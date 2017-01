Butterwegge und Schneider gegen Armut

Der Politikwissenschafter Christoph Butterwegge bei seiner Vorstellung als Bundespräsidentschaftskandidat im Bundestag (21. November 2016) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Ulrich Schneider kann auch überraschen. Nein, die 15 Prozent der tatsächlich Armen in der Republik machten ihm noch nicht die größten Sorgen. Hätten »nur« die mit der Not zu kämpfen, dann müsste es 85 Prozent der Bevölkerung ja recht gut gehen, so der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Doch leider sei die Situation in der BRD eine andere. »40 Prozent der Bevölkerung besitzen nichts, oder sie haben Schulden angehäuft. Diese Menschen leben oft von der Hand in den Mund.« Allerdings werde das von der Presse oder der Politik nur selten wahrgenommen. Lieber berausche man sich an immer neuen ökonomischen Höchstzahlen. »Aber dieses Feiern geht brutal an der Realität vorbei.«

Am Montag abend stellte Schneider sein neues Buch »Kein Wohlstand für alle!?« in Berlin vor. Unterstützt wurde er vom Politikwissenschaftler Christoph Butterwegger, der als Kandidat der Partei Die Linke für das Amt des Bundespräsidenten antritt. Zwischen beiden entspann sich ein Dialog über die bewusst herbeigeführten Verwerfungen in der Bundesrepublik.

Schneider erklärte, es brauche eine »Revolution in den Köpfen«, um wieder zu einer sozialeren Gestaltung der Politik zu kommen. Der Bevölkerung seien »neoliberale Denkschablonen« eingehämmert worden. »Der Begriff Wettbewerb ist dafür ein Beispiel. Wettbewerb sei immer gut, Wettbewerb trage immer zu höherer Qualität bei. Doch niemand hinterfragt, ob das tatsächlich stimmt«, sagte Schneider. An die Stelle der Konkurrenz müsse aber ein »vernetztes Miteinander« gesetzt werden. Gelinge das nicht, könnten auch keine Mehrheiten für einen Politikwechsel gewonnen werden.

Auch Christoph Butterwege kam auf die Besetzung von Begriffen zu sprechen. Demnach gelte heute nicht mehr das Versprechen »Wohlstand für alle«. Es sei ersetzt worden durch die Verheißung, jeder könne Zugang zu Bildung erlangen. »Aber Bildung ist kein Patentrezept gegen Armut«, insistiert Butterwegge. So habe eine Mehrheit der Beschäftigten im Niedriglohnsektor sehr wohl eine Berufsausbildung aufzuweisen, elf Prozent der gering Entlohnten habe sogar ein Studium absolviert. »Wer nur auf die Bildung setzt, der schiebt am Ende den Armen den Schwarzen Peter zu. Dann heißt es, sie hätten sich nicht genügend bemüht.«

Er selbst wolle dem mit seiner Kandidatur für das Bundespräsidentenamt eine »Agenda der Solidarität« entgegensetzen. Die beinhalte eine Weiterentwicklung der Sozialversicherungen, so solle etwa eine Rentenhöhe garantiert werden, die vor Armut schützt. An anderer Stelle müssten »alte Zöpfe« des deutschen Staats abgeschnitten werden, darunter die Gliederung des Schulsystems.

Butterwege sagte, er stehe ein für ein Bündnis der Linkspartei mit der SPD und den Grünen. Sollte Die Linke in dieser Konstellation in die Regierung eintreten, sei dennoch nicht automatisch ein Fortschritt in sozialen Fragen zu erwarten. Veränderung könne es nur geben, wenn eine Bewegung auf der Straße entstehe. Dafür müssten diverse Organisationen – von den Gewerkschaften über Kampagnennetzwerke wie Campact bis hin zu Kirchen – zusammenarbeiten. Dieselbe Logik wandte Butterwegge auch auf das von ihm favorisierte Parteienbündnis an. SPD, Grüne und Linkspartei müssten »Differenzen zurückstellen« und statt dessen nach Gemeinsamkeiten suchen. An Fragen wie der nach einem NATO-Austritt – Butterwegge nannte explizit dieses Thema – dürfe ein Zusammengehen nicht scheitern.