Mephisto auf dem leeren Rummelplatz

»Mephisto der litauischen Musik«? Antanas Rekasius Foto: Darbinikas/Lithuanian Music Information and Publishing Centre

Das Cello, es muss noch mal richtig durchgeatmet haben, schlägt einen Ton an, irgendwo an der Schnittstelle von Sehnsucht und Wehmut. Das Saxophon, es muss noch mal tief Luft geholt haben, greift das Motiv für ein kurzes Echo auf und nimmt es zur Startbahn einer ganz eigenen, dennoch verwandten Klage. Vorher schon hat sich aus dem Unterholz das Schlagwerk gemeldet; es wird eine filigrane Zähigkeit beweisen. Wir hören in der Reihenfolge ihres Auftretens Anton Lukoszevieze, Simon Limbrick und Frank Gratkowski, drei Mitglieder des englisch-polnischen Quintetts Apartment House mit Querverbindungen zu Künstlern wie Gavin Bryars, Heaven 17 und Zeitkratzer. Wenige Minuten nur, und wir landen in der Klangwelt eines weithin vergessenen litauischen Komponisten – in der von Antanas Rekasius. »Epitafija«, »Epitaph«, heißt das Stück.

Wer war dieser Antanas Rekasius, von dem Apartment House auf ihrer CD »Fonogramatika« noch vier weitere Kompositionen interpretieren und den das Lithuanian Music Information and Publishing Centre (LMIPC) den »Mephisto der litauischen Musik« nennt? Geboren 1928 im niederlitauischen Städtchen Pavandene, nimmt er als Jugendlicher ein Jurastudium auf. Im dritten Jahr beschließt er zu komponieren, ganz auf die klassische Tour. Die Erkenntnis, dass er kaum ein technisch perfekter Pianist werden könne, gerät zur Befreiung. »Ich wurde zum Komponisten, als ich den Pianodeckel schloss«, wird er 1986 dem US-amerikanischen Musik- und Radiojournalisten Bruce Duffie verraten. Und, dass er seine erste Komposi­tion auf der Heckklappe seines Autos notiert habe. Rekasius wird in den Folgejahren zahlreiche Symphonien und Ballettmusiken schreiben, hinzu kommen Pianozyklen und Kinderlieder. Von 1968 bis 1983 erscheinen auf dem sowjetischen Staatslabel Melodija sieben, mittlerweile nur noch antiquarisch erhältliche Platten mit seiner Musik. Das, obwohl ihm das LMIPC bescheinigt, er sei durch das damalige ästhetisch-ideologische Raster gefallen.

Immer gerne habe er Popmusik gehört, meinte Rekasius, doch fehle ihm das technische Know-how, sie zu schreiben. Ein bemerkenswertes Eingeständnis für einen, dessen Musik mit Sicherheit als schwierig beschrieben wird. Sie ist es nicht. Statt dessen hat sie etwas Schalkhaftes an sich, etwas also, das von jeher das Gegenteil billiger Bespaßung ist. Der Rekasius auf »Fonogramatika« erinnert gelegentlich an Albert Ayler, wenn man sich den Free Jazzer auf einem baltischen Rummelplatz und diesen als eben noch belebt und im Handumdrehen verlassen vorzustellen vermag. Zum Beispiel höre man die insgesamt zwölf Pianopreludien »Atonika«, gespielt von Philip Thomas und auf der CD zu jeweils drei Teilen zwischen die Ensemblestücke gesetzt. Die Stückelung mindert Wucht der Kompositionen. Doch Obacht! Die Zartheit von »Atonika« ist eine mit Widerhaken. Anton Lukoszevieze vergleicht im Booklet der CD die Arbeitsweise von Rekasius mit der eines Malers, Schicht für Schicht modellierend. Eine schöne Illustration der Analogie ist das zehnminütige »Fluorescencijos« mit Kerry Yong am Synthesizer: Elektronik, die ländlich-pastoral klingt, in der ein heller Ton beständig mit dem Dunklen ficht und deren Orgelsound urplötzlich vom Flächigen ins Rhythmisch-Akzentuierte wechselt. Grandios!

Im Interview mit Duffie beschrieb sich Rekasius als im Alltag fröhlichen und freundlichen Menschen. Sein Weg endete in Armut und Depression. 2003 wurde der 75jährige in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit einer Schusswunde am Kopf tot aufgefunden, neben ihm lag ein Gewehr. Freitod, vermutete die Polizei.