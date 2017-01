Zu Fuß nach Aleppo

Auf der Flüchtlingsroute in umgekehrter Richtung: Start der Demonstration nach Syrien in Berlin am 26. Dezember Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Die ältere Dame, die ihren blauen Kleinwagen am Straßenrand im brandenburgischen Örtchen Schlabendorf parkt, hat die Scheibe heruntergelassen, als der bunte Zug passiert. »Is’ dit ’ne Demonstration?«, will sie wissen. »Ja. Es geht nach Aleppo. Für Frieden in Syrien, gegen den Krieg«, antwortet ein junger Mann. »Ach so«, die Frau nickt nach einem kurzen Moment. »Aleppo. Dann weeß ick Bescheid.«

Nach Aleppo. Für Frieden, gegen den Krieg. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind knapp 400 Frauen und Männer in Berlin aufgebrochen. Die Zahlen der Beteiligten schwanken: Am Freitag morgen sind im Museums­dorf Baruther Glashütte noch 61 Marschierer zur 27 Kilometer langen Etappe gestartet, am nächsten Tag in Luckau sind es wieder mehr als 80. Polen und Deutsche stellen die größten Kontingente. Auch einige Syrer laufen mit, Franzosen, Briten, am Silvestertag schließt sich ein Paar aus Italien an. Ein Mann, der wegen schwerer Handicaps im Rollstuhl sitzt, wird von Freunden geschoben. Ein Hund, einem Spitz ähnelnd, hechelt nebenher, er hat ein blaues und ein braunes Auge. Eine Zeitlang begleitet auch eine ältere Frau mit ihrer Ziege den Marsch.

»Wir wollen mit unserem Marsch ein Zeichen der Solidarität setzen«, sagt Tom, einer der Initiatoren und Organisatoren des »Civil March for Aleppo«. Er und seine polnische Frau Anna setzen sich schon seit Jahren für Geflüchtete ein, im vergangenen Jahr nahmen sie einen Syrer in ihrer Familie und Wohnung auf. Seitdem, erzählt Tom, »fand der Syrienkrieg für uns nicht mehr nur im Fernsehen und im Internet statt, sondern auch bei uns im Wohnzimmer«. Tom, Anna und einige Freunde beschlossen, mehr Öffentlichkeit zu generieren. Sie mobilisierten weitere Unterstützer und verfassten ein Manifest für den Marsch. »Es ist Zeit zu handeln«, heißt es darin. »Wir können nicht weiter vor unseren Laptops sitzen und nichts tun, behaupten, dass wir machtlos sind.« Die Marschroute soll der für Flüchtlinge aus dem Süden längst versperrten Balkanroute folgen, in umgekehrter Richtung: Von Deutschland über Tschechien, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei bis nach Syrien.

»Wir erwarten von niemandem, dass er die ganze Strecke mitläuft«, steht im Aufruf. »Wir denken dabei eher an eine Art Staffellauf der Solidarität«. Bislang haben mehr als 3.000 Menschen im Internet angekündigt, ein Stück des langen Weges mitgehen zu wollen. In Kroatien, Mazedonien und Griechenland haben sich Unterstützergruppen gebildet. Für Frieden, gegen den Krieg – weitergehende Forderungen erhebt der »Civil March« erst mal nicht. »Vielleicht noch, dass humanitäre Hilfe zu den Zivilisten durchkommt«, sagt Tom. Wir wollen und können in dem Konflikt aber nicht Partei ergreifen.« So viel Neutralität hat schon am ersten Abend großen Krach ausgelöst. Neun Syrer, die der »Freien Syrischen Armee« nahestehen, bestanden darauf, eine »Revolutionsfahne« im Zug mitzuführen. Eine große Mehrheit der Teilnehmer sprach sich nach stundenlanger Diskussion dagegen aus – und dafür, nur weiße Fahnen zuzulassen. Die Syrer verließen daraufhin den Marsch. Auch in einer weiteren Konfliktsituation haben sich die Teilnehmer positioniert. Einem Journa­listen, der für die Rechtspostille Junge Freiheit unterwegs war, wurde nahegelegt, den Marsch zu verlassen.

Friedrichshof, Waldow/Brand, Kasel-Golzig – gnädig bescheint die Wintersonne die trostlosen Straßen der Dörfer. Graue Fassaden, hohe Zäune. Kein Laden, kein Bäcker, keine Kneipe. Und kaum ein Mensch auf der Straße. Einige, immerhin, haben sich aus dem Haus getraut und spähen nun – halb grimmig, halb verschlossen – übers Hof- oder Gartentor, wer denn da mit weißen Fahnen ihre Dorfstraße entlangläuft. Nur wenige reagieren auf Grüße oder Zurufe, ein paar junge Mädchen winken zaghaft. »Deutschland«, brüllt ein Mann, als der Aufzug an seinem Haus vorbeikommt. Ein anderer lässt zwei große wilde Hunde aus dem Zwinger, die sich wütend kläffend gegen den um das Grundstück gezogenen hohen Metallzaun werfen. Und am Ortseingang von Calau kann sich ein älterer Mann gar nicht mehr einkriegen. »Aleppo«, ruft er immer wieder. »Aleppo. Ihr seid doch bekloppt, ihr habt doch echt einen an der Waffel.«

Bislang hatten die Marschierer nachts ein festes Dach über dem Kopf: Eine Turnhalle, eine Weinbodega, ein nicht mehr bespieltes Kino. Den Silvesterabend verbrachten die Demonstranten in den Umkleidekabinen eines Sportplatzes in Calau. Von hier sind es noch gut 3.000 Kilometer bis Aleppo.