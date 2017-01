Eskalation

Polizisten gegen Demonstranten am Donnerstag in Monterrey Bild: Daniel Becerril/Reuters

Ein Toter, zahlreiche Verletzte, 250 geplünderte Geschäfte und rund 600 Festnahmen: Die Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Mexiko sind in den vergangenen Tagen weiter eskaliert. Auch am Donnerstag (Ortszeit) gab es im ganzen Land Demonstrationen (Foto: Monterrey). Die Regierung hatte zum Jahresbeginn die Preise für Benzin um 20 Prozent und die für Diesel um 16,5 Prozent erhöht. Für viele Menschen ist das eine Katastrophe, denn durch die höheren Transportkosten klettern auch die Preise für Nahrungsmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs. (AFP/jW)