Freistaat bleibt rechte Hochburg

Feuerwehrleute löschen am 03. März 2016 ein Feuer in einer Asylunterkunft in Radebeul (Sachsen) Foto: Roland Halkasch/dpa - Bildfunk

Bundesweit ist und bleibt der Freistaat Sachsen die Hochburg der extremen Rechten. Zu diesem Schluss kommt die sächsische Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Die Linke) am Donnerstag vergangener Woche gegenüber der Sächsischen Zeitung. Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik ihrer Fraktion, hatte eine sogenannte große Anfrage an die sächsische Staatsregierung aus CDU und SPD gestellt, um einen Gesamtüberblick über die Entwicklung neofaschistischer und rassistischer Gruppierungen, Parteien und lockerer Zusammenschlüsse zu erhalten. Dabei ging es der Abgeordneten nicht nur um den aktuellen Zustand der extremen Rechten, sondern auch um deren Entwicklung. Insofern ließ sie sich detailliert über die Jahre seit 2011 bis einschließlich des ersten Halbjahres 2016 informieren.

Zwar ist die Auskunftsfreude der Staatsregierung dort getrübt, wo die nachrichtendienstliche Durchdringung der rechten Szene erkennbar werden könnte. Deshalb komme »dem Geheimschutz und dem Schutz der Rechte Dritter Vorrang vor dem Informationsanspruch der Abgeordneten zu«, so das sächsische Kabinett in der Antwort. Dennoch lassen die Ausführungen des sächsischen Kabinetts vom 20. Dezember auf die insgesamt 559 Einzelfragen der Linken-Politikerin aufhorchen.

Insgesamt wurden in dem besagten Zeitraum mehr als 10.000 rechts motivierte Straftaten begangen und rund 6.000 Tatverdächtige ermittelt. Im Nachgang dazu ergingen 1.215 rechtskräftige Verurteilungen. Knapp 40 Prozent aller rechten Delikte wurden polizeilich aufgeklärt. Zwar steige die Aufklärungsquote »in letzter Zeit an und hält mit der Deliktentwicklung Schritt – allerdings nicht überall«, monierte Köditz. In einigen Regionen, insbesondere im Landkreis Leipzig, seien die Ermittler »über einen langen Zeitraum auffällig erfolglos«, kritisierte sie.

Augenfällig ist der Anstieg der von Neonazis und Rassisten verübten Gewalttaten. So befinden sich unter den Straftaten, die sich gegen politische Gegner der extremen Rechten, gegen Asylunterkünfte, aber auch gegen staatliche Einrichtungen richteten, auch 463 Körperverletzungen.

Darüber hinaus spricht auch eine weitere Zahl für die zunehmende Radikalisierung der Neofaschisten und zugleich für die Unfähigkeit der zuständigen Behörden im Umgang mit ihnen. So hat das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz genau 100 Neonazis überprüft, die im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse sind. Infolge dessen wurden jedoch nur in drei Fällen die Waffenscheine entzogen.

Auch ihre Infrastruktur haben die extremen Rechten ausgebaut. Insgesamt 62 Objekte stehen ihnen im Freistaat als Treffpunkte zur Verfügung. Vor allem die Städte Dresden, Leipzig sowie der Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge gelten mittlerweile als regionale Schwerpunkte der Szene. Neofaschistische Zusammenschlüsse konnten weitgehend ungestört agieren. Selbst zwischenzeitlich diskutierte Verbote der Gruppierungen »Nationale Sozialisten Geithain«, »Terrorcrew Muldental« sowie »Faust des Ostens« waren nicht zustande gekommen.

Köditz warnte davor, die Entwicklung im Freistaat zu unterschätzen. »Wir haben es seit mindestens zwei Jahren mit einer verschärften Gewaltdynamik zu tun.« Diese stehe am Ende »einer längerfristigen Enthemmungs- und Radikalisierungskette«, konstatierte sie. »Vor diesem Hintergrund sind die Staatsregierung und insbesondere Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) in der Pflicht, endlich ein Gesamtkonzept zur Zurückdrängung der extremen Rechten vorzulegen und wirksam einzuschreiten«, forderte die Antifaschistin außerdem. Darauf aber wartet man in Sachsen schon seit Jahren vergebens.