Offene Arme

Mit einem großen Benefizkonzert will die katalanische Initiative »Casa nostra, casa vostra« (Unser Haus ist euer Haus) am 11. Februar im Kulturpalast Sant Jordi von Barcelona auf die Lage der Flüchtlinge an den Grenzen Europas aufmerksam machen. Erwartet werden rund 50 bekannte Künstler und Bands aus Spanien, unter ihnen Amaral, Silvia Pérez Cruz, Txarango, Antonio Orozco und Macaco. Auch Legenden wie die Liedermacher Lluís Llach, Ismael Serrano und Paco Ibáñez wollen so ein Zeichen setzen, damit sich die spanische Regierung bereit findet, Flüchtlinge aufzunehmen. Die zu Preisen zwischen 15 und 60 Euro angebotenen 15.000 Eintrittskarten sind bereits komplett ausverkauft. Alle Einnahme gehen an Initiativen der Flüchtlingssolidarität.

Für den 18. Februar ruft das Bündnis »Catalunya per l’acollida« (Katalonien für die Aufnahme), das auch das Konzert mitorganisiert hat, zu einer Großdemonstration in Barcelona auf. Unterstützt werden die Aktionen unter anderem von den Gewerkschaftsdachverbänden CCOO und UGT sowie zahlreichen sozialen Initiativen.

Mit einer neuen Version seines bekanntesten Liedes »Mediterráneo« (Mittelmeer) hat sich auch der Liedermacher Joan Manuel Serrat der Kampagne angeschlossen. Zahlreiche Sänger haben mit ihm zusammen ein Video aufgenommen, mit dem sie daran erinnern, dass allein im vergangenen Jahr mehr als 5.000 Menschen die Flucht über das Mittelmeer nicht überlebt haben.

Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy steht in der Kritik, weil Spanien bis Dezember 2016 lediglich 880 Schutzsuchende aufgenommen hat. Wie die die Spanische Kommission für Flüchtlingshilfe (CEAR) mitteilte, entspricht das gerade einmal fünf Prozent der 17.300 Menschen, zu deren Aufnahme sich Madrid gegenüber der EU-Kommission verpflichtet hatte. Wenn Spanien dieses Tempo beibehalte, werde es 40 Jahre dauern, bis die zugesagte Zahl von Flüchtlingen erreicht werden würde.

Um eine andere Politik bemüht sich auch die Stadtregierung von Barcelona. Auf Initiative von Bürgermeisterin Ada Colau erhielt die Hilfsorganisation »Proactiva Open Arms«, die im Mittelmeer Menschen rettet, eine Spende in Höhe von 18.000 Euro. Im Haushalt der katalanischen Metropole wurde bereits im vergangenen Jahr eine halbe Million Euro zusätzlich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingestellt. Colau kritisiert nicht nur, dass Spanien sich einer geordneten Aufnahme von Flüchtlingen verweigert, sondern auch, dass die von der EU-Kommission dafür vorgesehenen Gelder vom Staat nicht oder nur auf eine undurchschaubare Weise eingesetzt würden. Sie fordert, die Mittel direkt den Kommunen zuzuweisen.

Auch die Stadtverwaltung von Madrid hat einen Plan entwickelt, um die »humanitäre Notlage« der Flüchtlinge anzugehen. Obwohl es nicht in ihren Verantwortungsbereich fällt, sondern Sache der Zentralregierung wäre, hat Bürgermeisterin Manuela Carmena entschieden, der Stadt für diese Aufgabe zehn Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Damit soll den Menschen ein würdiges Leben in Madrid ermöglicht werden, sagte Rathaussprecherin Rita Maestre im Dezember. Finanziert werden sollen so die Integration sowie die psychologische und soziale Betreuung der Schutzsuchenden.

Ebenfalls im Dezember nahmen Colau und Carmena im Vatikan an einem Gipfeltreffen von 80 europäischen Bürgermeistern teil. Die Madrider Verwaltungschefin sprach dort von einem »blauen Friedhof«, zu dem das Mittelmeer geworden sei. Sie beschuldigte die europäischen Regierungen, für die Situation verantwortlich zu sein. Ada Colau ergänzte, Europa müsse sich entscheiden zwischen der Aufnahme der Flüchtlinge oder »dem Rassismus und den neuen Arten des Faschismus«.