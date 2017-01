Für eine andere Landwirtschaft

Vorheriges

1 . von 3 Fotos

Nächstes

In Berlin zogen am Sonnabend Tausende Menschen für den »tier- und umweltgerechten Umbau der Landwirtschaft« durch das Regierungsviertel und das Zentrum. So steht es in einer Pressemitteilung der Veranstalter vom selben Tag. Ihren Angaben zufolge haben 18.000 Personen an der »Wir haben es satt!«-Demonstration teilgenommen.

»Agrarkonzerne, Finger weg von unserem Essen« war einer der zentralen Slogans des Protests, der parallel zur Landwirtschaftsmesse »Grüne Woche« stattfand. Die Demonstrationsteilnehmer wandten sich gegen eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft zu Lasten kleinerer Betriebe. Auch Bauern beteiligten sich am Zug, mehrere Dutzend Traktoren begleiteten den Protestmarsch.

In einem Neun-Punkte-Plan forderten die Kundgebungsteilnehmer ein Ende von Subventionen zugunsten von industriell wirtschaftenden Großbetrieben sowie einen Stopp von »Megafusionen im Agrarsektor«. Von etlichen Demonstranten wurde das Zusammengehen der Konzerne Bayer und Monsanto kritisiert. »Statt dessen brauchen wir Anreize für Bauern, die Tiere besonders artgerecht halten und umweltschonend wirtschaften«, erklärte der Sprecher des Aktionsbündnisses, Jochen Fritz. Er rief Bundeslandwirt­schaftsminister Christian Schmidt (CSU) auf, »Agrarpolitik für Bauern statt Agrarindustrie zu machen«.

Nach Angaben der Veranstalter muss­ten aufgrund fehlgeleiteter Agrarpolitik in den vergangenen zehn Jahren bereits mehr als 100.000 vorwiegend kleinere Höfe in der BRD aufgeben. Durch Exporte zu Dumpingpreisen würden auch in anderen Ländern kleinbäuerliche Strukturen zerschlagen. Außerdem belaste die deutsche Agrarpolitik, insbesondere durch übermäßige Fleischproduktion, die Umwelt und das Klima. Verlangt wurde eine drastische Verringerung des Einsatzes von Pestiziden und Antibiotika.

Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) sprach zur Situation der Arbeiter in der Lebensmittelindustrie. So würden in der Fleischindustrie keine regulären Arbeitsplätze geschaffen, vielmehr setzten die Unternehmen weiter auf Werkverträge. Eine Selbstverpflichtung der Industrie, hier gegenzusteuern, »ist gescheitert«. Er erklärte, dass ein Unternehmen, das »mit seinen Beschäftigten nicht gut umgeht«, auch Tiere nicht vorbildlich behandeln werde. (AFP/jW)