Ende der Desorientierung

Protest in der bolivianischen Stadt Cochabamba gegen die Privatisierung der Wasserversorgung (April 2000) Foto: David Mercado/Reuters

Einen Sammelband zu besprechen, ist immer eine Gratwanderung. Wenn er dann auch noch Beiträge zu so unterschiedlichen Themenfeldern enthält wie »Marx und der globale Süden«, dann ist es noch schwerer, den unterschiedlichen Texten gerecht zu werden, will der Rezensent nicht nur den Inhalt knapp referieren. Deswegen soll im folgenden nur auf die drei theoretischen Beiträge eingegangen werden.

Felix Wemheuer als Herausgeber des Bandes geht es darum, die Schriften von Karl Marx wieder für eine Debatte um den globalen Süden gewinnen zu können. Wemheuer schreibt: »Die Diskussionen um globalen Süden und Norden sind zu begrüßen, da damit in den Geisteswissenschaften wieder versucht wird, die Welt als Ganzes zu verstehen und nicht in unendlichen, unvergleichbaren Partikularitäten und Fragmenten scheinbar aufzulösen.« Explizit wendet er sich gegen die postkoloniale Theorie. Diese versucht, die Geschichte aus Sicht der Unterdrückten zu schreiben und damit einen Eurozentrismus in der Wissenschaft zu überwinden. Die Theoriebildung bleibt dabei letztlich auf die Ebene der Begriffe beschränkt. Etwas nur neu zu benennen, wie es die postkoloniale Theorie tut, überwindet die Herrschaft jedoch nicht. Sie bleibt vielmehr quasi im Rücken des Betrachters unangetastet.

Als Auftakt einer neuen Diskussion ist der vorliegende Sammelband mit seinen zehn Beiträgen gut geeignet. Das liegt insbesondere an den genannten theoretischen Texten, die am Anfang stehen. Sie liefern dem Leser auch das Handwerkszeug, um die weiteren Texte mit Gewinn zu lesen. Beiträge thematisieren in »globalhistorischer Perspektive« Sklaverei und Bourgeoisie. Studien zu Ländern und Regionen Lateinamerikas, China, Indien oder Südafrika knüpfen daran an.

Die Gründe dafür, dass sich nur wenige Erforscher des »globalen Südens« auf Marx’ Theorien rekurrieren, liegt laut Vivek Chibber in der Desorganisation der Arbeiterbewegung und der Linken. Weil sie spätestens nach dem Ende der Sowjetunion in die Defensive geraten ist, konnten sich nach den Worten des New Yorker Soziologieprofessors in den vergangenen Jahrzehnten Theorien wie die postkoloniale Theorie durchsetzen und den Marxismus verdrängen. Dabei leiste die postkoloniale Theorie einer »massiven Wiederkehr von Nativismus und Orientalismus« Vorschub. Chibber schreibt als Marxist teleologisch. Ihm ist an einer Wiederbelebung der internationalen und demokratischen Linken gelegen. Die sei nur dann möglich, wenn die beiden Universalismen wieder anerkannt würden, namentlich die weltweite Ausbreitung der kapitalistischen sozialen Verhältnisse und das Interesse der arbeitenden Menschen, dagegen zu kämpfen. Beides relativierten die postkolonialen Theoretiker.

Chibbers Plädoyer für den Universalismus – bei Anerkennung der kulturellen und historischen Unterschiede – kann Grundlage einer marxistischen Selbstkritik und der Neuentdeckung der schöpferischen Kraft des Marxismus sein. Dafür sind allerdings weitere Erkenntnisschritte unvermeidlich. Denn die Kritik der postkolonialen Theorie an der Vorstellung eines unilinearen Geschichtsverlaufs, wie er als Grundformationstheorie in Tradition Stalins von vielen Spielarten des Marxismus-Leninismus vertreten wird, ist berechtigt. Das darf aber nicht dazu führen, sich vom Universalismus zu verabschieden.

Eine Grundformationstheorie gibt es bei Marx nicht. Seine Geschichtstheorie sei vielmehr multilinear, schreibt Kevin B. Anderson in seinem Beitrag »Marx an den Rändern«. Anderson arbeitet die verschiedenen Positionen von Marx zu den Ländern des Südens heraus, zeigt eine Entwicklung im Werk auf und verweist dabei in seinem Text auf die asiatische Produktionsweise, die laut Marx nicht in einen Feudalismus wie in Europa mündet. Da Marx’ allgemeine Dialektik nicht die eines »abstrakten Universalismus« gewesen sei, wie die Kritiker behaupten, war sie offen für die Besonderheiten von Nation und Ethnizität, so Anderson.

Marx’ Werk liefere heute Anknüpfungspunkte für Widerstand weltweit. Anderson verweist darauf, dass sich viele Wissenschaftler mit Marx’ Theorien von gemeinschaftlichen Eigentumsformen beschäftigten. Diese Gedanken »mochten an und für sich nicht revolutionär gewesen sein, sie konnten aber dennoch durch ihren Zusammenstoß mit der kapitalistischen Neuzeit zu einer Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung werden«, schreibt Anderson. Gerade in seinen Spätschriften theoretisiere Marx demnach »indigene Formen des Widerstandes gegen das Kapital und deren Bedürfnis nach einem Bündnis mit den Arbeiterklassen technologisch entwickelterer Sektoren (ein Bedürfnis, das auf Gegenseitigkeit beruht)«.

Damit die »indigenen Formen des Widerstands gegen das Kapital« beispielsweise aus Lateinamerika Bündnispartner finden, muss sich die Arbeiterbewegung hierzulande neu formieren und sich dafür auch erneut mit dem Marxismus und seiner Sicht auf den globalen Süden auseinandersetzen. Dafür liefert der vorliegende Band ausgehend von den genannten theoretischen Texten viele wertvolle Hinweise auch und gerade für das eigene Weiterdenken.