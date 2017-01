Borussendusel

Gut mitgehalten, trotzdem verloren: Bremens Robert Bauer und Fin Bartels (r). Foto: Carmen Jaspersen/dpa-Bildfunk

Der BVB hat sich eins der neuen Talente geangelt, die schon lange nicht mehr im verborgenen blühen: Der erst 17jährige Stürmer Alexander Isak ist Schwede und gilt manchen bereits als nächster Zlatan Ibrahimovic. Eigentlich wollte ihn Real nach Madrid locken, aber dann kam ein kurzfristiges Angebot aus Dortmund dazwischen. Der BVB gilt bei jungen Talenten mittlerweile als erste Adresse, weil sie dort auch spielen dürfen und nicht nur auf der Bank versauern wie bei den anderen europäischen Spitzenklubs. Bei seinem Heimatverein AIK Solna hat Isak mit zehn Toren eine ziemlich gute Bilanz.

Die muss er auch haben, denn Pierre-Emerick Aubameyang verriet in einem Interview der neuen Sportzeitung Fußball-Bild (Freitagausgabe), dass er zwar nie zu den Bayern wechseln würde, weil das die Fans nicht gut fänden (und weil da freilich die Planstelle an Robert Lewandowski fest vergeben ist), aber wer könne schon sagen, was am Ende der Saison sei. Das ist die übliche Formulierung, um den Managern der Spitzenclubs zu signalisieren, Angebote auf den Tisch zu legen. Immerhin ist er 27, und in drei Jahren, also nach Ablauf seines vor nicht allzulanger Zeit verlängerten Vertrags, hätte er seinen Zenit vermutlich schon überschritten. Adrián Ramos ist offenbar auch weg und auf dem Weg nach China, wo die Staatsführung Pläne hegt, die Liga aufzurüsten, international konkurrenzfähig und attraktiv zu machen, d. h. aus Prestigegründen Geld ohne Ende hineinzupumpen.

Als Ausbildungslager »de luxe« ist der BVB sportlich durchaus spannend, aber Titel wird man mit dieser Taktik eher nicht gewinnen. Denn kaum hat sich eine Mannschaft so eingespielt wie in der letzten Saison, in der man um alle Pokale mitzuspielen in der Lage war und nur durch außergewöhnliche Umstände daran gehindert wurde, einen tatsächlich zu gewinnen, wandern die besten und wichtigsten Spieler ab. Jetzt muss sich Dortmund erst wieder konsolidieren, was selbst nach der Vorbereitung während der Winterpause schwer genug war.

In Bremen taten sich die Dortmunder jedenfalls ziemlich schwer, und selbst als Bremens Schlussmann Jaroslav Drobny nach einem hässlichen Foul an Marco Reus vom Platz gestellt wurde, kriegten die Dortmunder das Spiel nie unter ihre Kontrolle. Im Gegenteil, den aufopferungsvoll kämpfenden Bremern gelang durch Fin Bartels sogar der toll herausgespielte Ausgleich, und nur einem Abpraller war es zu verdanken, dass Lukasz Piszczek das 2:1 erzielen konnte. Souveränität sieht anders aus, in zahlreichen Situationen unterliefen den Borussen ungenaue Pässe und Missverständnisse.

Aber auch die Münchner Bayern brauchten ihren sprichwörtlichen Dusel und eine glänzende Aktion Lewandowskis, um den Siegtreffer in Freiburg zu erzielten, wo Trainer Christian Streich eine hervorragende junge Mannschaft zusammengestellt hat. In Leipzig war das Spiel gegen die Eintracht schon nach drei Minuten entschieden, als Torwart Lukas Hradecky beim Herauslaufen ausrutschte und den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand nahm. Rot und das 1:0 nach einem Freistoß waren die Folge, wovon sich Frankfurt nicht mehr erholte.