im Gestrüpp werden in feinstem 3-D abgefilmt. Und der Zuschauer hört den sagenhaften Ausspruch: »Man hat, was man liebt, schon von Anfang an verloren für alle Zeit. Auch wenn man es nicht verloren hat.« Schluss. Ich halt’s nicht mehr aus. Ich gehe. Wer unbedingt wissen will, ob der Apfel am Ende vom Tisch kullert oder sie doch noch durstig wird vom vielen Erzählen und er ihr Limonade nachschenkt, der möge ein gut geheiztes Programmkino seiner Wahl aufsuchen und den »Sommerdialog« bis zum bitteren Ende verfolgen. Er muss mir den Schluss nicht verraten.