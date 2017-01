Verständnis und Vorwürfe

Polizisten nehmen ihre Position vor der Slivesternacht am Kölner Hauptbahnhof ein, 31. Dezember 2016 Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Der Kölner Hauptbahnhof am Mittwoch, an einem ganz normalen Mittag. Geschäftiges Treiben. Am Haupteingang steht ein Flaschensammler mit einem Einkaufswagen. Der Mann sagt, dass er die Polizeikontrolle am Silvesterabend, bei der die Polizei Hunderte Personen eingekesselt hatte, als Augenzeuge beobachtet habe. Er bestätigt, was verschiedene Medien berichten, dass die Männer aggressiv gewesen seien. Was diese genau gemacht haben sollen, kann er allerdings nicht sagen. Genauer gefragt, schimpft er plötzlich: »Hör mal, du bist doch auch so einer von denen«. Durch seine verbliebenen silbernen Eckzähne flucht der sichtlich alkoholisierte Mann »hau ab!« und geht nach vorne los. »Ihr habt doch den Scheiß vorjes Jahr gemacht, nicht die Deutschen!« Der Mann ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie tief die Spaltung in urdeutsche Mehrheitsgesellschaft und Migranten-Rest inzwischen vorangeschritten ist.

Vor dem Haupteingang steht seit einem Jahr ein Infomobil der Polizei Köln, der Stadt Köln und der Bundespolizei. Doch wer an diesem Tag dort Rat oder Hilfe sucht, trifft niemanden an. Stattdessen findet er Broschüren für die Ausbildung als Polizeikommissar oder zur Aufklärung von Handtaschendiebstählen auf Türkisch. Gegenüber, am Bahnhofsgebäude, hängt ein halbes Dutzend Überwachungskameras, die den Bahnhofsvorplatz im Visier haben. Der Hersteller wirbt mit der Entfernung, aus der mit den Überwachungskameras »Personen erkannt bzw. identifiziert werden können«. Mit der Kamera könne »von einem einzigen Standort aus ein riesiges Areal überblickt werden«.

Darunter steht ein Bahnmitarbeiter. Er erklärt, er habe in der aktuellen Diskussion »Verständnis für beide Seiten«. Der Begriff »Nafri« (Polizeislang für »nordafrikanische Intensivtäter«) habe »in einer öffentlichen Meldung der Polizei nichts zu suchen«. Doch »diese Festnagelung auf diesen einen Begriff ›Nafris‹ finde ich auch ein bisschen ungerechtfertigt«. Die Vorauswahl sei »auf Äußerlichkeiten beschränkt« gewesen, doch in diesem Fall, zu diesem Anlass, sei das in Ordnung. Die Polizei müsse sich ja an irgendeinem Merkmal orientieren.

Gerne hätte man von der Polizei nähere Details zu der Kontrolle erfahren. Doch die mauert. Keine Auskunft zu der Frage, ob von der kontrollierten Personengruppe Gefahren ausgingen oder wie diese ethnisch zusammengesetzt war. Man könne erst Auskunft geben, wenn alle vorliegenden Daten aus der Silvesternacht vor einem Jahr ausgewertet seien – ein klarer Verstoß gegen das Pressegesetz. Auf Anfrage teilt man lediglich wenige Zahlen mit: »Es gab 193 Platzverweise, 13 Festnahmen und 57 Ingewahrsamnahmen«, so Wolfgang Baldes vom Polizeipräsidium Köln.

Durch den Bahnhof läuft eine Gruppe Geflüchteter, die nur Englisch spricht, von dem Vorfall aber nichts mitbekommen hat. Genauso geht es einem jungen Schwarzen und seiner weißen Freundin, die im Hauptgang stehen. Vor McDonald’s am Hinterausgang stehen vier Geflüchtete. Nur einer von ihnen, Hussein, will sich äußern. Er hat zwar von dem Vorfall an Silvester gehört, gesteht aber: »Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist«.

Ein Marokkaner mit Vollbart, der vor dem Hinterausgang steht, sagt, er kenne Menschen, die Silvester kontrolliert wurden. Darunter seien »Tunesier, Marokkaner, Algerier«, aber »natürlich nebenbei auch normale Menschen«, damit man den Vorwurf des Racial Profiling nicht erheben könne, aber »nicht viele«.

Der 30-jährige Radwan Omeirat meint: »Die Polizei kann doch nicht einfach Leute daran hindern, zum Beispiel zu feiern, nur weil die so aussehen, als ob die aus Afrika kommen. Ist doch egal. Mensch ist Mensch«. Der Libanese, der im Bahnhof als Gleisbausicherer arbeitet und eine neongelbe Warnweste trägt, sagt: »Ich selber als Ausländer, auch mein Kollegen, wir haben die Schnauze voll von der Scheiß-Hetzerei gegen die Muslime, gegen die Flüchtlinge«. Deutsche und Muslime würden gegeneinander ausgespielt. »Die hetzen uns gegeneinander auf. Nicht, dass das hier bald zum Bürgerkrieg kommt, wa? Vielleicht wollen die das auch so«, sagt er. Auf die Frage, wer »die« sein sollen, sagt er: »Springer-Verlag, Bild-Zeitung, die Welt, RTL, Sat.1, ARD.« Die Leute hätten »Vorurteile, sobald die einen Flüchtling sehen«, sagt der Mann. »Wir wollen hier Frieden haben.«

Auch der vollbärtige Marokkaner spricht von »Hetze gegen Ausländer und zwischen Deutschen und Ausländern« durch »die Regierung«. Die Polizei hingegen führe nur aus, was oben entschieden werde. »Man sieht, dass einfach Hass verbreitet wird«, sagt er, »dass die Rassen und die Menschenfarben, dass man sie mit der Zeit langsam trennen muss.« Er fragt sich, warum die Deutschen »die Türen auf für Asylbewerber« machten, wenn man diese gar nicht haben wolle. Erst empfange man und dann siebe man: »Der passt, der passt nicht.«

Auch die Mitarbeiterin eines angrenzenden Geschäftes, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, weil sie sich ohne Genehmigung ihrer Chefin nicht gegenüber der Presse äußern darf, sagt: »Ich finde, dass das immer hochgepuscht wird«. Nach dem Vorfällen an Silvester vor einem Jahr würden Leute sagen: »Der Kölner Hauptbahnhof, da kann man nicht mehr hingehen«. An den Bahnhöfen in Düsseldorf, Frankfurt oder Hamburg gebe es aber »genau so eine Kriminalität«. »Das hat mich aufgeregt«, sagt sie. Auch wie »ARD und ZDF« über die Polizeikontrolle an Silvester berichtet hätten. »Auch wir leiden darunter«, sagt sie mit Bezug auf Kunden, die aus Angst fernbleiben.