Realitätsschub

Foto: Seth Wenig/AP Photo

Donald Trump hält die NATO für wichtig, aber für überbezahlt. Die EU ist ihm ein deutsches Instrument zur Beherrschung Westeuropas. Beides ist rational, beides enthält eine Kampfansage. Die europäischen Mitglieder der Militärallianz sollen mehr zahlen, vor allem aber die Konfrontation mit Russland reduzieren – was wiederum Spareffekte haben könnte. Die Bundesrepublik soll ebenfalls mehr in die Kriegskasse geben, ihre neue Führungsrolle in der EU, die durch den Brexit einen Schub erhielt, wird anders als bisher kontrolliert.

Ob der designierte US-Präsident tatsächlich die »Nachkriegsordnung in Frage« stellt, wie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag titelte, ob es ihm um ein »Zurück zur klassischen Großmachtpolitik« geht, wie Gabriela Simon im Webportal Telepolis am Montag schrieb, ist offen. Übersetzt heißt das aber: zumindest teilweise Reduzierung der »Überdehnung« der US-amerikanischen Zerstörungsmacht. Es könnte ein entscheidender Schritt weg von sogenannten Menschenrechtskriegen und »Demokratieexport« gemacht werden, nicht von imperialistischer Kriegs- und Drohpolitik generell. Es wäre nicht der Anbruch einer pazifistischen Ära, sondern die Abwägung von Interessen in Konkurrenz und fallweiser Kooperation mit anderen Mächten.

Entgegen den verblendeten, sich auf die vermeintlich ewige Weltgendarmenrolle der USA stützenden Bellizisten, denen hierzulande etablierte Politik und Medien seit dem Ende der Sowjetunion folgen, wurde aus der »einzigen Weltmacht« USA in den 90er Jahren eine Großmacht in einer multipolaren Welt. Die Strategie, Russland zu isolieren und Chinas Entwicklung zu bremsen, ist gescheitert, auf dem syrischen Schlachtfeld nun auch militärisch.

Jetzt werden in Washington bereits Gerüchte gestreut, wonach sich Trump und Putin wie einst Reagan und Gorbatschow in Reykjavik treffen, um einen »Deal« zu machen. Niemand sollte annehmen, dass Trump der Gorbatschow der USA wird. Aber es gibt Parallelen. Trump wird gezwungen sein, die Konsequenzen aus der verfehlten Weltmachtpolitik, vor allem aber aus der Krise von Wirtschaft und Gesellschaft zu ziehen. Mehr als um die NATO geht es um die »Wirtschafts-NATO« (Hillary Clinton), um TTIP und anderes. Die britische Premierministerin folgt diesem Ansatz der Neujustierung, wie ihre Rede zum Brexit am Dienstag zeigte. Die Welt ist multipolar, der Westen wird es mit Verzögerung. Der Realitätsschub legt die inneren Gegensätze der »Wertegemeinschaft« bloß, nicht zuletzt die zur neuen deutschen Mittelmacht.