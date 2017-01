Härte gegen die Schwachen

Notfalls betteln? »Sanktionierte« Hartz-IV-Bezieher haben wenig Möglichkeiten an ein paar zusätzliche Euro zu kommen Foto: Lino Mirgeler/dpa

Hartz IV sichert die menschenwürdige Existenz gerade noch ab. Zu diesem Schluss kam vor zweieinhalb Jahren das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Zu einem Ende der Sanktionen führte das nicht: Wer nicht pariert, dem wird das »Gerade-noch«-Minimum verwehrt. Laut aktueller Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren von Oktober 2015 bis September 2016 jeden Monat im Schnitt 7.300 Menschen sogar vollständig sanktioniert: Weil sie zu wenige Bewerbungen nachgewiesen oder Jobs abgelehnt hatten, erhielten sie ein Vierteljahr lang weder Geld zum Leben noch für Miete und Heizung. Was aus den Betroffenen geworden ist, weiß die Bundesregierung nicht. Das erklärte sie in einer am Wochenende veröffentlichten Antwort. Der Regierung sei offenbar »das Schicksal der Betroffenen völlig egal«, rügte Fragestellerin Katja Kipping (Die Linke).

Sozialverbände verweisen seit langem auf Zusammenhänge zwischen steigender Obdachlosigkeit und den repressiven Strafen der Jobcenter. Schätzungen zufolge tendiert die Anzahl der Betroffenen derzeit gen eine halbe Million. Erkenntnisse fehlen der Regierung auch hierzu, wie sie kürzlich einräumte. Sie pocht auf den Erhalt der Strafen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) rechtfertigte das Vorgehen mehrfach gegenüber jW damit, dass Sanktionierte im Bedarfsfall schließlich »Sachleistungen, in der Regel Lebensmittelgutscheine« beantragen könnten. Doch die Hürden dafür sind hoch.

So gibt es Essensmarken erst ab einer Sanktion um mehr als 30 Prozent. Die Zahlungen an Alleinstehende müssen damit unter einen gekürzten Monatsbetrag von 286 Euro rutschen. Bedacht wird nur, wer einen Antrag stellt – oft beim selben Sachbearbeiter, der die Sanktion verhängt hat. Der kann auch ablehnen, etwa wenn der Antragsteller nicht beweisen kann, kein »Vermögen« zu besitzen, das sich versilbern lässt. Ferner ist kein Supermarkt verpflichtet, den Geldersatz zu akzeptieren. Auch Fahrkarten, Hygieneartikel und die Stromrechnung können Sanktionierte damit nicht bezahlen. Viele schämten sich, mit den Marken an einer Supermarktkasse aufzufallen, kritisieren Erwerbslosenvereine.

Dass das BVerfG den Anspruch Erwerbsloser auf die volle Hartz-IV-Leistung schon 2010 zum bedarfsabhängigen, »unverfügbaren« und »jederzeit einzulösenden« Grundrecht deklarierte, kümmert Gesetzgeber und Behörden wenig. Nicht nur, dass Wohnen, Mobilität und weitere Grundbedürfnisse davon ausklammert werden. Auch wertmäßig erreichen Gutscheine nicht ansatzweise das Hartz-IV-Minimum. Das legt die BA in ihrem neuen Infoblatt namens »Wesentliche Eckwerte zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II für das Jahr 2017« dar. Ein zu 60 Prozent sanktionierter Alleinstehender, dem 163,60 Euro bleiben, kann demnach nur Lebensmittelscheine bis zu 62 Euro zusätzlich erhalten. Vollsanktionierten werden sie nur im Wert bis zu 205 Euro gewährt. Das ist der halbe Regelsatz.

Wie vielen Betroffenen Jobcenter tatsächlich Sachleistungen gewährt haben, bleibt aber unklar. Auch das weiß die Bundesregierung nicht, wie sie auf Kippings Anfrage darlegte. Zweifelsfrei lässt sich der BA-Statistik entnehmen, dass im zuletzt bemessenen Jahreszeitraum rund 417.000 Menschen mit knapp 950.000 Sanktionen belegt wurden. Sie mussten ihr Dasein eine Zeitlang unterhalb des Hartz-IV-Minimums fristen. Das sind fast zehn Prozent der 4,3 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.

Auch das Sozialgericht Gotha hält die Strafpraxis für verfassungswidrig. Sie hebele das Sozialstaatsgebot aus und verstoße gegen die Grundrechte auf Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit und Berufsfreiheit, heißt es in dessen Richtervorlage. Damit muss sich nun Karlsruhe auseinandersetzen. Der Verein »Tacheles« soll dem höchsten Gericht dazu Fallbeispiele von Sanktionierten liefern. Das berichtete Harald Thomé vom Vorstand. Gerichtssprecher Jens Petermann zeigte sich gegenüber jW erfreut: »Dass es jetzt zu einer Anhörung kommt, ist ein gutes Zeichen«, meinte er am Montag.

Fragen danach, wie es um das Existenzminimum der Sanktionierten bestellt ist, beantworteten Ministerium und Agentur bislang nicht. BA-Sprecher Paul Ebsen bat jW am Montag um Geduld: Am Dienstag sei »der fachlich kompetente Kollege« ganztägig außer Haus. Danach werde dieser sich um Antwort bemühen.