DSDS des Tages: SPD

Foto: Michael Kappeler/dpa

Seit Monaten schleppt sich die Seifenoper »Deutsche Sozialdemokraten suchen den Supersozi« (DSDS) vulgo Auswahlshow für einen Kanzlerkandidaten der SPD dahin. Gleich nach dem chinesischen Neujahrsfest sollte die Welt am kommenden Sonntag erfahren, wer’s wird. Aber am Dienstag ging ein politischer Böller wie aus selbstgemixtem Schwarzpulver hoch. Es war, als hätten Wilhelm Buschs Max und Moritz mal wieder die Meerschaumpfeife Lehrer Lämpels gefüllt: Sigmar Gabriel verzichtet, tritt als Parteivorsitzender zurück und will als Nachfolger Frank-Walter Steinmeiers Außenminister werden. Martin Schulz macht den Kandidaten und den SPD-Chef. Die Schlagzeile »Selbstmord aus Angst vor dem Tod« haben sich die Sozialdemokraten seit dem etwas überstürzten Abgang von Gerhard Schröder aus dem Kanzleramt im Jahr 2005 öfter eingehandelt, sie dürfte wieder Hochkonjunktur haben. Bild hatte am Dienstag, noch bevor es knallte, die Ergebnisse der eigenen wöchentlichen Meinungsumfrage zu »Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären« veröffentlicht und gemeldet: SPD stabil im Keller mit 21 Prozent. Mit Schulz stehen die Aussichten gut, dass es am 24. September weniger als 20 Prozent werden.

Während der Mann aus Würselen den Lämpel macht (Busch: »Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen?«), bietet Sigmar Gabriel (»Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD«) den USA die Stirn. Der Drohung Donald Trumps gegen deutsche Autobauer entgegnete er neulich, die US-Amerikaner sollten doch einfach bessere Autos bauen. Am Dienstag machte er im Handelsblatt-Interview Weltpolitik: »Die Räume, die Amerika freimacht, müssen wir jetzt nutzen.« Pazifik? Übernehmen wir. Trump müsse »einfach erkennen«: »Die amerikanische Volkswirtschaft ist häufig nicht wettbewerbsfähig, die deutsche schon.« Der SPD reicht nicht mehr die Wacht am Rhein, ein Platz an der Südseesonne muss es sein.