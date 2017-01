Im Rahmen des Gesetzes

Verschwommene Gesetzeslage. Die Deutsche Bank meint, Offshoreanlagen könnten zur Geldwäsche genutzt werden Foto: Andreas Arnold/dpa- Bildfunk

Steuerhinterziehung ist ein Grundrecht: Panama hat die Ermittlungen im Fall des als »Panama Papers« bekannt gewordenen Finanzskandals ausgesetzt. Das Verfahren sei wegen einer Verfassungsbeschwerde auf Eis gelegt worden, sagte Generalstaatsanwältin Kenia Porcell am Dienstag (Ortszeit). Das Oberste Gericht müsse nun entscheiden, ob die Ermittlungen fortgesetzt werden können, berichtete AFP am Mittwoch. Die im Mittelpunkt der Affäre stehende Kanzlei Mossack Fonseca habe argumentiert, dass die Enthüllungen auf gestohlenen Informationen beruhten und somit illegal gewesen seien.

Im April 2016 hatte das »International Consortium of Investigative Journalists« Namen zahlreicher Politiker und Unternehmer veröffentlicht, die Briefkastenfirmen in Panama unterhalten hatten. In Island brachten die Informationen den Ministerpräsidenten zu Fall, auch der damalige britische Regierungschef David Cameron kam wegen einer Beteiligung an der Briefkastenfirma seines Vaters unter Druck.

Seither haben sich Politiker in Amt und Würden dem Kampf gegen Steuerdumping verpflichtet. Die Bundesregierung verabschiedete am Mittwoch ein Gesetz, wonach Unternehmen nicht mehr über sogenannte Patentboxen Erträge, die sie mit Lizenzen machen, ins Ausland verlagern dürfen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte kämpferisch: »Wir dulden nicht mehr, dass internationale Konzerne ihre Lizenzeinnahmen in Niedrigsteuerländer verschieben.« (Siehe jW vom 24. Januar) Schäuble will den Multis nur dann einen niedrigen Steuersatz von 25 Prozent gewähren, wenn diese sich verpflichten, Geld für Forschung und Entwicklung auszugeben. 30 Millionen Euro will die Bundesregierung dadurch im Jahr einnehmen.

Auch die Europäische Union will Steueroasen austrocknen. Am vergangenen Donnerstag legte die Kommission dem Parlament eine »schwarze Liste« von elf Ländern vor, die Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus nur mangelhaft verfolgen. Unter anderen befinden sich Afghanistan, Irak, Iran, Nordkorea, Bosnien und Herzegowina sowie Syrien darunter. Jedoch fiel die Vorlage durch. Die Abgeordneten hatten sich darüber gewundert, dass weder Panama noch die Bahamas oder die Schweiz auf der Hitliste der Terrorfinanziers auftauchten.

In den Steueroasen sprudeln derweil die Geldflüsse. Zwischen 2013 und 2015 habe sich die Zahl der Steuerdeals zwischen EU-Mitgliedstaaten und Großkonzernen verdreifacht, berichtete die Organisation Eurodad am siebten Dezember in Brüssel. Sie sei von 547 auf 1.444 gestiegen. An der Spitze der Länder, die großen Unternehmen Steuervermeidungspraktiken anbieten, stehen der Untersuchung zufolge die Niederlande und Belgien. 17 beziehungsweise 16 verschiedene Gesetze könnten dort von multinationalen Konzernen zur Steuervermeidung missbraucht werden, heißt es in der Untersuchung. In Deutschland gebe es acht solcher Strukturen, der EU-Durchschnitt liege bei elf. Briefkastenfirmen etwa gehören nach wie vor zu beliebten Steuervermeidungspraktiken. Die Autoren der Studie schätzen, dass 80 bis 90 Prozent der Investitionen in den Niederlanden und Luxemburg über Briefkastenfirmen fließen. In Deutschland gab es 2015 der Untersuchung zufolge 25 solcher Absprachen. Gegen Filialen in der BRD geht Schäuble nicht vor. Obwohl das Finanzministerium Nordrhein-Westfalens ihn bereits um Hilfe gebeten hat. Nur durch Bundesgesetze könnte dem Steuerdumping Einhalt geboten werden. Mohnheim am Rhein »verdient« im Jahr 225 Millionen Euro an Gewerbesteuern. Großkonzerne wie Bayer und BASF gliedern Tochterunternehmen in die 40.000-Seelen-Gemeinde aus, um von dem »niedrigsten Gewerbesteuersatz in Nordrhein-Westfalen« zu profitieren (siehe jW vom 4. November 2016). Im Mai vergangenen Jahres berichtete die Welt über einen Holzverschlag im Eberswalder Forst vor den Türen Münchens. Dort hätten sieben Fondsgesellschaften ihre Briefkästen angebracht. Zwischen 2008 und 2011 habe die Gemeinde Ebersberg 15 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen.

Auch Großbanken stehen immer noch gerne bereit, wenn es um die Gründung von Offshoreunternehmen geht. Einer Studie der Grünen-Fraktion im EU-Parlament zufolge hat die Schweizer UBS zwischen April 2013 und April 2016 dabei geholfen, 13.285 Firmen zu gründen, um Steuern im Ausland zu sparen. Auf Platz zwei (11.347) folgt die Credit Suisse. Die Deutsche Bank räumte laut Studie immerhin ein, dass die »Offshoreanlage von Geldern und Vermögenswerten zur Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder zu anderen Finanzdelikten benutzt wurde und werden kann«. Alle anderen Geldhäuser hätten auf Anfrage darauf verwiesen, dass sie »alle gesetzlichen Vorschriften beachten«.