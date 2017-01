Staatlicher Schutz vor Konsequenzen

Am Freitag tagte in Wiesbaden der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages zum »Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU). Anschließend erklärte Hermann Schaus, Obmann der Linksfraktion im Ausschuss, in einer Pressemitteilung:

»Ein zu spät eingeleitetes Disziplinarverfahren wegen zahlloser dienstlicher Verfehlungen des unter Mordverdacht stehenden Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme im Jahr 2006 führte aus Sicht der damaligen Ermittlungsführerin aus unerklärlichen Gründen zu keinerlei Konsequenzen. Dabei bezeichnete die Zeugin S. des Landesamtes für Verfassungsschutz das Verhalten Temmes als ›eines Beamten unwürdig‹.«

Neben bereits damals acht zu ermittelnden Verfehlungen habe sie heute noch weitere gravierende Punkte genannt: So habe sich Temme weder der Polizei, noch den Kollegen als Tatortzeuge offenbart. Dies sei ein »gravierender Vertrauensbruch«. Die Zeugin könne sich zudem nicht erklären, warum alle diese Erkenntnisse nicht in das Disziplinarverfahren einflossen, das auf Druck des Innenministeriums und Landesamtes für Verfassungsschutz schließlich Temme gegen sich selbst in die Wege leiten ließ.

Schaus: »Fazit: ›Verfassungsschutz‹ und Innenministerium sicherten Andreas Temme weiterhin volle Bezüge, einen Dauerurlaub und Schutz vor Konsequenzen – trotz oder aufgrund seiner Anwesenheit an einem NSU-Tatort.

Ein weiterer gravierender Punkt hat sich in der Zeugenvernehmung dadurch ergeben, dass die Zeugin aus einem Vermerk zitierte, der dem Ausschuss offenbar nicht vorlag. Nach über zwei Jahren hat die Landesregierung gestern zwar erklärt, dass sie dem Ausschuss endlich alle bisher angeforderten Akten geliefert hat. Doch schon am nächsten Tag zitiert eine Zeugin aus einem Vermerk, der zwar im Landesamt, aber nicht im Ausschuss vorliegt. Die Landesregierung hat die Pflicht zur Aktenlieferung, der sie offenbar bis heute nicht nachkommt.«

Die Linksfraktion im Bundestag forderte am Donnerstag im Plenum, den Stationierungsvertrag der US-Airbase Ramstein zu kündigen und die Rechtsbrüche der amerikanischen Truppen im Drohnenkrieg zu untersuchen. Am Freitag erklärte dazu Katrin Werner, Landesvorsitzende der Linken Rheinland-Pfalz und Mitglied des Bundestages, in einer Pressemitteilung:

Über die US-Airbase in Ramstein werden amerikanische Kampfdrohnenangriffe in der ganzen Welt mitgesteuert. Bei diesen werden immer wieder unschuldige Zivilisten getroffen. Drohnenangriffe sind daher Hinrichtungen ohne Urteil. Solche völkerrechtswidrigen Angriffe, die von rheinland-pfälzischem Boden ausgehen, müssen beendet werden. Bis heute haben weder die Landes- noch die Bundesregierung etwas gegen den Drohnenkrieg aus Ramstein unternommen. Wir fordern sowohl Landes- als auch Bundesregierung auf, den amerikanischen Drohnenkrieg von deutschem Boden aus zu unterbinden.

»Das amerikanische Militär verwandelt Rheinland-Pfalz zunehmend in eine Basis für völkerrechtswidrige militärische Unternehmungen in aller Welt. So wurde erst letztes Jahr mit der Erweiterung der Airbase in Spangdahlem für zusätzliche Transportkapazitäten begonnen, und die Atomwaffen der US-Streitkräfte am Fliegerhorst Büchel wurden modernisiert (...)«, ergänzt Jochen Bülow, Landesvorsitzender der Linken in Rheinland-Pfalz.

